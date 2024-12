Partido MEP: Lider di MEP Evelyn Wever-Croes: Despues di a Sali for di reunion cu Gobernador Lider di MEP aexpresa:

“E RESULTADO DI VOTEGETTER PA ARUBA TA UN MUESTRA DI APRECIO PA E MANEHO DI GABINETE WEVER-CROES DURANTE E ULTIMO 7 AÑA

Mi sa cu mi a traha hopi duro y mi sa tambe cu mi ta bay lagaAruba hopi miho cu mi a hay’e na aña 2017”

ORANJESTAD – Lider di partido Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) Evelyn Wever-Croes ta gradici tur e 17572 sostenedornan, cu a deposita nan confiansa y sosten den partidoMEP demostrando esaki abiertamente y publicamente durante e campaña electoral. Lider di MEP ta gradici tambe e 28 candidatonan cu conhuntamente a traha extremadamente hopiduro, na nan famianan y campañadonan cu a campaña durante e periodo cortico. “Danki di curason, boso esfuerso a duna nospartido e cantidad di voto cu nos a obtene”, Lider di MEP a enfatisa.

Alabes, Lider di MEP ta gradici su 6474 votadonan cu a deposita nan confiansa den dje cu un biaha mas el a bira e votegetter pa Aruba pa Eleccion 2024. “Mi no a spera esaki. Esaki a sorprende mi y a trece hopi emocion pa mi pasobra mi a pensa door cu nos no a sali e partido mas grandi, lo nos no tawata tin e votegetter tampoco. Mi ta aprecia esaki y di curason hopi danki, Evelyn Wever-Croes a expresa.

Lider di MEP a remarca cu e hecho cu el a bira e votegetter un biaha mas, e ta considera esaki como un reconocimento pa tur e trabounan cu Gabinete Wever-Croes a haci pero mas ainda, pa Lider di MEP esaki ta fortalece su compromiso pa continua pa guia e pais aki si haya e oportunidad. Partido MEP a traha hopiduro den e Campaña 2024, cu e miho ekipo, un programadetaya, a presenta nos vision di kico mester haci pa hiba nospais padilanti y con pa haci esaki. Pero pa un poco mas cu 300 voto, Partido MEP no ta e partido mas grandi mas, sinembargonos ta satisfecho.

Historia ta mustra cu partidonan den pasado cu a goberna dos termino tras di otro a wordo castiga perdiendo mas di 10.000 voto. Den e caso aki di Partido MEP, e no tawata asina severo. Despues di dos termino di gobernacion, ta bin un desgaste. Tin ciudadanonan cu ta mal contento pasobra no a yuda nan cu trabou, tereno of permiso entre otro cu ta causa cu nan lo no sostene e Partido apesar cu esaki no ta culpa di Partido of di gobierno.

Den e eleccion aki, Partido MEP a bay atras cu 3000 voto so, 11%. Esaki no ta asina severo manera semper ta e caso cu gobiernonan prome cu Gabinete Wever-Croes cu a goberna dos periodo. Un ehempel di esaki ta AVP na 2017 cu a bay atrasdrasticamente despues di dos periodo di gobernacion. Tambe tawata tin e hecho cu tawata un campaña fuerte cu 11 partido cu practicamente tur a hiba campaña contra Partido MEP cu enbesdi a trece puntonan di vision padilanti, a demonisa y atacaMEP. Un factor importante tambe ta e medionan comprometicu ta na banda di oposicion cu tur dia a demonisa y atacaPartido MEP. Asina mes, MEP a wanta su forsa na 8 asiento.

Partido MEP pa esaki ta hopi agradecido y a cuminsa ribaanalisisnan di e campaña y resultado awo cu tin tur cifra oficialpa establece unda mester mehora como candidato y comopartido. Despues di esaki, mesora Campaña 2028 ta cuminsa.

Lider di MEP despues di a sali for di su reunion cu SE Gobernador Alfonso Boekhoudt diamars mainta, a indica cu e proceso di formacion di un gobierno nobo a cuminsa.

“Posicion di Partido MEP ta, cu no ta nos ta esun yama pa forma un gobierno nobo, pero tur Partido cu kier papia y negocia cu nos, nos ta habri pa hiba conbersacion. Mientras, mi ta desea tur Partido hopi exito den e periodo nos dilanti. Desdediasabra mi a felicita Partido FUTURO y Partido PPA cu a sacaasiento den Parlamento. Mi ta felicita tambe Partido AVP cu a bira e Partido mas grandi y nan a gradici mi pa e felicitacion.

E resultado di Votegetter pa Aruba, ta un muestra di aprecio pa e maneho di Gabinete Wever-Croes durante e ultimo 7 aña. Y nos ta cla y prepara pa sigui cu e trabou aki si pueblo di Aruba ta desea esaki. Si Partido MEP tin un rol den e siguientegobernacion, pueblo por tin e siguransa di por spera un gobernacion cu ta pone e ser humano central y ta traha ribadesaroyo di henter nos pais. Y si den e futuro gobernacion no tin un papel pa Partido MEP, desde Parlamento, nos lo sa di cuida e interes di tur ciudadano di nos pais. Pueblo lo comprende e pasion y compromiso di Partido MEP pa Aruba”, Lider di MEP a expresa. ​​

Lider di MEP a expresa di ta contento y satisfecho cu apesar di tawata tin tur Partido y medionan mara na cierto partido contra Partido MEP, MEP ta e partido mas grandi den 4 districto di e 6 districtonan di Aruba, esta Noord, Paradera, Sta.Cruz y Savaneta. “E sosten abrumador aki ta duna mi hopi satisfacciony mi ta hopi agredecido. Na fin di dia mi sa cu mi a traha hopiduro y mi sa tambe cu mi ta bay laga Aruba hopi miho cu mi a hay’e na aña 2017. Y esaki tawata mi meta”, Lider di MEP aexpresa.