Voto Valido y Invalido

Oranjestad, 3 di December, 2024 – Aruba ta na caminda pa Eleccion, diabierna 6 di December

2024 y ta crucial pa informa e comunidad e importancia pa eherce nan derecho di voto na e

manera correcto door di vota segun Articulo 61 di e Ordenansa Electoral.

Conforme Articulo 61 di Ordenansa Electoral un voto ta VALIDO si:

● E stembiljet tin 1 ronchi yena na cora

● Pero e siguiente agregacionan tambe ta wordo considera valido

○ punt, strepi, krabbel, vink, cruz of vlek di e potlood cora den e ronchi

Conforme Articulo 76 di Ordenansa Electoral un voto ta INVALIDO si:

● Stembiljet no ta oficial: cualkier stembiljet cu no ta parti di e material oficial (p.e.

Specimen etc.)

● Stembiljet blanco: stembiljet cu niun ronchi a wordo yena cora

● Mas cu un ronchi: stembiljet cu tin mas cu 1 ronchi cu a wordo yena cora

● Uso di otro material: stembiljet cu e ronchi no a wordo yena cu e potlood cora (p.e. pen

blauw)

● Indicacion Personal: stembiljet cu cualkier remarke of indicacion di e votado

● Firma oficial: stembiljet cu no tin e firma oficial di e presidente di e Conseho Electoral

Si un votado ripara cu ela haci un fout mientras e ta votando, e mester avisa e Presidente di e

urna di e situacion y e votado lo ricibi e oportunidad pa vota di nobo. Esaki por sosode

solamente 1 biaha pa cada votado.

Nota Importante

Conforme Articulo 77 di e Ordenansa Electoral e miembronan di urna ta dicidi riba e validez

di un voto;

● Encaso cu tin empate pa un decision, e Presidente di e urna ta dicidi e validez di e voto

● Votadonan presente na e stem local por haci obhecion contra e decision di e

miembronan di urna y e Presidente di Urna lo haci anotacion di e obhecion den un

proces-verbaal.

Nos ta insisti pa votado sigui e reglanan di voto pa garantisa un eleccion husto y transparente,

Bo voto ta importante!

Pa mas informacion, bishita e website oficial di Conseho Electoral Aruba na er.aw y sigui nan

na Facebook y Instagram @consehoelectoralaruba. E plataforma nan lo sirbi como un recurso

importante pa votadonan, candidatonan, partidonan politico y publico general, pa keda al dia cu

anuncionan, fecha nan y guia relevante pa e eleccion di Aruba