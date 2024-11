[VIDEO] Homber a bira loco ora ela mira su ex den compania cu otro 2 homber

Diahuebs madruga un dama a ricibi un yamada di su ex cu ela accidenta y ta na hospital, mesora e dama a yama 2 mucha homber cu a sali for di Santa Cruz bay te nort pa busca e mucha muhe y hibe hospital. Na nan yegada na hospital e homber ya tabata pafo y a wak su ex den compania di 2 homber y e ex a bira loco manda baranca riba e auto destruyen e windshield y un glas na banda. E 2 amigonan a bay wanta e ex y ey ta unda e dama a cay flauw. Na yegada di polis a bin compronde kiko a pasa y a detene e ex cu a causa destruccion y tabata tin un herida sangrando. Ambulans a presenta pa e dama cu a cay flauw y polis su vehiculo di transporte a bin busca e ex y a bay warda di Shaba cun’e.