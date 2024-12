[VIDEO] Hoben di 30 aña adicto ambulante sin come haya malo banda di Palm Beach

Diahuebs madruga riba segundo Pasco a drenta informe di cu securitynan di un hotel a haya un adicto ambulante di 30 aña sin come y malo na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e hoben di 30 aña keda ta un adicto ambulante y a bisa di no a come nada henter dia y recien a sali for di hospital anto ta sinti su mes malo. Na yegada di e ambulans nan a atende e hoben. Pero debi na otro compromiso nos colaborador mester a bandona e sitio y no por a haya mas informacion kiko a pasa cun’e.