Corendon ta inisiá ku biahenan di cruise for di Kòrsou

Curaçao ta bai bira interport pa biahenan krusero den región di Caribe. Esaki grasias na un kolaborashon entre e empresa Británico Ambassador Cruise Line i Corendon. Esaki a keda anunsia awe na Kòrsou dor Atilay Uslu, CEO di Corendon.

Na tur lo tin 10 cruise durante e temporada haltu di 2025/2026. E cruises den kolaborashon ku Corendon ta kuminsá den high-season krusero di novèmber 2025, ku embarkashonan riba djarason i djasabra for di haf di Willemstad pa islanan manera entre otro Guadeloupe, Barbados, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Aruba i Boneiru. E prome biahe for di Kòrsou ta Sali 19 di novèmber 2025. E ultimo ta programá pa 21 di febrüari 2026.

Pa e cruise ta bai usa e barku krusero Renaissance di e empresa Británico Ambassador Cruise Line ku hunt uku Corendon ta bai organisa biahenan krusero den Karibe. Renaissance no ta deskonosi pa Curaçao i región di Caribe. Antes lo a sirbi komo e Maasdam di Holland America Line (HAL).

Kòrsou ta bira un haf pa Renaissance na unda pasaheronan di Kòrsou, Estádos Unídos, Sur Amerika, i regional di Aruba, Bonaire i Sürnam por subi e barku. Corendon ta bai enfoka pa su cruisenan tambe riba bishitantenan di Hulanda i otro pais manera Bélgika i Inglatera, ku via Corendon por subi e barku na Kòrsou. Pasahero ta subi abordo pa un bishita di 10 te 11 anochi. Nan por skohe tambe pa keda mas largu na Kòrsou pa un estadia den un hotel di tres, kuater of sinku strea.

Corendon a anunsia ku un biahe den un kabina interior pa 10 of 11 anochi (11 of 12 dia). Un biahe ta kuminsa na 999 Euro. Biaheronan por skohe den diferente klase, manera un kabina interno, un kabina ku bista riba laman, un kamber ku balkon of ku un terasa. E preisnan ta kambia depende di e tipo di kamber. E durada di e biahe ta bai depende di e ruta. Por skohe diferente ruta riba diferente fecha, asina Uslu a anunsia durante un konferensia di prensa den The Rif Resort Curaçao.

Renaissance ta un barku krusero di e klase Statendam ku 629 kabina. Den luna di oktober 2022 e barku a keda kompletamente renová i revisá pa Damen Shipyards den e haf Francés Brest. E barku ta perfektamente mantene i ta ofrese un servisio di lata kalidat a bordo.

Biahenan di cruise ta hopi popular den e región di Caribe. Kòrsou ta ser konsiderá pa ekspertonan komo un punto ideal pa embarka riba un cruise den Karibe. Pasaheronan riba Renaissance por gosa di destinashon idiliko ku un alto grado di kultura i istoria. E región di Karibe ta ofrese un gran variedad di aktividat, mientras esnan ku gusta trankilidat por gosa di e ambiente riba e barku krusero.

Por hasi tur tramite pa e biaha pa medio di e websait www.corendon.nl/cruise of personal na agensia di biahe di Corendon na Skarlo 27. E agensia di biahe ta alkansabel via email sales@corendon.cw Whastsapp +59996668612 of telefon +59994650515. Na Boneiru por tuma kontakto ku Corendon Travel Agency Bonaire, EEG Boulevard 97 i via Whatsapp +599 7006055.

Pa mas informashon bishita e website: www.corendon.nl/cruises-curacao

Corendon start met cruises vanaf Curaçao

Curaçao wordt dankzij een samenwerking van de Britse rederij Ambassador Cruise Line en Corendon een vertrekpunt voor cruises in de Caribische regio. Dat heeft Corendon-topman Atilay Uslu vandaag in Willemstad bekendgemaakt.

