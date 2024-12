Un Aña di logronan monumental: Restauracion, Adkisicion y Preservacion di nos herencia cultural.

Un restauracion grandi, dos monumento adkiri, tres proyecto di mantencion y diestres monumento habri pa publico taresumi solamente un parti di tur e logronan di SMFA den 2024.



Restauracion:

Na maart, Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) aanuncia hunto cu Gobierno di Aruba cu lo inicia cu e proyecto pa restaura e edificio di Cas Veneranda na Wilhelminastraat 7.

Durante e evento a firma e acta oficial di traspaso y e acta di hipoteca cu Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) comocofinanciador di e proyecto hunto cu NationaalRestauratiefonds. Asina a duna inicio na e prome fase di restauracion di e monumento di Cas Veneranda. Durante e prome fase e compania General Property a sloop e partinan no monumental, limpia y prepara pa e restauracion por cuminsa. Na september e bouwteam cu ta consisti di SMFA su lider di proyecto Daphne Every, Hoevertsz ArchiDesign N.V.,Pro-tec,Rotech/Hecom), Smart Systems & Dynaf, hunto cu e contratista Jash por a ranca sali cu e restauracion. Ta spera cuCas Veneranda lo ta bek den su gloria pa fin di 2025. Unabesrestaura Cas Veneranda lo ta oficina di Departamento di Asuntonan Economico, Commercio y industria (DEACI) y tambe lo tin un espacio pa horeca.

Coleccion SMFA



E coleccion di Monumentonan di Stichting MonumentenfondsAruba a crece na un total di 18 monumento. Na novemberultimo den presencia di famia Debrot a anuncia e traspaso di e edificio na Caya G.F. Betico Croes 98 pa SMFA. Segun plan lo inicia na final di 2025 cu e restauracion di Cas Debrot pa converti e piso ariba den oficina di Stichting Monumentenfonds Aruba. Pa e piso di abou SMFA ta en busca di un huurdo ainda. Banda di adkisicion di Cas Veneranda y Cas Debrot tambe a yega na un acuerdo di intencion cu Aruba Bank pa cumpra e edificio di John G Eman den mainstreet. Alabes a firma tambe un acuerdo cuMinisterio di Economía pa huur di e propiedad como oficina pa Centraal Bureau Statistiek Aruba y Sociaal EconomischeRaad. Esaki lo ta combina cu un facilidad di horeca y un apartamento luhoso pa cual ta buscando potencial huurdonan. Awor SMFA tin como tarea pa finalisa e proceso di peticion di fondonan pa asina por sigui cu e compra, traspaso y restauracion di e di 19 monumento di e fundacion. E restauracion di edificio di John G. Eman ta otro proyecto cu lo contribui na e desaroyo y revitalisacion di Oranjestad.



Proyectonan di mantencion



Durante aña SMFA ta atende cu kehonan di mantencionchikito cu ta drenta a base diario.

Banda di esaki basa riba nan plan di mantencion ta hacitrabounan di mantencion mas grandi na diferente di e monumentonan cu ta pertenece na e fundacion. Na 2024 a toca turno na;

Watertoren San Nicolas, a finalisa e trabounan cu a inicia na2023. Huisje Wild na Schelpstraat 12 caminda a haci algunreparacion y verf e edificio. Na Nicolaas Store na San Nicolas a haci algun adaptacion pa por cera e entradanan cu porta di glas y instala airco pa Kulture Café na e piso di abou. Asinapor a haci e espacio mas comfortabel pa e bishitantenan y alabes yuda e cafe cu calor y stof. A opta pa instala portanandi glas pa por laga e visibilidad for di paden y no afecta eexperiencia di e cliente ni e fachada di e monumento. Entre september cu december a haci mantencion di edificio di Eloy Arends (Stadhuis) y Hotel Colombia (Censo).

A haci mantencion na e interior di e trouwzaal. Na e exterior di e edificionan a haci algun reparacion di scheur y zoutuitbraak. A repara porta y bentananan, drecha e cura y tur dos monumento a haya un capa nobo di verf. Pa otro aña tapreparando pa mantencion na entre otro California Lighthouse, Uncle Louis Store y Casita Geel.





Dutch Caribbean Heritage Platform



Dutch Caribbean Heritage Platform (DCHP) a keda lanta naaña 2014 pa diferente fundacion di e islanan den Reino cu e meta pa cooperacion den preservacion di herencia cultural.

Cada organisacion cu ta parti di e plataforma tin su mesun rol, tarea y responsabilidadnan. Ta logra e meta principal pa medio di intercambio di conocemento, experticio yinformacion y pa medio di crea conscientisacion di e balor di herencia cultural bou di e habitante, bishitante y gobernantenan di cada isla. Banda di esaki, creando un network amplio di paisnan den region y internacional. Pa Aruba tin dos fundacion cu ta forma parti di e Plataforma cuta Stichting Rancho y Stichting Monumentenfonds Aruba.Danki na fondonan ricibi pa e plataforma for di Hulanda a organisa e ultimo añanan diferente curso y webinars den cooperacion cu Erfgoed Academie y Universidad di Curacao. E aña aki den cuadro di e di dies aniversario di e Plataforma a organisa un conferencia na Sint Maarten, Saba y Sint Eustatius cu e tema di conscientisacion.





