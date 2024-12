Un iniciativa di AAA y ATA

Embahadornan di turismo a certifica den idioma Portugues

Cu servicio excepcional den mente, Aeropuerto di Aruba y Aruba Tourism Authority a organisa un variedad di les pa varios grupo por siña e reglanan basico di e idioma Portugues. “Falamos Português – Happiness in Every Language” ta un programa dedica specialmente pa esnan cu ta atende cu e turistanan, diseña pa mehora e experiencia di biahe pa e bishitantenan procedente di Brasil. E prome dos sesion ya caba tuma luga.

Preparando pa ricibi e turistanan

Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority N.V., a inicia bisando cu a culmina e prome seccion di e lesnan di Portugues. Tabatin dos les den luna di november, pa awo cu ta december a tuma un break, den luna di januari lo continua cu e lesnan. E lesnan di Portugues ta un iniciativa di Aruba Tourism Authority y Aruba Airport Authority, caminda nan a uni pa brinda e lesnan di Portugues nan frontliners y stakeholders pa nan por duna un bonbini caluroso na e bishitantenan procedente di Brasil. E lesnan di Portugues ta den cuadro cu e vuelo nobo di Gol Airlines cu lo bula for di São Paulo pa Aruba. Den e lunanan “high season”, Gol Airlines ta programa pa bula tres biaha pa siman. “E siman aki nos a haya e bon noticia cu pa e lunanan di zomer, pues april te cu october di 2025, tambe nan ta confirma cu lo bula tres biaha pa siman. Nos ta sumamente contento cu e acogida pa e lesnan di Portugues, nos a haya seis grupo completamente yen”, asina Jo-Anne Arends a expresa. Alrededor di 100 participante a haya les di Portugues, diaranson mainta a tum’un rato pa duna certificado na esnan cu a participa.

E taxistanan ta contento

Rene Zaandam, taxista pa mas cu 10 aña, tambe a forma parti di e lesnan. A inicia expresando gratitud na Aruba Tourism Authority y Aruba Airport Authority pa invita e taxistanan pa forma parti di e lesnan. Rene Zaandam semper a encanta e idioma Portugues, e ta di pensamento cu e lesnan lo yuda nan hopi pa por comunica di e miho manera posibel cu e turistanan procedente di Brasil. Durante e lesnan, el a siña hopi palabra nobo, e idioma tin un parecido na Papiamento pero cierto accento ta cambia. Rene Zaandam ta gradici Gilda Orfao pa pone atencion riba e comunicacion di e taxistanan mirando cu nan a siña papia over di prijs, rutanan y diferente atraccion pa comunica cu e turistanan.

“Muito Obrigado”

Jean Carlos Arends, di Inmigracion Aruba, a inicia expresando e gratitud di Inmigracion Aruba agradecido pa por haya e lesnan di Portugues. Ricibiendo e pasaheronan di Brasil, ta un alegria pa nan por papia e idioma cu nan. E idioma ta uno bunita pues nan lo expres’e tambe na momento cu e pasaheronan yega Aruba. Loke mas a hala su atencion ta e manera con nan a haya e lesnan for di Gilda Orfao, e lesnan tabata cu hopi animo y claro; esaki a pone cu nan ta presenta na e lesnan pa asina siña mas. Loke mas e lo haci uzo di dje ta “Muito Obrigado” pa gradici e turistanan. Jean Carlos Arends no por a keda sin expresa e emocion cu e ta sinti pa por papia Portugues. Por ultimo, Jean Carlo a gradici ATA, AAA, Jo-Anne Arends, Gilda Orfao y Gobierno di Aruba pa por a duna nan e oportunidad aki.

E lesnan tabata personalisa

Gilda Orfao, kende ta forma parti di The Fishline Team, tabata e docente encarga pa prepara sesionnan interactivo pa diferente grupo manera personal di Inmigracion, Douane, taxista, personal di AAA y ATA pero tambe personanan cu ta traha den e industria hotelero. El a prepara un vocabolario pa cada grupo pa nan por uza pa nan funcion. E lesnan tabata hopi interactivo, pues nan por a haci pregunta y train tambe. P’e siguiente lesnan cu falta nan lo practica mas riba combersacion. Ya caba nan tin e basico. Awo nan lo mester practica hopi pa nan por defende nan mes den e idioma. Gilda Orfao a duna nan diferente opcion pa nan por sigui practica na cas.

