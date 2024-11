Preservando Cas Debrot pa futuro generacionnan

Dia 26 di november 2024, Famia Debrot y Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA), a anuncia oficialmente e compra di edificio di Cas Debrot. Esaki ta un paso importante den e proceso pa preserva y restaura un di e edificionan mas emblematico di Aruba, situa na Caya G.F. Betico Croes 96-98. Alabes a anuncia e acuerdo cu Aruba Bank pa financia e proyecto hunto cu Nationaal Restauratiefonds di Hulanda.

Un pasado rico na historia

E edificio, cu originalmente tabata di Famia Debrot, ta conta un historia unico. Denise Debrot a conta un tiki di e recuerdonan di su tata Edward Debrot cu e siman aki lo cumpli 90 aña. Jose Maria (Boy) Debrot, un comerciante di Boneiro debi na e boom economico di Aruba, cu e yegada di e refineria, a dicidi di bin biba akinan cu su mayornan. Ora cu nan a yega Aruba na 1929, nan a habri un general store na Nassaustraat 94, banda di e parcela unda despues lo a construi Cas Debrot. E tienda tabata opera bou di e firma E.F. Debrot Sucs Inc., nombra pa su tata, Eduard Ferdinand Debrot. E negoshi di importacion y exportacion na Aruba, tabata bende entre otro rum, gin, jukebox te cu mueble pa oficina y air conditioners.

Na 1929 Jose Maria a casa cu Elia Capriles, di Puerto Cabello, Venezuela y a bay un luna di miel largo na Europa. Probablemente durante e periodo aki,, e construccion di nan cas di famia combina cu un espacio comercial a inicia y a keda completa despues di nan regreso. Ora e cas tabata cla, a muebl’e cu articulonan cumpra na Europa. E artista Pandelis a pinta e storia di Red Riding Hood riba e murayanan di e camber di Edward y su ruman Oswald, pero lamentablemente, a verf riba dje ora a huur e cas.

Famia Debrot a biba den e cas te na 1941 prome cu a muda pa Venezuela durante di Dos Guera Mundial.

E edificio a pasa pa varios cambionan den historia y a sirbi un rol importante den bida comercial di Oranjestad como entre otro oficina di Hollandsche Bank Unie, consolado di Venezuela, Debrot Hardware Store, Nassau Shoe Shop, Theresita’s Beauty shop y mas.

Den aña 1950, e piso abou a bira e oficina di Hollandsche Bank Unie N.V., mientras cu consulado Venezolano tabata localisa na e di dos piso te cu añanan 70. Su estilo arkitectonico actual ta refleha un impresionante diseño Neo-Barok Latino-Americano. E diseño original tabata contene un balcon dilanti cu portanan dobel, tres set di porta dobbel na e piso di abou y un set di porta dobbel pa bay na e piso di ariba. Na e parti west tabata tin un bunita hardin di rosa cu decoracion di hekwerk di hero.

Futuro di Cas Debrot

Danki na su diseño unico y su balor historico, Cas Debrot ta un candidato pa proteccion como monumento. E edificio ta un di e tiki edificionan cu ta keda den Caya G.F. Betico Croes cu ta practicamente intacto. Algun tempo pasa Sr. Debrot a acerca SMFA pa discuti e posibilidadnan pa restaura e edificio preservando su detayenan autentico. Mirando e importancia di e edificio aki pa preservacion di nos herencia cultural, Stichting Monumentenfonds Aruba a traha un rapport caminda a presenta e diferente posibilidadnan pa redestina e edificio, cu e proposito pa dun’e un bida nobo cual lo contribui tambe den e desaroyo di e area di Oranjestad.

Un aña despues SMFA a logra yega na un acuerdo cu e famia bou di e condicion cu SMFA mes lo haci uzo di e edificio. Debi na cu e fundacion a crece e ultimo añanan y tabata busca un espacio mas amplio, a dicidi cu Cas Debrot lo ta e localidad ideal. E piso di ariba lo bira e oficina nobo di Stichting Monumentenfonds Aruba.

Pa locual ta trata e piso di abou nos ta den combersacionnan cu interesadonan pa huur esaki despues di e restauracion cual ta planea pa termina na 2026. Si tin interes pa huur Cas Debrot, por tuma contacto cu Stichting Monumentenfonds Aruba via (+297) 582 4014 of manda un email na info@monumentenfondsaruba.com

Finalmente e directora di SMFA, Anne Witsenburg, a termina gradiciendo famia Debrot, Aruba Bank y Nationaal Restauratiefonds pa haci e proyecto aki posibel. Di parti di SMFA a obsekia un cuadra di Cas Debrot na Sr. Debrot como recuerdo y agradecimiento pa nan contribucion na yuda preserva nos pasado pa futuro!

