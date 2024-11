Partido MEP: Invitacion pa ponemento di krans MEP TA RECORDA E DI 38 AÑA DI FAYECIMENTO DI SU LIDER FUNDADOR BETICO CROES: ARKITECTO, CONSTRUCTOR Y REALISADOR DI NOS STATUS APARTE!

Awe partido MEP ta recorda cu 38 aña pasa nos lider fundador y Libertador Betico Croes a bay laga nos. No tin palabra pa describi e tristeza cu henter comunidad a pasa aden ora cu dia 26 di november 1986 e noticia lamentabel a yega for di Hulanda cu Betico Croes a fayece y esaki despues cu el a pasa casi 11 luna den coma. No tin suficiente espacio den e medio aki pa repasa henter e trayectoria impresionante di Betico Croes, ya cu e lucha cu el a hiba no a keda na Aruba so, pero a crusa fronteranan di nos pais. Un lucha tenaz cu a ser hiba a base di sanger, sodor y lagrima.

Betico a uni e pueblo Arubano

Tabata na aña 1971 cu Betico Croes a haya e inspiracion pa lanta su propio partido politico, esta Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) cu e meta principal pa trece cambionan den e structura estatal y tambe pa trece un reparticion husto den e desaroyo economico. Betico tabata sa cu pa logra cualkier meta den bida mester elimina primeramente e segregacion existente den nos pais y trece union den e pueblo Arubano, caminda no tin distincion mas di rasa, districto, religion, status financiero of color politico.Den e proceso pa uni e pueblo Arubano Betico tabata e motor tras di henter e lucha pa duna Aruba su propio himno, bandera, ortografia, simbolonan di union, libertad y identidad di e pueblo Arubano. Semper Betico a bisa cu e ta hopi orguyoso di ta yiu di e pueblo aki.

Momentonan historico

E momento di mas crucial den e lucha pa realisa e deseo di un Status Aparte pa Aruba tabata durante e accionnan di Augustus scur na 1977. Nos Libertador Betico Croes a lidera e accionnan y ta danki na su insistencia, curashi y determinacion Hulanda porfin a scucha kico realmente ta biba bao di e pueblo Arubano. Otro momentonan historico tabata e Referendum di 25 di maart 1977 y e Conferencia di Mesa Rondo na maart di 1983. Y finalmente entrante promer di januari 1986 nos a conoce nos Status Aparte. Aruba a bira un pais autonomo den Reino Hulandes cu su propio Constitucion, Gobierno, Parlamento, Banco Central, Gobernador, Procurador General etc. Esakinan ta e logronan historico cu a haci cu Betico a haya e titulo indiscutibel di Arkitecto, Constructor y Realisador di nos Status Aparte. Lamentablemente Betico Croes no por a mira ni un seconde di su logro cu tanto el a lucha p’e ya cu algun ora prome cu cambio di aña y na entrada di Status Aparte el a accidenta, a bay den coma y esaki a dura te na su fayecimento dia 26 di november 1986.

Conservacion di nos libertad

Awe riba e fecha di su di 38 aña di su fayecimento, partido MEP ta recorda e ilustre Arubano Betico Croes y den su memoria lo sigui traha incansablemente pa e futuro, felicidad, prosperidad y mas cu tur e conservacion di libertad di e pueblo Arubano.

Riba e dia di awe partido MEP ta invita bo pa conmemora hunto cu nos e fecha di 38 aña di fayecimento di nos Libertador, diamars, 26 di november 2024 caminda pa 9’or di mainta lo tin ponemento di krans na Santana na Santa Cruz.

Betico, danki pa tur locual bo a haci den apenas 15 aña di lucha y sacrificio pa logra nos Status Aparte tan anhela.