Spirit of Discovery ta haci yamada historico na Aruba ’Barco Crucero luhoso Spirit of Discovery, opera pa Saga Cruises, a haci su yamada inaugural’

Posted in

Barco Crucero luhoso Spirit of Discovery, opera pa Saga Cruises, a haci su yamada inaugural tan spera na Aruba. Manera tradicion, esaki a wordo celebra cu un ceremonia tradicional di intercambio di plakaat, cu ta marca e bishita oficial na nos dushi isla.

Durante di e ceremonia, por a conta cu presencia di Monica Bos – Cruise Manager di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Mario Arends – Chief Commercial Officer di Aruba Ports Authority (APA), y miembronan di Caribbean Port Agencies cu a yuda na facilita e bishita di e barco crucero.

Entrega di e plakaat conmemorativo a wordo personalmente otorga pa e Capitan di Spirit of Discovery na representantenan di tanto A.T.A. como APA. Alabes, e representantenan di Aruba a presenta nan mesun plakaat conmemorativo na e capitan como un toke di aprecio y celebracion entre socionan. E ceremonia aki ta resalta e importancia di mantene un relacion fuerte entre lineanan crucero y e destinacion, promoviendo turismo y crea experencianan inolvidabel pa huespednan y tripulantenan di e barco crucero.

Tocante Saga Cruises

Saga Cruises, cu su cede situa den Reino Uni, ta specialisa den experencianan di biahe exlusivo pa huespednan mayor di 50 aña. Nan ta combina comfortablidad, elegancia, y servicio di nivel halto. Spirit of Discovery ta e di dos barco crucero luhoso den e flota di Saga, hunto cu su ruman Spirit of Adventure. Tur dos barco crucero ta conoci pa nan ambiente intimo, acomodacion luhoso, y programanan specificamente escogi pa destinacionan na nivel mundial. Spirit of Discovery tin capacidad di alrededor mil pasahero, cu ta garantisa un experencia personalisa y relaha. E barco crucero aki ta destaca pa e categoria di restaurant cu e tin abordo, entretenimento mundial, y enfoke riba actividadnan eleva.

E biahe actual aki ta sali for di Reino Uni y ta crusa laman transatlantico pa drenta awanan Caribense. Prome cu e barco crucero yega Aruba, Spirit of Discovery ta cumpli cu un bishita nos isla ruman Curacao, resaltando mas ainda e bunitesa di e islanan Caribense.

E tradicion di intercambio di plakaat

Ceremonia di intercambio di plakaat ta keda un tradicion maritimo cu ta marca e yamada inaugural di un barco crucero na un porta di waf. Esaki ta representa bon intencion, colaboracion, y respet mutuo entre e linea crucero y e destinacion. E plakaatnan, cu hopi biaha ta conta cu un diseño unico, ta sirbi como un recuerdo duradero di e evento historico. E intercambio riba Spirit of Discovery ta ilustra e spirito di socionan, y ta a enfatisa e compromiso di Aruba na yama bonbini na huespenan rond mundo.

Turismo di Crucero na Aruba

Aruba ta continua na reforsa su posicion como lider den destinacion principal pa lineanan crucero den Caribe. Cu cultura vibrante, playanan marino, y cu un hospitalidad generoso, e isla ta keda un destinacin preferi entre huespednan crucero. Yamando Spirit of Discovery un bonbini, no solamente ta fortifica relacion cu Saga Cruises, pero alabes ta alinea cu e vision di Aruba di ofrece experencianan excelente pa e huespednan. Unabes cu Spirit of Discovery sali di Aruba, e ta hiba cu nan e hospitalidad generoso di nos isla y e promesa di bolbe ricibi e huespednan aki den futuro, elevando e reputacion di e Caribe como un destinacion pa bishita.