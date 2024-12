Aruba ta yama bonbini na un aerolinea nobo: Servicio directo di Gol Airlines entre São Paulo, Brasil y Aruba [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba- 19 di december 2024: Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta masha orguyoso pa celebra e vuelo inaugural di GOL Airlines entre São Paulo, Brasil (GRU) y Aruba, enrikeciendo ainda mas e conexion entre e dos regionnan.

E desaroyo aki ta pone enfasis riba un logro importante pa Aruba, mirando cu ta introduci un destinacion nobo cu no tin actualmente y estableciendo São Paulo como e di cuater hub regional Latino Americano y e di 32 destinacion cu un conexion directo. GOL Airlines ta uni como e di 28 aerolinea cu ta brinda servicio na Aeropuerto di Aruba, facilitando e conexionnan no solamente pa São Paulo, Brasil, pero tambe pa e mercadonan clave di Brasil manera Rio de Janeiro (GIG), Belo Horizonte (CNF), Brasília (BSB), Porto Alegre -Salgado Filho (POA), y Manaus (MAO) y tambe pa Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Mas cu claro ta cu e servicio di GOL ta conecta un tercera parti di e trafico di vuelo pa Aeropuerto Aeroparque na Buenos Aires (AEP), Argentina, engrandeciendo mas ainda e conexion di Aruba dentro di e region Latino Americano.

Cu e expansion aki, Aeropuerto di Aruba ta sigui fortalece su presencia den e mercado Latino Americano, ofreciendo awo 32 vuelo semanal for di nos isla pa e principal centronan di operacion, incluyendo Bogota, Panama City, Lima y awo desde un di e mercadonan di mas grandi di Aruba y e aeropuerto di mas grandi di e region.

E vuelo inaugural, cu a aterisa riba dia 18 di december 2024, a ricibi un caluroso bonbini cu un gran celebracion den sala di yegada di Aeropuerto di Aruba. E evento a conta cu e bonbini for di e representantenan di Gobierno di Aruba, GOL Airlines, Aruba Tourism Authority (A.T.A.), y stakeholdernan clave di e sector di aviacion y turismo. Entre esnan presente tabata t’ey Minister-President Evelyn Wever-Croes, Minister di Turismo y Salud Publico Dangui Oduber, funcionarionan di GOL Airlines, CEO di ATA Ronella Croes y Interim Management Team (IMT) di AAA. E evento a conclui cu e tan tradicional ceremonia di corta cinta y bolo, como simbolo di e inicio oficial di e operacionnan di e ruta nobo.

Fortaleciendo e conexionnan y impulsando turismo E lansamento di e ruta nobo ta un testimonio di e colaboracion exitoso entre Aeropuerto di Aruba y GOL Airlines. E asociacion strategico aki tin como meta pa impulsa turismo y brinda mas opcion di biahe pa e pasaheronan. Cu tres vuelo semanal cu lo opera riba dialuna, diaranson y diasabra, e ruta nobo lo agrega aproximadamente 528 asiento semanal desde Brasil, locual lo aumenta di un manera significativo e capacidad di asiento desde Latino America. Aeropuerto di Aruba ta mantene su compromiso di brinda un servicio nonstop na e mercadonan clave, mehora conexion pa e biaheronan y sostene crecemento economico di e isla. E lansamento di e ruta directo di Gol Airlines for di São Paulo, Brasil pa Aruba ta un logro significativo cu ta subraya e compromiso aki. Como meta principal di Aeropuerto di Aruba, nos ta dedica pa mantene conexionnan strategico y garantisa e sostenibilidad a largo plaso di nos rutanan. Esaki ta subraya e compromiso di AUA pa fortifica nos posicion como un di e islanan den Caribe cu miho conexion.

