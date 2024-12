Procedura y Reglanan di Eleccion

4 December, 2024

Oranjestad, 4 di December, 2024 – Conseho Electoral Aruba ta informa tur votadonan pa sigui e siguiente procedura y reglanan pa garantisa un proceso democratico pa Eleccion dia 6 di December 2024.

Proceduranan

1. Entrega bo documentonan

○ Entrega na e Presidente di e urna bo carchi di voto y identificacion valido

2. Registro di bo voto

○ Presidente y e di dos miembro di e urna electoral lo controla y confirma e number riba e carchi di voto y bo fam den e registro di votadonan

3. Ricibi bo papel di voto (stembiljet)

○ Mester drenta un hoki liber momento cu ricibi bo papel di voto (stembiljet) dobla

di tal manera cu e firma di e Presidente di Conseho Electoral ta visible. 4. Scoge y Vota

○ Habri e stembiljet den e hoki y Marca e ronchi na banda robes di e nomber di e candidato di bo escogencia cu e potlood cora cu tin den e hoki.

5. Fout mientras votando?

○ Si bo a haci un fout mientras votando, avisa e Presidente di e urna di pa ricibi e

oportunidad pa vota di nobo. Esaki ta permiti 1 biaha solamente pa cada votado. 6. Deposita bo voto

○ Prome cu sali di e hoki mester dobla e stembiljet bek den forma cu e firma di e Presidente di Conseho Electoral ta mustra y deposit’e di biaha den e buzon electoral (stembus). Si NO cumpli cu e esaki e papel di voto NO lo wordo usa y e voto ta bai perdi (onbruikbaar gemaakt).

7. Mester di asistencia?

○ Si pa motibo di incapacidad fisico (p.e. limitacion di bista o invalidez etc.) tin

mester di yudansa ora di vota,bo persona mes tin cu indica esaki na e Presidente di e urna pa por haya asistencia di un persona di bo confianza.

Reglanan

E Presidente di cada urna ta encarga cu mantencion di ordo den e urna. Sigui su instruccionnan y e siguiente reglanan pa garantisa un proceso di votacion trankilo, liber y secreto.

NO ta permiti pa;

● Uza celular y/of saca potret den urna.

● Haci grabacion den urna.

● Come y/of bebe den urna.

● Huma den urna.

PRESS RELEASE

Pa mas informacion, bishita e website oficial di Conseho Electoral Aruba na er.aw y sigui nan na Facebook y Instagram @consehoelectoralaruba. E plataforma nan lo sirbi como un recurso importante pa votadonan, candidatonan, partidonan politico y publico general, pa keda al dia cu anuncionan, fecha nan y guia relevante pa e eleccion di Aruba.