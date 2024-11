Miembro di Kustwacht condena den caso Watapana

Posted in

Corte den Prome Instancia a dicta sentencia awe contra e sospecho G.R.B., miembro di Kustwacht, den e caso penal conoci bao di e nomber ‘Watapana’.

G.R.B. a wordo condena pa un castigo di prison incondicional di 8 aña pa complicidad den participacion den actonan di preparacion pa importacion di cocaina y marihuana, complicidad den trafico di personanan, maluso di funcion, violacion di secreto di trabao y participacion na un organizacion criminal den e periodo di prome di september 2022 te 9 di september 2023. E trafico di persona di 27 di april 2023 tabatin un morto como consecuencia. Den e caso ey, cuatro otro sospechoso a wordo condena anteriormente pa castigonan incondicional.

Como castigo adicional Corte a kita e derecho pa ocupa e cargo di miembro di Kustwacht/ambtenaar di G.R.B. pa e duracion maximo di 13 aña. Huez a dicta den su sentencia cu G.R.B. a defrauda e confianza den un ambtenaar di tal manera cu no tin lugar pe mas den servicio publico durante e periodo menciona.

Watapana a cuminza na februari 2023, tempo cu Landsrecherche a start cu un investigacion penal tocante funcionarionan di Kustwacht posiblemente corupto. G.R.B. tambe a bira obheto di investigacion esten.

Kustwacht ta proteha awanan teritorial di Aruba y, entre otro, tin e tarea di combati delitonan manera esunnan pa cual e sospechoso a wordo condena. Ministerio Publico ta tuma G.R.B. severamente na malo cu e como miembro di Kustwacht a coopera cu, entre otro, contrabando di hende y droga riba lama. Su actitud durante e proceso den Corte a demostra un gran falta di geful di responsabilidad y comprension di e culpabilidad di su actonan.

Corte ta tuma e sospechoso na malo cu e, cu su actonan, a viola gravemente e confianza cu Kustwacht tabatin den dje y a viola gravemente su deber di confidencialidad (su geheimhouding). Di miembronan di Kustwacht ta ser spera integridad y honradez, no cu nan ta perhudica funcionamento di Kustwacht y di Pais Aruba. Integridad di un ambtenaar ta un di e pilarnan fundamental di e Estado di Derecho.

Dor di duna informacion na contrabandistanan, el a pone seguridad di su mes coleganan posiblemente mas na peliger ainda. Ademas su accionnan a contribui na transporte di droga, negoshi di droga y traficacion di hende, delitonan cu ta trece riesgonan serio cu nan y ta representa peligro grandi pa Aruba.

Kustwachter veroordeeld in zaak Watapana

Het gerecht in eerste aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan tegen de verdachte kustwachter G.R.B. in de strafzaak die bekend is onder de naam ‘Watapana’.

G.R.B. werd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 jaar voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne en hennep, medeplegen van mensensmokkel, misbruik van functie, schending van het ambtsgeheim en deelname aan een criminele organisatie in de periode van 1 september 2022 tot 9 september 2023. De mensensmokkel van 27 april 2023 had een fatale afloop. Hiervoor zijn vier andere verdachten eerder tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld.

Als bijkomende straf heeft het gerecht de verdachte voor de maximale duur van 13 jaar ontzet van het recht om het ambt van kustwachter/ambtenaar te bekleden. G.R.B. heeft het vertrouwen dat in een overheidsdienaar moet kunnen worden gesteld zo ernstig beschaamd dat voor hem gedurende die periode geen plaats is om de overheid te dienen, aldus de rechter in zijn vonnis.

De zaak Watapana ging van start in februari 2023, toen de Landsrecherche een strafrechtelijk onderzoek startte naar mogelijk corrupte kustwachtambtenaren. G.R.B. kwam toen ook in beeld.

De kustwacht beschermt de territoriale wateren van Aruba en heeft onder meer tot taak de feiten waarvoor verdachte is veroordeeld te bestrijden. Het openbaar ministerie neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij als kustwachter heeft meegewerkt aan onder andere de smokkel van mensen en drugs op zee. Uit zijn houding tijdens het proces bleek een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en inzicht in de verwijtbaarheid van zijn handelen.

Het gerecht rekent de verdachte aan dat hij door zijn handelen het vertrouwen dat door de kustwacht in hem is gesteld en zijn geheimhoudingsplicht op grove wijze heeft geschonden. Van kustwachters wordt onkreukbaarheid en integriteit verwacht en niet dat zij het functioneren van de kustwacht en het Land aantasten. Integriteit van opsporingsambtenaren behoort tot de fundamenten van de rechtsstaat.

Door informatie te geven aan smokkelaars heeft hij de veiligheid van zijn collega’s mogelijk in extra gevaar gebracht. Bovendien heeft hij door zijn handelen bijgedragen aan drugstransport, drugshandel en mensenhandel, strafbare feiten die grote risico’s met zich meebrengen en een groot gevaar vormen voor de samenleving.