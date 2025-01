Partido MEP: Lider di MEP Evelyn Wever-Croes den programa radial “Interes di Pueblo”: MEP DEN GOBIERNO A AUMENTA PENSIOEN DI BIEHES 5 BIAHA DEN 7 AÑA, MAS CU 400 FLORIN” MEP NO TA PRIMINTI Y DESPUES KIBRA PALABRA

Posted in

ORANJESTAD– Lider di Partido di MEP señora Evelyn Wever-Croes tabata invita den e programa radial “Interes di Pueblo” na radio Top FM diasabra ultimo.

El a elabora entre otro riba e aumento di pensioen di biehes cu partido MEP den gobierno a haci na forma responsabel.

“Nos ta un partido cu ta bisa loke nos ta haci, y nos ta haci loke nos ta bisa. Nos a compromete nos mes pa un maneho responsabel y p’esey a crea e espacio financiero y despues a hisa e suma di pensioen 5 biaha y e reparatietoeslag pa pensionado 3 biaha, durante Gabinetenan Wever-Croes 1 y 2. Contrario na e lider di partido AVP cu a priminti durante campaña cu e lo hisa e pensioen di biehes cu 700 florin den e prome 100 dianan, siendo cu e tabata sa cu no ta responsabel. Pero nos no conoce otro di e partido AVP, cu ta conoci pa manipula pueblo, Lider di MEP a expresa.

Lider di Partido MEP a sigui remarca cu apenas 10 dia despues di eleccion december ultimo, e lider di partido AVP a declara cu e lo no por cumpli cu e promesa mas di hisa e pensioen cu 700 florin den e prome 100 dianan, sino e no por forma gobierno. Pero ta obvio cu comunidad no a acepta esaki y ta exigi e 700 florin den 100 dia!

“Partido MEP ta un partido responsabel y transparente. Ora algo por, nos ta bisa cu nos ta haci’e y nos ta haci’e. Ora algo no por, nos ta bisa esey tambe. Un mayoria den comunidad a vota pa un promesa cu no por wordo realisa y awor ta sinti defrauda. Nos lo no cambia nos forma di hiba politica. Nos ta bisa loke nos ta bay haci, y nos ta haci loke nos bisa. Tanten cu MEP ta den gobierno, nos lo sigui traha na bienestar di nos pensionadonan, y di henter nos comunidad. Cu responsabilidad, transparencia y honestidad”, lider di MEP a declara.