Un regalo chiquito pa e temporada di fin di aña ALTOCOMISARIO DI POLIS: MI TA YAMA MI PERSONAL DANKI PA 2024  

MACUARIMA, ARUBA: E aña aki un biaha mas altocomisario di polis drs. Ramon Arnhem ta gradici su personal tanto polis como personal administrativo pa nan sosten, esfuerso, tempo y dedicacion pa sirbi pais Aruba pero tambe mantene e organisacion Cuerpo Policial Aruba riba pia.

Cada aña altocomisario di Polis den un forma humilde ta brinda e atencion pa su personal dor di duna un regalo chiquito pa asina demonstra cu cada un personal di KPA ta central. “ E tabata un aña cu su retonan pero tog nos tabata tin momentonan di alegre, bunita y positivismo como un famia blauw” tabata palabranan di altocomisario Arnhem.

Tambe 50 personal lo wordo escohi den un tombola digital y lo haya un regalo extra.

Personal lo haya un mug cu tin un dicho importante na momento cu bo pone awa cayente den dje cu ta hiba e palabranan di “Happiness is not getting all you want, It is about enjoying all you have.”

Un miho momento pa gradici nos personal y duna nan e atencion mereci den e temporada aki di december na unda cu como un famia blauw nos ta enfoca riba nos rumannan den blauw.

Henter aña 2024 altocomisario di polis Ramon Arnhem su atencion tabata e bienestar di tur personal. Esaki ta su prioridad y elo sigui traha y mantene esaki na halto pa un ambiente mas sano y saludabel.