Celebrando e crecemento y futuro perspectiva Region di Latino America a demostra un crecemento remarcabel, cu mas di 309.500 asiento premira pa fin di aña 2024, locual ta refleha un crecemento solido aña tra’i aña di 43%. Mirando nos dilanti, e region ta pronostica pa alcansa 317.051 asiento pa aña 2025, indicando un crecemento di impresionante, cerando aña 2023 cu un aumento di 24% compara cu aña 2019 y un crecemento di 33% den e prome mita aña 2024 compara cu e mesun periodo na aña 2023. E ruta nobo aki ta alinia cu nos meta pa logra un crecemento di 40% den e mercado Brasilero pa aña 2025, cu e meta pa 25.900 bishitante Brasilero.

Minister di Turismo y Salud Publico Dangui Oduber a indica: “Den nomber di Gobierno di Aruba, mi tin e placer pa yama GOL Airlines bonbini na nos isla, fortaleciendo nos conexion aereo cu Sur America ainda mas. E asociacion aki ta crea oportunidad pa profundisa e lasonan cultural, economico y turistico entre Aruba y Brasil, fomentando crececemento y colaboracion mutuo. Cu red extenso di GOL, nos ta spera di yama bonbini na mas biahero di Sur America pa experencia e beyesa unico di Aruba, como tambe e cultura vibrante y hospitalidad caluroso. E adicion strategico aki ta alinia cu nos vision di turismo sostenibel door di mehora accesibilidad mientras ta conserva nos herencia cultural. Nos tin confiansa cu e colaboracion aki lo engrandece mas ainda e posicion di Aruba como un destinacion premier den Caribe”.

Rafael Araújo, Director of Air Network Planning di GOL, a enfatisa: “Cu Aruba, awo GOL ta sirbi 15 destinacion y 16 aeropuerto internacional den henter America y lo sigui fortifica su presencia den exterior. Como un aerolinea nacional cu ta carga un reconocimiento fuerte bou di e Brasileronan, nos enfoke ta keda riba expansion internacional continuo. Nos ta e unico compania cu ta ofrece vuelonan directo pa Aruba for di Brasil. Esaki ta duna nos e siguridad cu nos ta treciendo nos hendenan mas cerca di otro cu alegria, comodidad y siguridad, contribuyendo na e desaroyo di turismo y e economia den henter e region”.

Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A), a expresa su entusiasmo riba e decision strategico y a afirma: “E vuelo inaugural entre São Paulo y Aruba ta un logro excepcional cu ta refleha nos compromiso cu diversificacion y fortalece nos relacion cu e mercado Latino Americano. Esaki ta habri un porta nobo entre Brasil y nos isla, no unicamente facilitando e acceso sino tambe door di posiciona Aruba como un destinacion preferi pa e Brasileronan den Caribe. Pa medio di stabilisa e mercado di Colombia, e enfoke awo ta riba e mercado Brasilero, conhuntamente cu Argentina, Chile y Peru. Cu pronostico cu ta indica un crecemento positivo y un strategia enfoca den atrae bishitante di balor halto y cu menos impacto, nos ta sigur cu e momento aki lo marca un era nobo pa e turismo di Brasil na nos isla”.

Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive di AAA, a destaca e importancia di e ruta nobo y afirma: “Nos ta masha encanta di yama GOL Airlines bonbini como e di 28 aerolinea na aeropuerto AUA, marcando nos di 32 ruta nonstop. Latino America tin tres hub principal: Panama City (PTY), Bogotá (BOG) y Lima (LIM)— y nos tin e placer di mira un servicio directo for di un di nos mercadonan di mas grandi y e aeropuerto di mas grandi den e region esta São Paulo (GRU). E servicio di GOL no ta djis facilita e biahe di e pasaheronan

desde Brasil, pero tambe ta conecta un tercera parti di e trafico di vuelo pa Argentina. Nos ta anticipa e impacto positivo cu esaki lo tin riba nos conexion y turismo”.

Detaye di vuelo E servicio nobo lo opera haciendo uzo di un avion Boeing 737-8 MAX cu capacidad di 176 asiento. E orario di vuelo ta lo siguiente:

GRU pa AUA: Ta sali 3:30PM y ta yega 9:00PM

Ta sali 3:30PM y ta yega 9:00PM AUA pa GRU: Ta sali 10:30PM y ta yega 5:50AM

Ticket ta obtenibel riba e website di GOL: www.voegol.com.br/en, app y pa medio di agencianan di biahe. E pasahero por scoge entre GOL Premium Economy Class, ofreciendo mas espacio pa pia y espacio pa “recline” of Basic Economy.