Conscientisacion y Educacion



Den cuadro di conscientisacion y educacion a continua cudiferente proyectonan manera e Tales of Cas Venerandacaminda cu a pone posternan na e proyecto cu ta conta e storiadi Cas Veneranda y e publico por contribui tambe cu nanpropio recuerdonan, anecdotanan y forografianan di e cas y famia. E proyecto aki ta un proyecto di SMFA den colaboracion cu Cultuurfonds Caribisch Gebied. Na februari a haci e lansamento oficial di e proyecto di Eagle History Tour. Cu ta un proyecto cu e meta pa honra e historia di e refineria di Eagle y Aruba su rol importante durante di Dos Guera Mundial. E proyecto ta subsidia pa vfonds y den cooperacion cu Glen Godijn, Evert Bongers, Dutch Heritage World Tours a crea obhetonan di arte di luz y a instala borchinan di informacion pa dirigi e publico na un audiotourvia e app di izitravel cu ta conta e historia di e area di Eagle. Den cuadra di e proyecto Ricardo Arends, stagiaire di SMFA a organisa un excursion cu alumnonan di Ceque CollegeMavo pa bishita e Eagle History Tour. E plannan ta pa otro aña continua e proyecto cu mas scolnan secundario.

Den cuadra di e conmemoracion di Aruba su participacionden e di Dos Guera Mundial SMFA a organisa un Freedom Meal pa hobennan di diferente clubnan social y Parlamento Hubenil caminda a haya informacion di historia di Aruba, a discuti e tema di “libertad” y a pinta canvasnan basa riba e mesun tema. A pega e canvasnan hunto den forma di Aruba y a obsekia Biblioteca Nacional Aruba.

Prome cu 2024 finalisa Wikimedia Nederland a anuncia e proyecto Wikipedia on Aruba|Aruba on Wikipedia, den cual SMFA ta partner di e proyecto hunto cu Biblioteca Nacional, Unoca, Archivo Nacional di Aruba. E proyecto lo duna un boost na e contenido tocante herencia y cultura Arubano riba Wikipedia y otro plataforma di Wikimedia, cu tahabri e porta pa un publico global por haya acceso na e historia rico di e isla. Dos hoben local Jeannelij Quandt y Ricardo Arends lo guia e proyecto pa e proximo 18 luna. Pa ya mas cu un aña e team di boluntarionan di Biba nos Herencia (Lang Leve(n) het Erfgoed). A organisa tur luna encuentronan nobo, Instameets, caminda cu entusiastanan di historia y fotografia ta topa pa explora y fotografia un area. Cada Instameet ta basa riba e tema di e competencia di e luna ey y participantenan ta post nan potret cu e hashtag corespondiente #langlevenheterfgoed. E proyecto ta uno exitoso resultando den miles di fotografia di Aruba su Herencia Cultural riba Instagram. E boluntarionan y eproyecto a keda merecidamente nomina pa un Erfgoedvrijwilligersprijs organisa pa Ministerio di OCW y Nederland Monumentenland cu e meta pa honra boluntarionan cu ta traha den area di herencia cultural.

Danki na Ministerio di OCW, cuatro di nos boluntarionan a bay Hulanda na december pa e evento caminda a anuncia e ganadornan. E premio a bay pa un proyecto na Hulanda mes. Pero sin duda algun nos ta orguyoso di e team, cu ta consistidi Natalie Liao Jen, Julie Thode, Arielle Croes, Alexia Semeleer y Dyanne Lopez Schipper, pa e trabou cu nan tahaci henter aña, nan contribucion pa preservacion di Aruba su historia y e tremendo forma con nan a representa Aruba naHulanda.

Banda di e boluntarion di Biba nos Herencia, SMFA a conta e aña aki cu un grupo grandi di boluntario cu a duna un mandurante e prome edicion di Open Monumentendag Aruba.

13 Monumento den Oranjestad a habri nan portanan pa asinaricibi e publico grandi cu a atende e evento. Durante un diayen di musica, baile y historia por a siña un tiki mas tocante e storia tras di e monumentonan y tira un bista parti paden. E evento tabata uno exitoso caminda famianan a join c unan “Monumentenpaspoort” cu SMFA a reparti pa tur alumno di scolnan basico por a siña mas di Aruba su monumentonan. For di awor a cuminsa cu plannan pa e di dos edicion na 2025.

Pa finalisa e aña aki nos bestuur a haya un miembro nobo cuta Jennifer Lau como secretario y a tuma despedida di Carlos Profet. Hunto cu e team a participa na diferente workshopnanmanera Happiness@work y Mindfulness@work.

E team completo ta gradeci un y tur cu a contribui na un otroaña exitoso como huurdo, partner, contratista, arkitecto, boluntario y of sponsor den diferente proyectonan. Danki naboso contribucion nos a logra un biaha mas preserva nos pasado pa futuro!

E oficina di SMFA lo ta cera entrante 23 di december y dia 6 di januari nos team lo ta bek pa cuminsa traha hunto na un 2025 monumental!

Pa mas informacion tocante nos proyectonan: https://linktr.ee/monumentsfundaruba