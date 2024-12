Secretario General di Mep Endy Croes: MASHA PABIEN NA E COREDONAN CU A RESALTA DEN E CAREDANAN 2024 DI PATRISHI SPORTSARUBA

ORANJESTAD: Diasabra anochi den un esfera festivo naCentro di Bario Noord, a tuma luga e di shete (7) edicion di End of the Year Award Ceremony organisa pa Patrishi SportsAruba. E meta di e “award night” aki ta pa tur team, atleta, mayor, coach, miembro di directiva, famia y boluntario bin hunto pa celebra tur e logronan den e deporte di coremento naAruba pa aña 2024. Tambe, a reconoce e atletanan cu mas a sobresali den nan categoria. Ex Minister Endy Croes tabata invitado di honor y a dirigi algun palabra pa felicita tur e ganado– y atletanan. Alabes a gradici Patrishi Sports Aruba pa organisa e ceremonia aki y por ultimo a gradici Lotto paDeporte pa nan aporte. E reconocemento “Inspiration of the Year 2024 Award” a wordo otorga na e hoben ShwandreGeerman. “Sigur e tabata un anochi exitoso y inolvidabel pa e coredonan. Mi ta gradici e mayornan cu ta apoya nan yiu y duna nan e sosten pa por practica e deporte. Mi ta gradici e entrenando– y boluntarionan cu ta traha cu amor y pasion pa e deporte di coremento. Pabien na tur coredo cu a wordopremia y ta desea nan tur clase di exito den aña 2025”, Endy Croes a finalisa.