De 10 cruises van Corendon gaan gedurende het hoogseizoen van cruisetoerisme in november 2025 van start, met afvaarten op woensdag en zaterdag vanaf Willemstad naar eilanden zoals Guadeloupe, Barbados, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Aruba en Bonaire. De eerste afvaart is op 19 november. De laatste afvaart op 21 februari 2026.

Voor de cruise wordt gebruik gemaakt van cruiseschip Renaissance van de Britse rederij Ambassador Cruise Line. Samen met Corendon organiseert de rederij de cruises in het Caribisch gebied. De Renaissance is geen onbekende op Curaçao en de Caribische regio. Zij deed voorheen jarenlang dienst als de Maasdam van de Holland America Line (HAL).

Met de cruises wordt het voor bewoners van Curaçao, de Verenigde Staten, Canada, Zuid Amerika en de regio zoals Aruba, Bonaire en Suriname mogelijk om op Curaçao aan boord te gaan. Corendon richt zich met de cruises ook op de Nederlandse markt. Reizigers stappen aan boord voor een reis van 10 tot 11 nachten. Eventueel verlengd met een strandvakantie met verblijf in een drie, vier of vijfsterren hotel op Curaçao.

De verwachting is dat een cruise vanaf Curaçao vanaf 999euro is te boeken. Dit is voor een binnenhut aan boord van het schip. Kamers met een terras, een balkon of een buitenuitzicht kosten meer. Een cruise duurt afhankelijk van de route 10 of 11 nachten en zal verschillende havens in het Caribische gebied gaan aandoen, zo maakte Uslu bekend tijdens de persconferentie in de The Rif Resort Curaçao.

De Renaissance is een cruiseschip van de Statendam-classe met in totaal 629 hutten. In oktober 2022 is het schip door Damen Shipyards in de Franse havenstad Brest geheel gerenoveerd en gereviseerd. Het schip is bijzonder goed onderhouden en biedt een topservice aan boord aan.

Cruises zijn bijzonder populair in het Caribisch gebied, en in dit kader wordt Curaçao door de cruise-industrie gezien als een ideaal vertrekpunt om eilanden in de regio te bezoeken. Cruisepassagiers aan boord van Corendon Cruises kunnen gedurende de 10 of 11 nachten/11 of 12 dagen durende vaartocht genieten van idyllische bestemmingen en een rijk cultureel aanbod op de verschillende eilanden. De Caribische regio biedt namelijk een breed scala aan activiteiten, van ontspanning aan boord tot het verkennen van historische sites en natuurreservaten.

Boeking voor een reis aan boord van de Renaissance kan geschieden via de website www.corendon.nl/cruise of bij de balie van de Corendon Travel Agency aan de Scharlooweg 27 op Curaçao. De Travel Agency is bereikbaar via email sales@corendon.cw, whastsapp +59996668612 of via telefoon +59994650515. Op Bonaire Corendon Travel Agency Bonaire, EEG Boulevard 97, email: sales.bonaire@corendon.nl, WhatsApp: +599 7006055, telefoon: +59994650515.

Voor meer informatie zie de website www.corendon.nl/cruises-curacao

Corendon to start with cruises embarking from Curaçao

Curaçao will become the homeport for cruises in the Caribbean region, thanks to a collaboration between the British shipping company Ambassador Cruise Line and Corendon. This was announced today by Corendon CEO Atilay Uslu in Willemstad, the capitol of Curaçao.

Corendon’s cruises will be 10 in total and begin in November 2025, with departures on Wednesdays and Saturday from Willemstad and continuing along the itinerary to destinations including Guadeloupe, Barbados, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Aruba, and Bonaire. The first departure is on November 19th 2025. The last departure during this cruiseseason is on February 21st, 2026.

The cruises will be executed with the Renaissance from the British Ambassador Cruise Line, which will operate cruises in the Caribbean region together with Corendon. The Renaissance is no stranger to Curaçao and the Caribbeanregion. It previously served as the Maasdam of Holland America Line (HAL).