Het behoud van Cas Debrot voor toekomstige generaties

Op 26 november 2024 hebben de familie Debrot en de Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) officieel de aankoop van het gebouw Cas Debrot aangekondigd. Dit is een belangrijke stap in het proces om een van Aruba’s meest iconische gebouwen, gelegen aan de Caya G.F. Betico Croes 98, te behouden en te restaureren. Tegelijkertijd werd de samenwerking met Aruba Bank en het Nationaal Restauratiefonds in Nederland bekendgemaakt om dit project te financieren.

Een rijke geschiedenis

Het gebouw, oorspronkelijk eigendom van de familie Debrot, kent een unieke geschiedenis. Denise Debrot deelde enkele herinneringen van haar vader Edward Debrot, die deze week 90 jaar wordt. Jose Maria (Boy) Debrot, een zakenman uit Bonaire, verhuisde vanwege de economische bloei van Aruba door de komst van de raffinaderij naar het eiland samen met zijn ouders. In 1929, na aankomst op Aruba, openden zij een general store op Nassaustraat 94, naast het perceel waar later Cas Debrot werd gebouwd. De winkel opereerde onder de naam E.F. Debrot Sucs Inc., vernoemd naar zijn vader Eduard Ferdinand Debrot. De handelszaak importeerde en exporteerde diverse goederen, waaronder rum, gin, jukeboxen, kantoormeubelen en airconditioners.

In datzelfde jaar trouwde Jose Maria met Elia Capriles uit Puerto Cabello, Venezuela, waarna zij op een lange huwelijksreis naar Europa gingen. Waarschijnlijk werd in die periode gestart met de bouw van hun woonhuis, gecombineerd met een commerciële ruimte, die na hun terugkeer werd voltooid. Het huis werd ingericht met aankopen uit Europa. De kunstenaar Pandelis schilderde het sprookje van Roodkapje op de muren van de kamer van Edward en zijn broer Oswald, maar helaas werd dit overschilderd toen het pand werd verhuurd.

De familie Debrot woonde in het huis tot 1941, waarna zij tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Venezuela verhuisden.

Het gebouw heeft in de loop der tijd verschillende functies gehad en speelde een belangrijke rol in het commerciële leven van Oranjestad. Het huisvestte onder andere de Hollandsche Bank Unie, het Venezolaanse consulaat, Debrot Hardware Store, Nassau Shoe Shop, Theresita’s Beauty Shop en meer.

In de jaren 1950 werd de begane grond het kantoor van de Hollandsche Bank Unie N.V., terwijl het Venezolaanse consulaat op de bovenverdieping was gevestigd tot in de jaren 70. De huidige architectuur van het pand weerspiegelt een indrukwekkend Neo-Latijns-Amerikaanse barokstijl. Het oorspronkelijke ontwerp omvatte een balkon met dubbele deuren, drie dubbele deuren op de begane grond en een dubbele deur naar de bovenverdieping. Aan de westzijde was er een mooie rozentuin met decoratief smeedijzeren hekwerk.

Toekomst van Cas Debrot

Dankzij het unieke ontwerp en de historische waarde is Cas Debrot een kandidaat voor bescherming als monument. Het gebouw is een van de weinige overgebleven panden aan de Caya G.F. Betico Croes die grotendeels intact is gebleven. Enige tijd geleden benaderde de heer Debrot SMFA om de mogelijkheden te bespreken om het gebouw te restaureren en de authentieke details te behouden. Gezien het belang van dit gebouw voor het behoud van ons cultureel erfgoed, heeft de SMFA een rapport opgesteld waarin verschillende herbestemmingsopties worden gepresenteerd, met als doel het gebouw nieuw leven in te blazen en bij te dragen aan de ontwikkeling van Oranjestad.

Een jaar later bereikte SMFA een akkoord met de familie onder de voorwaarde dat de SMFA het gebouw zelf in gebruik zou nemen. Omdat de stichting de afgelopen jaren is gegroeid en op zoek was naar een ruimere locatie, werd besloten dat Cas Debrot de ideale locatie zou zijn. De bovenverdieping wordt het nieuwe kantoor van de SMFA.

Voor de begane grond zijn er gesprekken gaande met geïnteresseerden voor verhuur na de geplande restauratie, die in 2026 voltooid moet zijn. Bij interesse voor het huren van Cas Debrot kan contact worden opgenomen met de SMFA via (+297) 582 4014 of per e-mail: info@monumentenfondsaruba.com.

Tot slot bedankte Anne Witsenburg, directeur van de SMFA, de familie Debrot, Aruba Bank en het Nationaal Restauratiefonds voor het mogelijk maken van dit project. Namens de SMFA werd een schilderij van Cas Debrot overhandigd aan de heer Debrot als herinnering en blijk van dank voor hun bijdrage aan het behoud van ons verleden voor de toekomst!