Tocante Brasil São Paulo, e metropoli di Brasil, awo ta djis un vuelo directo leu for di Aruba. Conoci como e centro financiero di Latino America, São Paulo ta conta cu un diversidad cultural, un escena artistico vibrante y un gastronomia di renombre mundial. Su atmosfera dinamico y su habitantenan acogedor ta hacie un destinacion fascinante pa e biaheronan.

Tocante AUA Airport Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 19 di December, 2024

Aruba welcomes another new Airline: Gol Airlines’ Non-stop service between – São Paulo, Brazil and Aruba

Oranjestad, Aruba – December 19, 2024 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly celebrated the inaugural flight of GOL Airlines’ between São Paulo, Brazil (GRU) and Aruba (AUA). This significant milestone enhances connectivity between Brazil and Aruba, further enriching the relationship between the two regions.

This development marks an important achievement for Aruba, introducing a new destination currently unserved and establishing São Paulo as the fourth Latin American regional hub and the 32nd destination with a direct connect ion . GOL Airlines will join as the 28th airline serving Aruba Airport, facilitating connections not only to São Paulo, Brazil, but also to key Brazilian markets such as Rio de Janeiro (GIG), Belo Horizonte (CNF), Brasília (BSB), Porto Alegre-Salgado Filho (POA), and Manaus (MAO), as well as to Chile, Uruguay, Paraguay, and Argentina. Notably, the GOL service connects one third of the flight traffic to Aeroparque Airport in Buenos Aires (AEP), Argentina, further enhancing Aruba’s connectivity within the Latin American region.

With this expansion, Aruba Airport continues to strengthen its presence in the Latin American market, now offering 32 weekly flights to the island from major hubs including Bogotá, Panama City, Lima, and now from GRU Airport in São Paulo, one of Aruba’s largest markets and the region’s largest airports.

The inaugural flight, which landed on December 18, 2024, was welcomed with a grand celebration in the Aruba Airport arrival hall. The event included welcoming esteemed representatives from the Aruba Government, GOL Airlines, the Aruba Tourism Authority (A.T.A.), and key stakeholders from the tourism and aviation sectors. Among the distinguished attendees were Aruba’s Prime Minister, Mrs. Evelyn Wever-Croes, Aruba’s Minister of Tourism & Public Health, Mr. Danguillaume Oduber, Gol Officials, Ms. Ronella Croes, CEO ATA, and the Interim Management Team (IMT) of AAA. The event concluded with the traditional ribbon and cake-cutting ceremony, symbolizing the official commencement of operations on this new route.

Strengthening Connections and Boosting Tourism The launch of this new route is a testament to the successful collaboration between Aruba Airport and GOL Airlines. This strategic partnership aims to boost tourism and provide more travel options for passengers. With three weekly flights operating on Mondays, Wednesdays, and Saturdays, the new service will add approximately 528 weekly seats from Brazil, significantly increasing seat capacity from Latin America.

Aruba Airport remains committed to providing nonstop service to key markets, enhancing connectivity for travelers, and supporting the island’s economic growth. The launch of GOL Airlines’ direct route from São Paulo, Brazil, to Aruba is a significant milestone that underscores this commitment. As a primary goal for Aruba Airport, we are dedicated to maintaining strategic connections and ensuring the long-term sustainability of our routes. This underscores AUA’s commitment to solidifying our position as one of the most highly connected Caribbean islands.

Celebrating Growth and Future Prospects The Latin American region has shown remarkable growth, with over 309,500 seats expected by the end of 2024, reflecting a robust year-over-year growth of 43%. Looking ahead, the region is forecasted to reach 317,051 seats in 2025, indicating continued strong growth. The Brazilian market, in particular, has demonstrated impressive growth, closing 2023 with a 24% increase compared to 2019 and a 33% growth in the first half of 2024 compared to the same period in 2023. This new route aligns with our goal to achieve a 40% growth in the Brazilian market by 2025, targeting 25,900 Brazilian visitors.