With these cruises, it will be possible for residents of Curaçao and countries such as the United States, Canada, South America, and nearby regions like Aruba, Bonaire, and Suriname to board in Curaçao. Corendon primarily targets visitors from Europe, including the Netherlands, Belgium, and the United Kingdom. Travelers board on Curaçao for a journey of 10 to 11 nights, optionally extended with a beach holiday, staying in a three, four, or five-star hotel on the island.

The expectation is that a cruise from Curaçao will start at 999euros for an inside cabin on the ship. Rooms with a terrace, balcony, or ocean view will cost more. The cruise duration will vary from 10 to 11 nights (11 or 12 days), as announced by Uslu during a press conference in The Rif Resort Curaçao.

The Renaissance is a Statendam-class cruise ship with a total of 629 cabins. In October 2022, the ship was completely refurbished and renovated by Damen Shipyards in the French port city of Brest. The ship is exceptionally well-maintained and offers top-notch service on board.

Cruises are particularly popular in the Caribbean, and in this context, Curaçao is seen by the cruise industry as an ideal starting point to visit islands in the region. Cruise passengers aboard Corendon Cruises can enjoy idyllic destinations and rich cultural offerings on various islands during the 10 or 11-day voyage. The Caribbean region offers a wide range of activities, from relaxing on board to exploring historic sites and nature reserves.

Booking for a trip aboard the Renaissance can be made thru the website www.corendon.nl/cruise or personally at the Corendon Travel Agency counter on Scharlooweg 27 in Curaçao. The Travel Agency can be reached by mail sales@corendon.cw, Whastsapp +59996668612 or telephone +59994650515.

For more information visit the website: www.corendon.nl/cruises-curacao

Curazao como puerto para embarcar cruceros de Corendon

La isla de Curazao se convertirá en el puerto para los cruceros en la región del Caribe, gracias a una colaboración entre la compañía naviera británica Ambassador Cruise Line y Corendon. Así lo anunció hoy el CEO de Corendon, Atilay Uslu, hoy en Willemstad, la capital de Curazao.

Los 10 cruceros de Corendon comenzarán en noviembre de 2025, con salidas los miércoles y sabado desde Willemstad hacia islas como Guadalupe, Barbados, St. Kitts, St. Lucia, St. Maarten, Aruba y Bonaire. La primera salida será el 19 de noviembre. La última salida será el 21 de febrero de 2026.

Los cruceros serán realizados a bordo del Renaissance de la British Ambassador Cruise Line, que organizará cruceros en la región del Caribe junto con Corendon. El Renaissance no es un desconocido para Curazao ni la región del Caribe. Anteriormente, fue el Maasdam de Holland America Line (HAL).

Con estos cruceros, será posible para los residentes de Curazao y países del Estados Unidos, Sur America y regiones cercanas como Aruba, Bonaire y Surinam embarcarse en Curazao. Corendon se dirige principalmente a visitantes de Europa, incluidos los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. Los viajeros se embarcan en un viaje de 10 a 11 noches, que puede extenderse opcionalmente con unas vacaciones en un hotel de tres, cuatro o cinco estrellas en Curazao.

Se espera que un crucero desde Curazao comience en 999euros para una cabina interior en el barco. Las habitaciones con terraza, balcón o vista al mar tendrán un costo adicional. La duración de los cruceros variará de 11 a 12 días, según lo anunciado por Uslu durante una conferencia de prensa en el nuevo The Rif Resort Curaçao.

El Renaissance es un barco de crucero de la clase Statendam, con un total de 629 cabinas. En octubre de 2022, el barco fue completamente renovado i revisado por los astilleros Damen en la ciudad portuaria francesa de Brest. El barco está excepcionalmente bien mantenido y ofrece un servicio de primera clase a bordo.

