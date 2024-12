Posted in

DIRECTIE BUITENLANDSE BETREKKINGEN ARUBA

COMUNICADO

DIRECTIE BUITENLANDSE BETREKKINGEN ARUBA

COMUNICADO

Venezuela:

Conseho di biahe negativo pa Venezuela

ORANJESTAD: Durante di e ultimo lunanan gobierno di Aruba conhuntamente cu Ministerio di Asuntonan Exterior di Hulanda ta sigui di cerca e desaroyonan na nos pais bisiña, Venezuela. E situacion na Venezuela ta sigui ta un punto di preocupacion y ta particularmente alarmante na e areanan fronteriso. Areanan preocupante ta marca riba e mapa di Venezuela cu codigo di alerta cora y oranje:

Codigo di alerta Cora: Noordwest, Noordoost y Zuid di Venezuela.

Noordwest, Noordoost y Zuid di Venezuela. Codigo di alerta Oranje: Caracas, Isla Margarita, Los Roques, den Centro y Zuidoost di e pais.

Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes ta alerta tur persona di nacionalidad Hulandes y tur esnan residencia legalmente na Aruba pa no biaha pa Venezuela.

Departamento di Relacionnan Exterior a ricibi recientemente informacion tocante varios suceso cu turista na Venezuela. Entre esnan mas afecta ta turistanan cu ta bay bishita familiarnan.

Personanan di nacionalidad Hulandes y/of cu ta residencia legalmente na Aruba cu tin pensa di biaha pa Venezuela of ta encontra nan mes na Venezuela caba por registra nan mes via e servicio di informacion. Di e forma aki Reino Hulandes por tin un bista di e cantidad di persona cu ta na Venezuela pa asina por mantene tur na altura di cualkier evolucion y por brinda asesoria. Den caso cu dicidi di biaha toch pa Venezuela, embahada di Reino Hulandes ta enfatisa cu den caso di un incidente no por garantisa asistencia y cu ayudo consular ta hopi limita.

Conseho di biahe:

Biaha pa Venezuela solamente si ta realmente necesario: pa motibo di seguridad realisa biahe pa vakantie no ta recomenda. Pa mas informacion over di conseho di biahe pa Venezuela -por uza acudi e link di e website di Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/venezuela

ORANJESTAD: Durante di e ultimo lunanan gobierno di Aruba conhuntamente cu Ministerio di Asuntonan Exterior di Hulanda ta sigui di cerca e desaroyonan na nos pais bisiña, Venezuela. E situacion na Venezuela ta sigui ta un punto di preocupacion y ta particularmente alarmante na e areanan fronteriso. Areanan preocupante ta marca riba e mapa di Venezuela cu codigo di alerta cora y oranje:

Codigo di alerta Cora: Noordwest, Noordoost y Zuid di Venezuela.

Noordwest, Noordoost y Zuid di Venezuela. Codigo di alerta Oranje: Caracas, Isla Margarita, Los Roques, den Centro y Zuidoost di e pais.

Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes ta alerta tur persona di nacionalidad Hulandes y tur esnan residencia legalmente na Aruba pa no biaha pa Venezuela.

Departamento di Relacionnan Exterior a ricibi recientemente informacion tocante varios suceso cu turista na Venezuela. Entre esnan mas afecta ta turistanan cu ta bay bishita familiarnan.

Personanan di nacionalidad Hulandes y/of cu ta residencia legalmente na Aruba cu tin pensa di biaha pa Venezuela of ta encontra nan mes na Venezuela caba por registra nan mes via e servicio di informacion. Di e forma aki Reino Hulandes por tin un bista di e cantidad di persona cu ta na Venezuela pa asina por mantene tur na altura di cualkier evolucion y por brinda asesoria. Den caso cu dicidi di biaha toch pa Venezuela, embahada di Reino Hulandes ta enfatisa cu den caso di un incidente no por garantisa asistencia y cu ayudo consular ta hopi limita.

Conseho di biahe:

Biaha pa Venezuela solamente si ta realmente necesario: pa motibo di seguridad realisa biahe pa vakantie no ta recomenda. Pa mas informacion over di conseho di biahe pa Venezuela -por uza acudi e link di e website di Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino Hulandes: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/venezuela