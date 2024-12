HE HE porfin, ban spera un vocero policial imparcial y no un payaso policial cu ta previlegia otro medio!

OFICIAL: LILIANA RASMIJN VOCERO POLICIAL

MACUARIMA, ARUBA: Altocomisario di Cuerpo Policial Aruba ta anuncio oficialmente cu sra. Liliana Rasmijn ta bira e prome ser femenino cu ta bira Vocero Policial di Cuerpo Policial Aruba.

Departamento di comunicacion: Cuerpo Policial Aruba tin su propio departamento di comunicacion. E ta un departamento cardinal cu e meta pa informa nos comunidad tur locual ta informacion importante di Polis. Tambe ta coordina informacion interno pero tambe publico cu mensahenan preventivo pa asina preveni cu bo lo cay den man di Husticia. Prome cu Status Aparte e departamento aki tabata dirigi pa G. Nicolaas (q.e.p.d.) despues sigui pa sr. V. Marten(q.e.p.d.) cu a tuma e timon over. Cu e entrada di Status Aparte Sr. V. Marten tabata e prome vocero oficial di Pais Aruba, sigui pa G. Jansen(q.e.p.d.), Pedro “Shon Pe” Krozendijk, C. Bennet, Edwin “Papito”Commencencia y Lito Lacle. Nan tabata e cara importante cu a carga e departamento durante añanan.

Pa prome biaha un ser femenino: Despues di aña 2014 cu Sr. Lito Lacle como Vocero Policial y sra. Liliana Rasmijn como suplente nan a sa di carga e departamento pa mas cu 10 aña. Bou Sr. Lito Lacle Aruba a mira un cambio y direccion nobo pa e departamento. Awor despues di 10aña Sr. Lito Lacle a sigui desaroya su mes pa un departamento nobo y asina aki a habri e oportunidad pa un Hefe nobo. Sra. Liliana Rasmijn no ta cara un desconoci. Ela gana e confiansa di biaha di comunidad y Aruba completo a brase como e vocero suplente. Sra. Liliana Rasmijn a logra haya e funcion nobo aki sin niungun problema ela demonstra su capacidad y ideanan inovativo pa hiba e departamento na un siguiente nivel tanto Nacional y Internacional.

Ken ta Liliana?: Liliana ta simpel, humilde y semper cla pa yuda. Semper cu un smile di skina pa skina riba su cara. Liliana ta unico yiu di su mama Dilia Rasmijn y defunto tata Archi Becker. Dilia y Archi a lanta Liliana den un cas humilde cu hopi Fe, norma y balornan halto y na unda semper tabata cla brinda yudansa y ta hacie mesora for di curason sin spera nada a cambio

Liliana ta mama soltera di dos yiu homber cu ta Marc Croes 24 aña y Alexander Croes di 21 aña. Semper a lucha pa hiba su yiunan dilanti. Pero bida ta dal buelta y ta pasa den momentonan dificil pero semper a perservera y sigui padilanti. Marc y Alex ta su rason pa lanta tur dia y ta un ehempel pa su yuinan. Semper Liliana a sa di motiva su yiunan y encurashanan pa nan ta semper e mihor version di nan mes. Conhuntamente cu su mama Dilia cu ta e motor importante pa guia su yiu muher stima cu ta Liliana.

Liliana a bira polis: Liliana a cuminsa su carera policial dia 15 juni 1998. Semper e tabata kier di un manera of otro sirbi su Pais. E la wak e solicitud e tempo ey den corant y a bay haci e testnan y a sa di pasanan cu exito! Di e forma aki Liliana su carera policial a cuminsa. Despues di a termina su estudio policial Liliana a traha na diferente departamento manera; Polis uniforma, reorganisacion, interpol, pa despues traha pa 12 aña den departamento di Inteligencia. A yega