Los cruceros son particularmente populares en el Caribe, y en este contexto, la isla Curazao es visto por la industria de cruceros como un punto de partida ideal para visitar islas de la región. Los pasajeros de los cruceros de Corendon podrán disfrutar de destinos idílicos y de una rica oferta cultural en diversas islas durante el viaje de 11 o 12 días. La región del Caribe ofrece una amplia variedad de actividades, desde relajarse a bordo hasta explorar sitios históricos y reservas naturales.

Las reservas para un viaje a bordo del Renaissance se pueden hacer a través del sitio web www.corendon.nl/cruise o personalmente en el mostrador de la Agencia de Viajes Corendon en Scharlooweg 27 en Curazao. La Agencia de Viajes de Corendon puede ser contactada por correo electrónico a sales@corendon.cw, por WhatsApp +59996668612 i por teléfono al +59994650515.

Para mas informacion visita: www.corendon.nl/cruises-curacao

Cruiseship Reinasaince

Length​​220 meter (721 ft 9 in)

Beam​​30.937 meter (101 ft 6.0 in)

Height​​40 meter (131 ft 3 in)

Draught​​7.6 meter (24 ft 11 in)

Decks​​10

Two swimming pools, eight bars, five restaurants, nightclub, theatre, wellness & fitness centre

Capacity​​1,258 passengers

Crew​​580

Over Corendon:

Corendon is een toonaangevende touroperator, luchtvaartmaatschappij en hotelketen op de Nederlandse, Belgische, Curaçaose en Deense reismarkt. Corendon verzorgd vanuit Nederland jaarlijks 750.000 vakantiegangers naar tientallen zonbestemmingen in Europa en daarbuiten. Naast het merk Corendon voert het bedrijf ook de reismerken GOfun, Stip Reizen en ByJune. De luchtvaarttak van Corendon omvat Corendon Dutch Airlines (Nederland), Corendon Airlines Europe (Malta) en Corendon International Airlines (Turkije) met een vloot van in totaal 36 vliegtuigen. Corendon Hotels & Resorts biedt hotels en resorts in Nederland en Turkije en op Ibiza en Curaçao. Op Curaçao heeft Corendon het Livingstone Jan Thiel Resort, het Mangrove Beach Corendon Curaçao All Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, The Rif at Mangrove Beach en The Ritz.

Tokante Corendon:

Corendon ta un touroperator, liña aero i kadena di hotel. E ta lider den merkado di biahe na Hulanda, Belgika, Kòrsou i Dinamarka. For di Hulanda, Corendon ta aregla biahenan pa 750.000 biahero anualmente pa variedat di destinashon. Apart for di e marka Corendon, e kompania tambe ta manehá tambe e markanan di biahe GOfun, Stip Reizen i BuyJune. E sektor di aviashon di Corendon ta inklui Corendon Dutch Airlines (Ulanda), Corendon Airlines Europe (Malta)i Corendon International Airlines (Turkia). Ta trata di un flota total di 36 avion. Corendon Hotels & Resorts ta ofresé hotèl i resort na Hulanda, Turkia, Ibiza i Kòrsou. Na Kòrsou, Corendon ta ofrese Livingstone Jan Thiel Resort, Mangrove Beach Corendon Curaçao All Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, The Rif at Mangrove Beach i The Ritz.

About Corendon:

Corendon is a leading tour operator, airline, and hotelchain in the Dutch, Belgian, Curaçao, and Danish travel markets. Annually, Corendon serves 750,000 holidaymakers from the Netherlands to dozens of sunny destinations in Europe and beyond. In addition to the Corendon brand, the company operates the travel brands GOfun, Stip Reizen, and ByJune. Corendon’s aviation division includes Corendon Dutch Airlines (Netherlands), Corendon Airlines Europe (Malta), and Corendon International Airlines (Turkey), with a fleet totaling 36 aircraft. Corendon Hotels & Resorts offers hotels and resorts in the Netherlands,