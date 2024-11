Caso Flamingo

Flamingo

Ministerio Publico a pidi awe un castigo incondicional di 3 aña den e caso penal ‘Flamingo’ contra e politico O.E.O., minister anterior di Desaroyo di Espacio, Infrastructura y Medio Ambiente (ROIM). O. a wordo acusa di a haci su mes culpable di soborno, fraude cu otorgamento di tereno di erfpacht y contratacion di ambtenaarnan spirito, y abuso di su cargo den e periodo di 2017 te 2019.

Ademas di e castigo di prison, Ministerio Publico a exigi pa kita e derecho di O. di wordo elegi den un cargo publico (passief kiesrecht) pa duracion di 6 aña; esaki ta conta tambe pa e derecho pa ocupa e funcion di ambtenaar.

Ministerio Publico a ademas pidi castigonan incondicional contra e cuatro otro sospechosonan. Contra e sospechoso E.F. E. fiscal di husticia a pidi un castigo di prison di 18 luna. E. ta wordo acusa di tabata involucra den soborno y abuso di funcion como ambtenaar na bureau di minister.

Contra e sospecho R.I. W.C. fiscal di husticia a exigi un castigo di trabao pa comunidad di 240 ora y un castigo condicional di 6 luna. W.C. ta wordo acusa di a haci su mes culpable di fraude, falsificacion di documentonan y abuso di funcion como trahador di DIP.

E sospechoso L.B. P. a wordo marca como un asina yama ambtenaar spirito. E ta wordo acusa di a estafa Pais Aruba. Ministerio Publico a exigi un castigo incondicional contra dje di 6 luna y a ademas anuncia un ontnemingsvordering.

E sospechoso J.A. O. a wordo acusa di fraude contra Pais Aruba dor di pone un otro sospechoso traha pe, pero riba payroll di gobierno a traves di un trabao ficticio. Fiscal di husticia a pidi un multa di Afl. 25.000,- y un castigo di trabao pa comunidad di 180 ora contra O.

E investigacion Flamingo, cu a cuminza na aña 2019, tabata dirigi riba iregularidadnan den e ministerio di O.E. O. Ministerio Publico ta tuma O. severamente na malo cu el a usa su influencia y poder pa favorece amigonan y conocirnan of duna nan un trato preferencial. E comportacion aki a atacha confianza di e ciudadano den un gobierno integro.

Flamingo

Het openbaar ministerie heeft vandaag in de strafzaak ‘Flamingo’ een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar geëist tegen de politicus O.E. O., voormalig minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu (ROIM). O. wordt ervan beschuldigd zich schuldig te hebben gemaakt aan omkoping, oplichting bij de uitgifte van erfpachtgronden en bij de aanstelling van spookambtenaren, en misbruik van zijn functie in de periode van 2017 tot en met 2019. Naast de celstraf eist het openbaar ministerie dat hem voor de duur van 6 jaren het passief kiesrecht wordt ontnomen en ook het recht om de functie van ambtenaar te bekleden.

Het openbaar ministerie eist ook tegen de vier andere verdachten onvoorwaardelijke straffen.

Tegen de verdachte E.F. E. wordt een gevangenisstraf van 18 maanden geëist. E. wordt ervan beschuldigd zich als ambtenaar bij het bureau van de minister schuldig te hebben gemaakt aan omkoping en misbruik van functie.

Tegen verdachte R.I. W.C. wordt een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist. Zij wordt verweten zich als medewerker van de DIP schuldig te hebben gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrift en misbruik van functie.

Verdachte L.B. P. is aangemerkt als een zogenoemde spookambtenaar. Hij wordt ervan beschuldigd het Land te hebben opgelicht. Tegen P. is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden gevorderd en is daarnaast en ontnemingsvordering aangekondigd.

Verdachte J.A. O. wordt er eveneens beschuldigd van oplichting van het Land Aruba door een andere medeverdachte voor zich te hebben laten werken, en deze door een schijndienstverband bij de overheid te laten uitbetalen door het Land. Tegen J.A. O. is een geldboete van AFL 25.000,- geëist en een taakstraf van 180 uren.

Het onderzoek Flamingo, dat in 2019 van start is gegaan, richtte zich op onregelmatigheden binnen het ministerie van O.E. O. Het openbaar ministerie rekent O. zwaar aan dat hij zijn invloed en macht heeft uitgeoefend om vrienden en bekenden te bevoordelen of een voorkeursbehandeling te geven. Door dit handelen wordt het vertrouwen in een integer overheidsbestuur aangetast.