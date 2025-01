[VIDEO] Hospital no kier tuma un persona cu tin hopi dolor y AZV no kier mande afo!

Den menos di 1 luna 5 biaha ambulans a hiba e homber aki na hospital 4 biaha cu polis y awor 2 biaha cu ayudo di bombero. E homber aki ta ambulante mayoria di biaha banda di lama. Awor tin un hende di bon curason a yud’e pa e hospeda na Camacuri Appartments. Pero e hoben aki ta slama pa ayudo pa su enfermedad pa asina mande afo pero hospital no ta want’e. Den menos 24 ora ta sak’e for di hospital, porta paso e ta ambulante nan no ta yude of porta e hoben no tin papel legal na Aruba y AZV no ta paga pa hib’e Colombia pa un chekeo y tratamento mas avansa. Ta spera un instancia por yuda hoben aki paso ya caba un hende a habri man y yude cu un luga pa drumi pero su malesa ainda tey y mester tratamento avansa mas lihe posibel paso e tin 30 anja y e hoben tin basta dolor na su lomba manera e mes a laga sa y ta sclamando pa ayudo.