Proceso Electoral di Comision Finansas di Partidonan Politico November 26, 2024

Oranjestad, 26 November, 2024 – For di 1 januari 2021, e ley di Regulacion di Finansas di

Partido Politico (AB2020 no. 153) ta na vigor na Aruba. Comision di Finansas kier a vocifera e reglanan cu ta aplica pa tur partido politico y candidatonan segun ley durante eleccion

parlamentario di dia 6 di December 2024.

Presidente Sr. Rossi Marchena di Conseho Electoral ta fungi como presidente di e Comision di Finansas di Partido Politico (Comision di Finansas) y ta encarga cu e supervision di e finansas di tur partido politico y candidato. Pa prome biaha e comision den henter su constelacion lo supervisa e finansas di tur partido y candidato durante e proceso di eleccion.

Obligacion pa Partidonan Politico y Candidatonan

● Registro di Donacion: Donacionnan mester ta registra for di 12 luna prome cu eleccion

● E Registracion ta inclui un resumen di entrada y gasto di actividadnan di recaudacion di

fondo

● Entrega di Registro: E entrega di registracion y resumen ta dividi den dos periodo, E

prome periodo a vence 22 di November 2024 y e di dos periodo ta vence 13 di

December 2024 E Comision di Finansas por solicita informacion adicional. Si NO cumpli cu e obligacionnan e comision por impone un multa.

Como donacion ta wordo considera placa ricibi, directo of indirecto, Producto of servicio ricibi cu tin balor, sin cu a paga of no a paga completamente.

E limite di donacion cu un persona, compania of organisacion por haci na un mesun partido

politico ta maximo Afl. 30.000 y na un mesun candidato ta maximo Afl. 20.000. Donacion na mesun partido politico y na candidato(nan) di e mesun partido politico no por surpasa e suma total di Afl. 50.000. Comision di Finansas Partidonan Politico lo publica un resumen di donacionan haci riba nos website er.aw manera ley ta prescribi.

Ta fundamental cu tur e partidonan politico y candidatonan cu ta participa den e eleccion dia 6 di December 2024 ta na altura di nan obligacionnan y cu nan lo cumpli cu e obligacionnan aki pa garantisa transparencia.