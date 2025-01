Aeropuerto di Aruba a logra un crecemento record den 2024   A procesa mas di 3.2 miyon pasahero mientras cu aumento di conexion y crecemento ta surgi [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta refleha cu hopi orguyo riba un aña 2024 remarcabel, marca pa un crecemento significativo a traves di metrico clave di rendimento. A pesar di e retonan den e infrastructura, AAA a balansa stabilidad y crecemento sostenibel exitosamente, solidificando ainda mas e posicion di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix como e hub principal di aviacion den Caribe.

Na aña 2024, Aeropuerto di Aruba a maneha un total di 30.604 vuelo, reflehando un aumento di 5.2% compara cu aña 2023. Aeropuerto a sirbi mas cu 1.5 miyon pasahero cu ta genera entrada/ revenue-generating passengers (RGP), procesando un total di 3.2 miyon pasahero – un crecemento di 14.1% aña tras di aña. Adicionalmente, e capacidad di asiento a expande cu 15.4%, surpasando 1.96 miyon asiento y reenforsando e conexion creciente di e isla.

Aeropuerto di Aruba ta keda un gateway vital, conectando mundo cu 26 aerolinea cu ta opera diferente vuelo non-stop pa mas cu 45 destinacion den 32 ciudad. Na aña 2024, e capacidad di asiento a crece cu 15%, añadiendo 263.000 asiento adicional- un testimonio di compromiso di parti di AAA pa cumpli cu e demanda creciente pa biaha pa Aruba.

E mayoria di biaheronan: 71% a biaha pa Merca, subrayando e forsa di e mercado clave aki. Otro region tambe a experencia crecemento substancial:

Canada: Trafico di pasahero a subi cu 18%, reflehando un aumento den interes di parti di Norte America

Latino America & Caribe: E demanda a subi cu 30%, resaltando e importancia creciente den e region

Caribe Hulandes: Un aumento di 7% a reenforsa e conexion intra-Caribense ainda mas.

Europa: E trafico saliente a baha cu 7%, e unico region cu a experencia un bahada.

E crecemento general di Aeropuerto di Aruba, ta demostra e capacidad pa atrae e mercadonan diverso y sostene su posicion como un destinacion top-tier di biahe, apoyando tanto turismo como economia local.

Aña 2024 a mira e yegada di partner nobo den aerolinea, LATAM Airlines y GOL, conhuntamente cu buelonan directo pa diferente destinacion clave manera Lima, São Paulo, Medellin y Cali. E companianan di aviacion existente, incluyendo JetBlue, Delta, American Airlines, Avianca y Copa Airlines, tambe a aumenta e capacidad di vuelo cu 16%. E aña a conclui cu un average load factor impresionante di 85.5%, demostrando un demanda fuerte di pasahero y uzo di asiento eficiente.

E proyecto Gateway 2030 di Aeropuerto di Aruba, lansa na aña 2019 pa acomoda e demanda creciente di biahe di Aruba, a alcansa un logro grandi na 2024. Phase 1A ta cerca di termina y ta poni pa ta operacional den e prome kwartaal di aña 2025, un inversion di 140 miyon dollar diseña pa revoluciona e operacionnan di aeropuerto.

E mehoracionnan clave ta inclui:

Un U.S. Departure Check-In Hall nobo: Un facilidad espacioso y eco-friendly cu procesonan di check-in modernisa, opcionnan di self-service y obranan di arte local di Armando Goedgedrag.

Sistema avansa di maneho di maleta: Capaz di procesa 2.000 maleta pa ora, garantisando un screening mas lihe y eficiencia mehora pa e biaheronan cu lo bay Merca.

Cu bista riba futuro, Phase 1B a cuminsa, cu finalisacion premira pa aña 2027. E fase aki lo introduci sala di espera adicional, bridge di embarcacion y arrival corridors, mehorando ainda mas e comodidad y capacidad di pasahero. E preparacionnan tambe ta andando pa Phase 2 y 3, garantisando modernisacion y expansion continuo.