Minister Dangui Oduber, Minister of Tourism and Public Health, stated: “On behalf of the Government of Aruba, I am delighted to welcome GOL Airlines to our island, further strengthening our air connectivity with South America. This partnership creates opportunities to deepen cultural, economic, and tourism ties between Aruba and Brazil, fostering mutual growth and collaboration. With GOL’s extensive network, we look forward to welcoming more South American travelers to experience Aruba’s unique beauty, vibrant culture, and warm hospitality. This strategic addition aligns with our vision of sustainable tourism by enhancing accessibility while preserving our natural heritage. We are confident this collaboration will further enhance Aruba’s position as a premier destination in the Caribbean.”

Rafael Araújo, GOL’s Director of Air Network Planning, emphasized: “With Aruba, GOL now serves 15 destinations and 16 international airports across the Americas, and will continue to strengthen its presence abroad. As a national airline that holds strong recognition among Brazilians, we our focus remains on continuous international expansion. We are the only company to offer direct flights to Aruba from Brazil. This gives us the certainty that we are bringing our people closer together with joy, convenience, and safety, contributing to the development of tourism and the economy throughout the region.”

Ronella Croes, CEO of Aruba Tourism Authority (A.T.A), expressed enthusiasm about the strategic move, stating, “The inaugural flight between São Paulo and Aruba is an exceptional achievement that reflects our commitment to diversification and strengthens our relationship with the Latin American market. This opens a new door between Brazil and our island, not only facilitating access but also positioning Aruba as a preferred destination for Brazilians in the Caribbean. Having stabilized the Colombian market, the focus is now on the Brazilian market, alongside those of Argentina, Chile, and Peru. With projections indicating positive growth and a strategy focused on attracting high-value, low-impact visitors, we are confident that this moment will mark a new era for tourism from Brazil to our island.”

Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive of AAA N.V, highlighted the importance of the new route, stating, “We are thrilled to welcome GOL Airlines as the 28th airline at AUA Airport, marking our 32nd nonstop route. Latin America has three main hubs—Panama City (PTY), Bogotá (BOG), and Lima (LIM)—and we are pleased to see direct service from one of our largest markets and the region’s largest airport, São Paulo (GRU). The GOL service not only facilitates travel for passengers from Brazil but also connects one third of the flight traffic to Argentina. We look forward to the positive impact this will have on our connectivity and tourism.”

Flight Details The new service will be operated using a Boeing 737-8 MAX aircraft with a capacity of 176 seats. The flight schedule is as follows:

GRU to AUA : Departure at 3:30 PM, Arrival at 9:00 PM

: Departure at 3:30 PM, Arrival at 9:00 PM AUA to GRU: Departure at 10:30 PM, Arrival at 5:50 AM

Tickets are available for purchase on GOL’s website, www.voegol.com.br/en, app, and through travel agents. Travelers can choose between GOL Premium Economy Class, offering more legroom and greater seat recline, and Basic Economy.

About Brazil

São Paulo, Brazil’s bustling metropolis, is now just a direct flight away from Aruba. Known as the financial hub of Latin America, São Paulo boasts a rich cultural tapestry, vibrant arts scene, and world-renowned cuisine. Its dynamic atmosphere and welcoming locals make it an exciting destination for travelers.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 5% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: December 19, 2024

Aruba le da la bienvenida a una nueva aerolínea: el servicio sin escalas de Gol Airlines entre São Paulo, Brasil y Aruba

Oranjestad, Aruba – Diciembre 19, 2024 – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) celebró con orgullo el vuelo inaugural de GOL Airlines entre São Paulo, Brasil (GRU) y Aruba (AUA). Este hito significativo mejora la conectividad entre Brasil y Aruba, enriqueciendo aún más la relación entre las dos regiones.