E programa aki, “Falamos Português – Happiness in Every Language”, ta coincidi cu e ruta nobo di Gol Airlines for di São Paulo pa Aruba, programa pa lansa tres vuelo semanal entrante 18 di december. Cu un cantidad creciente di bishitante for di Brasil, Falamos Português ta un stap esencial pa garantisa cu nan ta sinti nan mes na cas for di e momento cu nan pone e prome stap riba nos isla Aruba.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 9 di December, 2024

An Initiative by AAA and ATA

Tourism Ambassadors Certified in Portuguese

With exceptional service in mind, Aruba Airport Authority (AAA) and Aruba Tourism Authority (ATA) organized a series of classes to teach different groups the basic rules of the Portuguese language. “Falamos Português – Happiness in Every Language” is a program specially dedicated to individuals interacting with tourists, designed to enhance the travel experience for visitors from Brazil. The first two sessions have already been completed.

Preparing to Welcome Visitors

Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport Authority N.V., explained that the first session of Portuguese classes has concluded, with two classes held in November. After a break in December, classes will resume in January. These Portuguese classes are an initiative by ATA and AAA, aimed at equipping front-line staff and other stakeholders with the skills to warmly welcome visitors from Brazil.

These classes align with the new GOL Airlines route between São Paulo and Aruba, which is scheduled to operate three weekly flights during the high season. Jo-Anne also shared the exciting news that from April to October 2025, GOL Airlines will maintain the three weekly flights schedule. “We are extremely pleased with the response to the Portuguese classes; we had six fully booked groups,” said Jo-Anne. Approximately 100 participants attended the classes, and certificates were presented to them in a ceremony on Wednesday morning.

Taxi Drivers are Happy

René Zaandam, a taxi driver with over 10 years of experience, participated in the program and expressed gratitude to ATA and AAA for including taxi drivers. René has always admired the Portuguese language and believes the classes will greatly improve communication with Brazilian tourists. He shared that he learned many new words during the sessions, noting that Portuguese has similarities with Papiamento but with distinct accents.

René especially thanked Gilda Orfao for focusing on improving taxi drivers’ communication skills, enabling them to better discuss prices, routes, and tourist attractions with visitors.

“Muito Obrigado” (Thank You Very Much)

Jean Carlos Arends, from Aruba Immigration, expressed his appreciation for the opportunity his department had to attend the classes. Welcoming passengers from Brazil, he feels joy in being able to speak their language. Jean shared that Portuguese is a beautiful language and that these classes, delivered with energy and clarity by Gilda Orfao, were highly engaging. One of the phrases he learned and plans to use frequently is “Muito Obrigado” to express gratitude to tourists.

Jean also expressed his enthusiasm for being able to speak Portuguese and extended his thanks to ATA, AAA, Jo-Anne Arends, Gilda Orfao, and the Government of Aruba for making this opportunity possible.

Personalized Classes

Gilda Orfao, part of The Fishline Team, designed interactive sessions for groups such as Immigration, Customs, taxi drivers, AAA and ATA staff, and individuals working in the hospitality industry. She customized vocabulary for each group to suit their specific functions. The sessions were highly interactive, with opportunities for participants to ask questions and practice. Future classes will focus more on conversational skills.

Participants now have the basics and will need to practice extensively to build fluency. Gilda also provided them with various options to continue practicing at home.

The “Falamos Português – Happiness in Every Language” program coincides with the launch of GOL Airlines’ new route between São Paulo and Aruba, which began on December 18 with three weekly flights. With a growing number of visitors from Brazil, Falamos Português is a vital step to ensure they feel at home from the moment they arrive on the island.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 5% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: December 9, 2024

Una iniciativa de AAA y ATA

Embajadores del turismo se certificaron en el idioma Português

Con un servicio excepcional en mente, el Aeropuerto de Aruba y la Oficina de Turismo de Aruba organizaron una variedad de clases para que distintos grupos pudieran aprender las reglas básicas del idioma Português. “Falamos Português – Happiness in Every Language” es un programa que esta dedicado especialmente a todas aquellas personas que atienden con turistas, diseñado paraa mejorar la experiencia de viaje de nuestros visitantes que vienen de Brasil; las primeras dos sesiones ya se llevaron a cabo.

Haciendo preparativos para recibir a los turistas

Jo-Anne Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V., explico que ya se culminó la primera sesión de las clases de Português; se tuvieron dos clases en el mes de noviembre, y para ahora en diciembre se tomo un descanso, ante esto se para el mes de enero las clases continuarán. Las clases de Português son una iniciativa de la Oficina de Turismo de Aruba y la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, donde se unieron para así brindar estas clases de Português a las personas que están en la primera linea de atención y a las partes interesadas y que así ellos le puedan dar una calurosa bienvenida a nuestros visitantes procedentes de Brasil.

