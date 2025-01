Diaranson madruga a drenta informe cu tin dos auto kibra den parkinglot di un nightclub na Palm Beach. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un piedra a sali bay dal riba un auto y a destrui e bentana. No sa si aki ta trata di un vandalismo of accidente y no sa kico e posibel causa lo tabata y no sa sigur tampoco kico tur a coy for di e auto.