Siguiendo e principionan di United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), AAA reenforsa nan dedicacion na responsabilidad ambiental na aña 2024. Aeropuerto a mantene e Airport Carbon Accreditation – ACA Level 3 y certificacion Green Globe, mientras cu tambe a ricibi reconocemento internacional a traves di Airport Council International Latin American & Caribbean – ACI-LAC Green Airport Awards pa su excelencia den maneho di desperdicio, monitoreo di sostenibilidad y operacionnan eco-friendly. E iniciativanan aki ta enfatisa e liderazgo di Aeropuerto di Aruba den desaroyo di un “green airport”.

Mientras Aeropuerto di Aruba ta embarca door di aña 2025, AAA ta sigui enfoca riba fortalece e conexion mundial, engrandece experiencianan di pasahero y avansa e iniciativanan di sostenibilidad. Cu colaboracion continuo di e aerolineanan, inversion den infrastructura y programa innovativo, aeropuerto ta cla pa alcansa logronan nobo y mantene su posicion como un referencia di excelencia den aviacion den Caribe.

“Aña 2024 tabata un aña exitoso pa Aeropuerto di Aruba, marca pa un cantidad di logro. Nos a enfrenta e retonan, combirtiendo nan den oportunidadnan y ta completamente prepara pa construi riba e impulso aki pa aña 2025 y mas padilanti, segun cu nos ta sigui e metanan ambicioso fiha pa e aña binidero. Nos ta inmensamente orguyoso di e compromiso y contribucion di cada miembro di e team di AAA. Nan esfuersonan combina tabata fundamental pa haci 2024 un otro aña cu a kibra record y alabes uno exitoso. Cu bista riba futuro, nos ta sigui comprometi pa mantene un operacion di aeropuerto sigur y protehi mientras ta avansa riba nos iniciativanan strategico pa e siguiente añanan”, Jurgen Benschop, Chief Operations Officer y Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer – parti di Interim Management Team di AAA.

Tocante AUA Airport Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 29 di Januari, 2025

Aruba Airport Achieves Record-Breaking Growth in 2024

Over 3.2 Million Passengers Processed as Connectivity and Growth Surge

ORANJESTAD, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly reflects on a remarkable 2024, marked by significant growth across key performance metrics. Despite infrastructure challenges, AAA successfully balanced stability and sustainable growth, further solidifying Queen Beatrix International Airport’s position as the premier aviation hub in the Caribbean.

In 2024, Aruba Airport managed 30,604 flights, reflecting a 5.2% increase compared to 2023. The airport served over 1.5 million revenue-generating passengers (RGP), processing a total of 3.2 million passengers—a 14.1% year-over-year growth. Additionally, seat capacity expanded by 15.4%, surpassing 1.96 million seats and reinforcing the island’s growing connectivity.

Aruba Airport remains a vital gateway, connecting the world with 26 airlines operating non-stop flights to over 45 destinations across 32 cities. In 2024, seat capacity grew by 15%, adding 263,000 additional seats—a testament to AAA’s commitment to meeting the rising demand for travel to Aruba.

The majority of travelers – 71% traveled to the United States, underscoring the strength of this key market. Other regions also experienced substantial growth:

Canada: Passenger traffic surged by 18%, reflecting increased interest from North America.

Latin America & the Caribbean: Demand soared by 30%, highlighting the region’s growing importance.

Dutch Caribbean: A 7% increase further reinforced intra-Caribbean connectivity.

Europe: Departing passenger traffic declined by 7%, the only region to experience a downturn.

Aruba Airport’s overall growth shows its ability to attract diverse markets and sustain its position as a top-tier travel destination, supporting both tourism and the local economy.

2024 saw the arrival of new airline partners, LATAM Airlines and GOL, along with direct flights to key destinations such as Lima, São Paulo, Medellín, and Cali. Existing carriers, including JetBlue, Delta, American Airlines, Avianca, and Copa Airlines, also increased flight capacity by 16%. The year concluded with an impressive 85.5% average load factor, demonstrating strong passenger demand and efficient seat utilization.