Este desarrollo marca un logro importante para Aruba, ya que introduce un nuevo destino que actualmente no cuenta con servicio y convierte a São Paulo en el cuarto centro regional de América Latina y el 32.º destino con conexión directa. GOL Airlines se convertirá en la aerolínea número 28 con vuelos al aeropuerto de Aruba, facilitando las conexiones no sólo con São Paulo (Brasil), sino también con mercados brasileños clave como Río de Janeiro (GIG), Belo Horizonte (CNF), Brasilia (BSB), Porto Alegre-Salgado Filho (POA) y Manaos (MAO), así como con Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Cabe destacar que el servicio de GOL conecta un tercio del tráfico aéreo con el aeropuerto Aeroparque de Buenos Aires (AEP), Argentina, lo que mejora aún más la conectividad de Aruba dentro de la región latinoamericana.

Con esta expansión, el Aeropuerto de Aruba continúa fortaleciendo su presencia en el mercado latinoamericano, ofreciendo ahora 32 vuelos semanales a la isla desde importantes centros como Bogotá, Ciudad de Panamá, Lima y ahora desde el Aeropuerto GRU en São Paulo, uno de los mercados más grandes de Aruba y el aeropuerto más grande de la región.

El vuelo inaugural, que aterrizó el 18 de diciembre de 2024, fue recibido con una gran celebración en la sala de llegadas del aeropuerto de Aruba. El evento incluyó la bienvenida a representantes distinguidos del Gobierno de Aruba, GOL Airlines, la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.) y partes interesadas clave de los sectores del turismo y la aviación. Entre los distinguidos asistentes se encontraban la Primera Ministra de Aruba, Sra. Evelyn Wever-Croes, el Ministro de Turismo y Salud Pública de Aruba, Sr. Danguillaume Oduber, funcionarios de Gol, Sra. Ronella Croes, CEO de ATA, y el Equipo de Gestión Interina (IMT) de AAA. El evento concluyó con la tradicional ceremonia de corte de cinta y pastel, que simbolizó el inicio oficial de las operaciones en esta nueva ruta.

Fortaleciendo las conexiones e impulsando el turismo

El lanzamiento de esta nueva ruta es un testimonio de la exitosa colaboración entre el Aeropuerto de Aruba y GOL Airlines. Esta asociación estratégica tiene como objetivo impulsar el turismo y brindar más opciones de viaje a los pasajeros. Con tres vuelos semanales que operan los lunes, miércoles y sábados, el nuevo servicio agregará aproximadamente 528 asientos semanales desde Brasil, lo que aumentará significativamente la capacidad de asientos desde América Latina.

El Aeropuerto de Aruba mantiene su compromiso de ofrecer servicios sin escalas a mercados clave, mejorar la conectividad para los viajeros y apoyar el crecimiento económico de la isla. El lanzamiento de la ruta directa de GOL Airlines desde São Paulo, Brasil, a Aruba es un hito significativo que subraya este compromiso. Como objetivo primordial del Aeropuerto de Aruba, nos dedicamos a mantener conexiones estratégicas y a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestras rutas. Esto subraya el compromiso de AUA de consolidar nuestra posición como una de las islas caribeñas mejor conectadas.

Celebrando el crecimiento y las perspectivas fururas

La región de América Latina ha mostrado un crecimiento notable, con más de 309.500 asientos previstos para finales de 2024, lo que refleja un sólido crecimiento interanual del 43%. De cara al futuro, se prevé que la región alcance los 317.051 asientos en 2025, lo que indica un fuerte crecimiento continuo. El mercado brasileño, en particular, ha demostrado un crecimiento impresionante, cerrando 2023 con un aumento del 24% en comparación con 2019 y un crecimiento del 33% en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Esta nueva ruta se alinea con nuestro objetivo de lograr un crecimiento del 40% en el mercado brasileño para 2025, apuntando a 25.900 visitantes brasileños.