momento pa haci un cambio drastico y sigui desaroya su mes. 15 januari 2014 Liliana a bay over na traha den e departamento di comunicación di Polis y a bira e prome vocero suplente femenino di KPA. E la traha hunto cu sr.Lito Lacle cu tabata vocero di KPA y hefe di e departamento di Communicacion, Informacion y Prevencion. Un trabao full diferente na unda Liliana mester a educa su mes pa loke ta traha communicado, duna charlanan riba diferente nivel, duna informacion na e communidad y poco poco despues di tempo a bira un di e caranan importante di Cuerpo Policial Aruba. Un trabao cu e la desaroya su mes pa mehora y ta mihor den dje dia pa dia. Su soño ta pa un dia por marca historia y bira e prome hende muher como vocero di Cuerpo Policial Aruba y na cabes di departamento di communicacion.

Diploma di liderazgo: Liliana a haci diferente curso y na 2023 a haya e oportunidad pa sigui estudio di KO ( kader opleiding) . Despues di un estudio pisa y hopi intensivo y cumpliendo cu su trabou di tur dia, Liliana a termina esaki cu exito! Cu e diploma aki ela haya e oportunidad di solicita pa e puesto di hefe di departamento di communicacion.

Soño a bira realidad: Tabata despues cu sr. Lito Lacle a wordo promovi na otro departamento di Polis e oportunidad pa Liliana a habri. Altocomisario di Polis Ramon Arnhem a y ta traha hopi di cerca cu Liliana y a wak e potencial fuerte den Liliana. Despues di a habri solicitud Liliana a aplica y a logra esaki cu exito! Tabata e momento cu emocionnan a bira halto cu riba e prome dia di 1 december 2024 pa exactamente 12’or di anochi Liliana su soño a bira realidad. Ariba e fecha aki ela tuma e batuta oficial y carga e departamento di comunicacion di Polis pa prome biaha den Historia di Pais Aruba.

Hopi Orguyoso: Altocomisario di Polis Drs. Ramon Arnhem ta sumamente contento y orguyoso di anuncia cu Liliana Rasmijn ta bira e prome hende muher cu ta lidera un departamento di comunicacion cu ta asina importante pa KPA, pero tambe pa comunidad. “Liliana a sa di gana e curason di e comunidad. Liliana ta un persona hopi inovativo y mi ta gusta su manera con e ta pensa y con e ta cla pa hiba e departamento na otro nivel. Ela haci esaki caba dia di eleccion y mi a keda impresiona. Grandi y chikito ta mira Liliana como un hende muher Polis cu hopi respet y pa ami e ta un honor pa anuncia esaki” tabata palabranan di altcomisario Arnhem.

Ami ta Liliana Rasmijn: Mi quote I can and I will! Mi por y mi lo logra, no tur ora ta facil pa logra bo meta. Bo lo haya obstaculo pero semper cara na laira . Seca bo lagrimanan pone un sonrisa riba bo cara y sigi focus pa bo metanan. Bo por mas cu bo mes ta kere. Na cada un hoben cu rato rato sa duda si nan por, keremi bo por . Abo hende muher bo por, nunca give up. Kere den bo mes!. Pero mas cu tur mi ta dedica e esfuerso y e guia aki na mi defunto tata Archi cu mi ta sinti e tey semper cu mi y mi sa e ta super orguyoso dimi cu awe mi a logra mi meta. Mi ta haya su falta pero esaki ta pa bo papi!” Tabata palabranan di Liliana Rasmijn hopi emociona cu awe e ta carga e departamento di comunicacion.

Aruba brasa y acepta boso Vocero Policial nobo y e prome hende muher despues di Status Aparte. Cuerpo Policial Aruba ta yama danki na tur e voceronan cu tabata tey prome. Masha pabien Liliana di bo famia blauw NOS ta hopi orguyoso di bo!

Deseo di awe24.com Liliana Pabien cu bo posicion nobo nos ta spera sigur cu abo lo haci un bon trabao y bo a demostra esey tambe e periodo cu a transcuri, sigui haci bo trabao un poco mas flexibel pa pueblo y no margina nos na informe aki na Aruba nada lo por keda scondi. Exito den bo funcion nobo!