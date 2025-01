[VIDEO] Kia Picanto a “take chance” core bira dilanti Nissan Cube pero nan a dal y e Kia a core bay!

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente poco pabao di Save More na Boegoeroei, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Kia Picanto biniendo for di pabao a bay “take chance” pa bira dilanti un Nissan Cube pero toch nan a dal. E Kia a sigui core bay bandonando e sitio. Polis tabata corda e number di auto ey cual tabata tin un asistencia p’e algun dia pasa y a bay na su adres no mucho leu for di eyanan y a haya e auto. Despues di basta pitamento toch e chauffeur no a sali, no a keda nada otro cu lada un takelwagen bin busca e auto.