Estas clases de Português se dan en el marco del nuevo vuelo de Gol Airlines que estará viajando desde São Paulo hacia Aruba; en los meses de ‘temporada alta’, Gol Airlines esta programado para volar tres veces por semana. “Esta semana recibimos la buena noticia que para los meses de verano, es decir de abril hasta octubre del 2025, también ellos confirmaron que volaran 3 veces por semana. Estamos sumamente contentos con la acogida por estas clases de Português, tuvimos seis grupos totalmente llenos” según lo señalado por Jo-Anne Arends. Alrededor de 100 participantes recibieron las clases de Português, ante esto el miércoles en la mañana decidieron hacer la entrega de estos certificados a quienes participaron.

Los taxistas están sumamente contentos

Rene Zaandam, taxista por mas de 10 años, también hizo parte de este grupo que recibió las clases; él inicio expresando su gratitud a la Oficina de Turismo de Aruba y a la Autoridad Aeroportuaria de Aruba por invitar a los taxistas a que también hicieran parte de este grupo que recibieron las clases. A Rene Zaandam siempre le encantó el idioma Português, pues por eso motivo piensa que las clases les ayudara muchísimo a comunicarse de una mejor manera con los turistas procedentes de Brasil. Durante las clases, él aprendió muchas palabras nuevas, el idioma tiene un parecido a nuestro idioma Papiamento pero cierto acento cambia.

Rene Zaandam agradece a Gilda Orfao por darle atención a la comunicación de los taxistas viendo que ellos aprendieron a expresarse y así hablar de temas como los precios, rutas y otros atractivos turísticos con los turistas.

“Muito Obrigado” (Muchas Gracias)

Jean Carlos Arends, de Inmigración Aruba, inicio dando las gracias que su departamento tuvo la oportunidad de recibir estas clases en Português; recibiendo a los pasajeros de Brasil, es una alegría poderles hablar en su idioma; según su pensamiento, es un bonito idioma en el cual se podrán expresar al momento en que los pasajeros lleguen a Aruba. Lo que mas le llamo la atención es la forma como ellos recibieron las clases por parte de Gilda Orfao; según lo que declaro las clases tuvieron mucho animo y fueron claras. Una de las frases que mas llamaron su atención fue y que muy seguramente mas usara es ‘Muito Obrigado’ que significa muchas gracias, y así poderles agradecer a los turistas.

Jean Carlos Arends no dejo a un lado la emoción que siente de poder hablar Português; asi mismo él le dio las gracias a ATA, AAA, Jo-Anne Arends, Gilda Orfao y al Gobierno de Aruba por darles esta oportunidad.

Las clases fueron personalizadas

Gilda Orfao, quien forma parte de The Fishline Team, fue la docente encargada de preparar las sesiones interactivas a los distintos grupos como Inmigración, Duana, taxistas, personal de AAA y ATA pero también personas que trabajan en la industria hotelera; ella preparo un vocabulario para cada grupo para que así ellos lo pudieran usar en sus funciones. Las clases fueron muy interactivas, en las cuales pudieron hacer preguntas y también practicar; para las siguientes clases que aun faltan van a practicar mas la conversación. En estos momentos ellos tienen lo básico, pues ahora ellos deberán practicar bastante para que así se pueda defender con el idioma; Gilda Orfao les dio diferentes opciones para que también puedan seguir practicando en casa.

Este programa de “Falamos Português – Happiness in Every Language”, coincide con la nueva ruta de Gol Airlines desde São Paulo hacia Aruba, programada para tener tres vuelos semanales a partir del 18 de diciembre. Con una cantidad creciente de visitantes desde Brasil, Falamos Português es un paso esencial para garantizar que ellos se sientan como en casa desde el momento en que ellos ponen un pie sobre nuestra isla.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto de Aruba es uno de los aeropuertos mas ocupados en la región Caribe, con mas de 25 diferentes aerolíneas operando en Aruba contribuyendo en casi 3 millones de pasajeros por año y brindando un servicio aéreo en 31 países y 45 destinaciones directas alrededor del mundo. A los mercados a los que el Aeropuerto de Aruba les brinda servicio el 76% es de los Estados Unidos y Canada, 16% de Latinoamérica, 5% de Europa y 4% del Caribe Holandes.

El Aeropuerto de Aruba reconoce que esto es gracias a una economía estable, a un clima político, hospitalidad, una populacho diversificada y a la seguridad general de nuestra isla. La aspiración del Aeropuerto de Aruba es convertirnos en uno de los aeropuertos mas sostenibles, seguros y preparados para el futuro en la región de Latinoamérica y el Caribe; brindando un espacio laboral confiable, con instalaciones modernas y ademas con un excelente servicio al cliente y que pueda reflejar la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para nuestra isla.

Para conocer mas acerca de todo lo que ocurre con el Aeropuerto de Aruba visite www.airportaruba.com o también en nuestras redes socialesTwitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Diciembre 9, 2024