Aruba Airport’s Gateway 2030 project, launched in 2019 to accommodate Aruba’s growing travel demand, reached a major milestone in 2024. Phase 1A is nearing completion and is set to be operational in the first quarter of 2025—a $140 million investment designed to revolutionize airport operations.

Key Upgrades Include:

New U.S. Departure Check-In Hall: A spacious, eco-friendly facility with modernized check-in processes, self-service options, and local artwork by Armando Goedgedrag.

Advanced Baggage Handling System: Capable of processing 2,000 bags per hour, ensuring faster screening and improved efficiency for U.S.-bound travelers.

Looking ahead, Phase 1B has commenced, with completion expected in 2027. This phase will introduce additional hold rooms, boarding bridges, and arrival corridors, further enhancing passenger comfort and capacity. Preparations are also underway for Phases 2 and 3, ensuring continued modernization and expansion.

In alignment with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), AAA reinforced its dedication to environmental responsibility in 2024. The airport maintained its Airport Carbon Accreditation – ACA Level 3 and Green Globe certifications, while also receiving international recognition through the Airport Council International Latin American & Caribbean – ACI-LAC Green Airport Awards for excellence in waste management, sustainability monitoring, and eco-friendly operations. These initiatives emphasize Aruba Airport’s leadership in green airport development.

As Aruba Airport embarks on 2025, AAA remains focused on strengthening global connectivity, enhancing passenger experiences, and advancing sustainability initiatives. With continued airline partnerships, infrastructure investments, and innovative programs, the airport is set to achieve new milestones and maintain its status as a benchmark of excellence in Caribbean aviation.

“2024 has been a successful year for Aruba Airport, marked by numerous milestones and achievements. We faced challenges head-on, turning them into opportunities, and are fully prepared to build on this momentum in 2025 and beyond, as we pursue the ambitious goals set for the coming year. We are immensely proud of the commitment and contributions of every member of AAA’s team. Their combined efforts have been instrumental in making 2024 another record-breaking and highly successful year. As we look to the future, we remain committed to maintaining a safe and secure airport operation while advancing our strategic initiatives for years to come” – Jurgen Benschop, Chief Operations Officer and Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer – part of the Interim Management Team of AAA.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 5% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: January 29, 2025

El Aeropuerto de Aruba logra un crecimiento récord en 2024

Más de 3,2 millones de pasajeros procesados ​​a medida que aumenta la conectividad y el crecimiento

ORANJESTAD, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece de su extraordinario año 2024, marcado por un crecimiento significativo en las principales métricas de rendimiento. A pesar de los desafíos de infraestructura, AAA logró equilibrar la estabilidad y el crecimiento sostenible, consolidando aún más la posición del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix como el principal centro de aviación en el Caribe.

En 2024, el Aeropuerto de Aruba gestionó 30.604 vuelos, lo que refleja un aumento del 5,2% en comparación con 2023. El aeropuerto prestó servicio a más de 1,5 millones de pasajeros generadores de ingresos (RGP), procesando un total de 3,2 millones de pasajeros, un crecimiento interanual del 14,1%. Además, la capacidad de asientos aumentó un 15,4%, superando los 1,96 millones de asientos y reforzando la creciente conectividad de la isla.

El Aeropuerto de Aruba sigue siendo una puerta de entrada vital, conectando el mundo con 26 aerolíneas que operan vuelos sin escalas a más de 45 destinos en 32 ciudades. En 2024, la capacidad de asientos creció un 15%, añadiendo 263.000 asientos adicionales, un testimonio del compromiso de AAA para satisfacer la creciente demanda de viajes a Aruba.

La mayoría de los viajeros, un 71%, viajaron a Estados Unidos, lo que subraya la fortaleza de este mercado clave. Otras regiones también experimentaron un crecimiento sustancial:

Canadá: El tráfico de pasajeros aumentó un 18%, reflejando el mayor interés de Norteamérica.

América Latina y el Caribe: la demanda aumentó un 30%, lo que pone de manifiesto la creciente importancia de la región.

Caribe Holandés: Un aumento del 7% reforzó aún más la conectividad intracaribeña.

