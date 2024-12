Dia Mundial di Suelo 2024. Su cuido ta importante. Midi, monitor y maneha ta parti di cuida nos suelo.

ORANJESTAD – Dia 5 di december di tur aña ta observa Dia Mundial di

Suelo. Na Ingles ta referi na esaki como ‘World Soil Day’(WSD). Tur e

atencion ta bay na e importancia di un suelo sano y pa defende e

maneho sostenibel pa e recurso suelo. Bou di e liderasgo di e reino di

Tailandia y den e plataforma di ‘Global Soil Partnership’ e agencia

‘Food and Agriculture Organization’ di Nacionnan Uni (FAO) a sostene e

formacion oficial di ‘World Soil Day’ como e plataforma pa eleva

conscientisacion na nivel global. Na december 2013 e asamblea general

di Nacionnan Uni a asigna 5 di december 2014 como e prome dia oficial

di ‘World Soil Day’. A scoge e fecha ey pasobra e ta coresponde cu e

fecha di nacemento di miembro honorario Bhumibol Adulyadej, e rey di

Tailandia. Desde e tempo ey FOA a ricibi e mandato pa facilita e

implementacion di Dia Mundial di Suelo.

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta hay’e importante pa e calidad di

suelo na Aruba keda den bon condicion, uno sin contaminacion. Nos

tarea ta pa informa kico ta e miho practicanan pa cu e maneho di suelo.

Manera un di nos manehonan recien di maneho di azeta na e

negoshinan cu tin cushina y ta uza zeta. E tema cu Nacionan Uni pa

medio di Dia Mundial di Suelo ta propaganda pa 2024 ta cuido di suelo:

midi, monitor y maneha. Esaki nos ta traduci for di Ingles e tema,

‘Caring for soils: measure, monitor, manage’. E tema scogi pa WSD

2024 ta enfoca riba e promocion di un maneho sostenibel di e

recursonan di suelo. Ademas di esaki, e ta subraya e importancia di

datonan concreto y corecto di e suelo como tambe e comprondemento

di e informacion di e caracteristica di e suelo y e sosten pa tuma un

decision cu ta cuadra cu un maneho sostenibel di e suelo.

E suelo ta un recurso natural crucial pa bida riba tera. E tin un rol

importante den produccion y siguridad di cuminda (food security), ciclo

di awa y mitigacion di cambio di clima. Sin embargo, mal maneho di

suelo por conduci na degradacion di tera, causa erosion y perdida di

fertilidad den suelo.

Aki na Aruba, DNM conhuntamente cu otro departamento a inicia un

‘taskforce’ pa atende cu ‘Fat, Oil and Grease’ (FOG). E ‘taskforce’ ta

consisti di 6 miembro, funcionarionan di diferente departamento di

gobierno, cu tin ‘raakvlak’ cu e tema di maneho di FOG. E iniciativa aki a

inicia desde 2023 cu e meta pa concipia y formula un maneho (beleid)

cu ta yuda controla y mitiga e daño cu e resto di vet tin pa nos sistema

di riool na Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS) y e

consecuencia cu esaki por tin pa nos calidad di suelo. E meta ta pa

preveni cu FOG ta bay den e sistema di riool, causa daño na nos

infrastructura, contamina e medio ambiente y afecta salubridad

publico. Den e maneho aki tambe tin delinea e miho practicanan pa

maneho di FOG cu ta bin di e sector hotelero y ‘horeca’ en general. Ta

desea di preveni cu esaki ta bay mescla cu e awa cu AWSS ta procesa cu

despues ta bay tranca e proceso, y ta bira contamina e awa y tambe e

suelo den e bisindario. Esaki por conduci na un suelo degrada, na unda

no por eherce plantamento, y filtracion di awa ta tuma luga na un

manera contamina den e suelo.

Pa e motibonan aki ta importante pa conscientisa e sector di horeca.

Tambe duna guia y bon informacion na companianan, dunado di trabou

y nan personal di e miho uzo y mantencion di nan ‘vetafscheiders’.

Pero nos no mester para keto na vet so, nos por pensa tambe riba e

problematica di desperdicio di awa ‘grijs’ of awa di ‘wasserij’ cu ta pasa

continuamente den un forma incontrola riba terenonan. Y e peligro cu

esaki por tin, pasobra e hendenan cu ta planta ta kere cu por uza e awa

aki. Pero e awa aki no ta procesa na e manera cu por uz’e pa muha

mata of pa produccion di cuminda. Mester tene cuenta cu e awa aki tin

dimas nutriente y ta malo pa salud di hende y bestia y asina tambe ta

contamina e suelo.

Pa celebra Dia Mundial di Suelo 2024, Directie Natuur en Milieu ta

invita comunidad pa participa den diferente actividad cu ta promove

cuido di suelo y practicanan di agricultura sostenibel. DNM tin e

documento di maneho ‘FOG” riba nos website dnmaruba.org.