El Ministro de Turismo y Salud Pública, Dangui Oduber, afirmó: “En nombre del Gobierno de Aruba, me complace dar la bienvenida a GOL Airlines a nuestra isla, fortaleciendo aún más nuestra conectividad aérea con Sudamérica. Esta asociación crea oportunidades para profundizar los lazos culturales, económicos y turísticos entre Aruba y Brasil, fomentando el crecimiento y la colaboración mutua. Con la extensa red de GOL, esperamos dar la bienvenida a más viajeros sudamericanos para que experimenten la belleza única, la cultura vibrante y la cálida hospitalidad de Aruba. Esta incorporación estratégica se alinea con nuestra visión de turismo sostenible al mejorar la accesibilidad y preservar nuestro patrimonio natural. Confiamos en que esta colaboración mejorará aún más la posición de Aruba como un destino de primer nivel en el Caribe”.

Rafael Araújo, Director de Planificación de la Red Aérea de GOL, destacó: “Con Aruba, GOL atiende ahora 15 destinos y 16 aeropuertos internacionales en toda América, y continuará fortaleciendo su presencia en el exterior. Como aerolínea nacional que goza de un gran reconocimiento entre los brasileños, nuestro objetivo sigue siendo la continua expansión internacional. Somos la única compañía que ofrece vuelos directos a Aruba desde Brasil. Esto nos da la certeza de que estamos acercando a nuestra gente con alegría, comodidad y seguridad, contribuyendo al desarrollo del turismo y de la economía en toda la región”.

Ronella Croes, CEO de la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A), expresó su entusiasmo por la medida estratégica y afirmó: “El vuelo inaugural entre São Paulo y Aruba es un logro excepcional que refleja nuestro compromiso con la diversificación y fortalece nuestra relación con el mercado latinoamericano. Esto abre una nueva puerta entre Brasil y nuestra isla, no solo facilitando el acceso sino también posicionando a Aruba como un destino preferido para los brasileños en el Caribe. Habiendo estabilizado el mercado colombiano, el enfoque ahora está en el mercado brasileño, junto con los de Argentina, Chile y Perú. Con proyecciones que indican un crecimiento positivo y una estrategia enfocada en atraer visitantes de alto valor y bajo impacto, confiamos en que este momento marcará una nueva era para el turismo de Brasil a nuestra isla”.

Jo-Anne Arends, ejecutiva de desarrollo de negocios de aviación de AAA N.V, destacó la importancia de la nueva ruta y afirmó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a GOL Airlines como la aerolínea número 28 en el aeropuerto AUA, lo que marca nuestra 32.ª ruta sin escalas. América Latina tiene tres centros principales: Ciudad de Panamá (PTY), Bogotá (BOG) y Lima (LIM), y nos complace ver un servicio directo desde uno de nuestros mercados más grandes y el aeropuerto más grande de la región, São Paulo (GRU). El servicio de GOL no solo facilita los viajes de los pasajeros desde Brasil, sino que también conecta un tercio del tráfico aéreo a Argentina. Esperamos el impacto positivo que esto tendrá en nuestra conectividad y el turismo”.

Detalles del vuelo

El nuevo servicio se operará con un avión Boeing 737-8 MAX con capacidad para 176 plazas. El horario de vuelo es el siguiente:

De GRU a AUA : Salida a las 3:30PM, Llegada a las 9:00 PM.

: Salida a las 3:30PM, Llegada a las 9:00 PM. De AUA a GRU: Salida a las 10:30 PM, Llegada a las 5:50 AM

Los tickets están disponibles para su compra en el sitio web de GOL, www.voegol.com.br/en, la aplicación y a través de agencias de viajes. Los viajeros pueden elegir entre la clase económica premium de GOL, que ofrece más espacio para las piernas y una mayor reclinación del asiento, y la clase económica básica.

Acerca de Brasil

São Paulo, la bulliciosa metrópolis de Brasil, se encuentra ahora a tan solo un vuelo directo de Aruba. Conocida como el centro financiero de América Latina, São Paulo cuenta con un rico tapiz cultural, una vibrante escena artística y una gastronomía de renombre mundial. Su atmósfera dinámica y sus acogedores habitantes la convierten en un destino fascinante para los viajeros.

Acerca del Aeropuerto de Aruba AUA

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden un 76% de Estados Unidos y Canadá, un 16% de América Latina, un 5% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, la población hospitalaria y multilingüe y el entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y a prueba de futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el Aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Diciembre 19, 2024