Europa: El tráfico de pasajeros de salida disminuyó un 7%, siendo la única región que experimentó un descenso.



El crecimiento general del Aeropuerto de Aruba demuestra su capacidad para atraer diversos mercados y mantener su posición como destino turístico de primer nivel, apoyando tanto al turismo como a la economía local.

En 2024, llegaron nuevas aerolíneas asociadas, LATAM Airlines y GOL, junto con vuelos directos a destinos clave como Lima, São Paulo, Medellín y Cali. Las aerolíneas existentes, incluidas JetBlue, Delta, American Airlines, Avianca y Copa Airlines, también aumentaron la capacidad de vuelo en un 16 %. El año concluyó con un impresionante factor de ocupación promedio del 85,5 %, lo que demuestra una fuerte demanda de pasajeros y una utilización eficiente de los asientos.

El proyecto Gateway 2030 del aeropuerto de Aruba, lanzado en 2019 para satisfacer la creciente demanda de viajes de Aruba, alcanzó un hito importante en 2024. La fase 1A está a punto de completarse y se prevé que esté operativa en el primer trimestre de 2025: una inversión de 140 millones de dólares diseñada para revolucionar las operaciones del aeropuerto.

Las mejoras clave incluyen:

Nueva sala de check-in para salidas de EE. UU.: una instalación espaciosa y ecológica con procesos de check-in modernizados, opciones de autoservicio y obra de arte por el artista local Armando Goedgedrag.

Sistema avanzado de manejo de equipaje: capaz de procesar 2000 maletas por hora, lo que garantiza una inspección más rápida y una mayor eficiencia para los viajeros con destino a EE. UU.

De cara al futuro, se ha iniciado la Fase 1B, cuya finalización está prevista para 2027. Esta fase introducirá salas de espera adicionales, pasarelas de embarque y pasillos de llegada, mejorando aún más la comodidad y la capacidad de los pasajeros. También están en marcha los preparativos para las fases 2 y 3, que garantizarán la modernización y expansión continuas.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el AAA reforzó su dedicación a la responsabilidad medioambiental en 2024. El aeropuerto mantuvo sus certificaciones Airport Carbon Accreditation – ACA Nivel 3 y Green Globe, al tiempo que recibió el reconocimiento internacional a través de los Premios Green Airport del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe – ACI-LAC por su excelencia en la gestión de residuos, el seguimiento de la sostenibilidad y las operaciones respetuosas con el medio ambiente. Estas iniciativas enfatizan el liderazgo del Aeropuerto de Aruba en el desarrollo de aeropuertos ecológicos.

A medida que el Aeropuerto de Aruba se embarca en el año 2025, AAA sigue centrándose en el fortalecimiento de la conectividad global, la mejora de las experiencias de los pasajeros y el avance de las iniciativas de sostenibilidad. Con continuas asociaciones con aerolíneas, inversiones en infraestructuras y programas innovadores, el aeropuerto está preparado para lograr nuevos hitos y mantener su estatus como referencia de excelencia en la aviación del Caribe.

“El 2024 ha sido un año exitoso para el Aeropuerto de Aruba, marcado por numerosos hitos y logros. Enfrentamos los retos de frente, convirtiéndolos en oportunidades, y estamos totalmente preparados para aprovechar este impulso en 2025 y más allá, mientras perseguimos los ambiciosos objetivos fijados para el próximo año. Estamos inmensamente orgullosos del compromiso y las contribuciones de cada miembro del equipo de AAA. Sus esfuerzos combinados han sido fundamentales para que el 2024 haya sido otro año récord y de gran éxito. De cara al futuro, seguimos comprometidos con el mantenimiento de una operación aeroportuaria segura y protegida, al tiempo que avanzamos en nuestras iniciativas estratégicas para los próximos años” – Jurgen Benschop, Director de Operaciones y Barbara Brown, Directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones – parte del equipo directivo interino de AAA.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo.

Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden un 76% de Estados Unidos y Canadá, un 16% de América Latina, un 5% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a la población hospitalaria y multilingüe y al entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el Aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Enero 29, 2025