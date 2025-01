EvenMore: JetBlue ta revela un cabina “premium” nobo

Posted in

E compania Mericano di aviacion, JetBlue, a revela cu e ta rebrand su asientonan di Even More Space riba biahenan premium, pa un “experiencia nobo di biahe premium” yama EvenMore. Ademas di e asientonan cu extra espacio pa rek pia, lo tin extra beneficio pa pasaheronan cu ta reserva un tarifa di EvenMore.

Beneficionan di “EvenMore” E experiencia nobo di EvenMore lo cuminsa dia 28 di januari 2025. Pasaheronan den e cabina premium nobo lo beneficia di espacio dedica ariba pa warda nan maleta di man, bebida alcoholico gratis y un snack premium nobo (Tiny Tate’s Chocolate Chip Cookies). No lubida cu ora di aborda, ta yama e pasaheronan aki prome. E rebrand ta bini mientras e compania di aviacion ta busca pa haci su operacionnan mas eficiente door di elimina su avionnan Embraer mas chikito y mehora su experiencia premium cu loungenan na Boston y New York.

E asientonan ta situa den e prome filanan di e avion (of e prome stoelnan tras di Mint, den un avion cu tin Mint) y por combina cu hasta un tarifa basico door di scoge e asiento riba e mapa.

E cabina y ecperiencia nobo di EvenMore lo ta disponibel riba tur avion di JetBlue, cu excepcion di su flota Embraer 190, cu nan lo elimina e aña aki. Segun JetBlue, e asientonan existente di Even More Space ta situa memey di e avion, riba hala, of asientonan di fila di salida di emergencia lo bira asientonan ‘extra legroom’ y lo ta disponibel pa cumpra riba e pagina di seleccion di asiento despues den e proceso di reservacion.

Por cuminsa reserva Por reserva asiento riba e cabina nobo directamente riba e website di JetBlue. Esnan cu ta uza websitenan di reservacion di otro compania, manera portalnan di biahe, por agreg- EvenMore despues di cumpra e pasashi. JetBlue a confirma cu EvenMore lo bira un opcion di tarifa riba tur website di reservacion. E redisignacion di e cabina y beneficionan agrega lo yuda JetBlue mas aleu pa provee su partnernan di conexion cu e experiencia di cabina eleva pa nan pasaheronan ora di reserva den un cabina premium.

JetBlue na Aruba Tabata riba un 15 di september, pero na aña 2006, cu e aerolinea JetBlue a start operacion na Aruba, cu varios vuelo diario, for di John F. Kennedy International Airport (JFK), cu ta su base na New York. Di biaha despues di esey na 2007 a lansa servicio semanal for di Boston (BOS), cu despues a bira servicio diario. Bo ta corda e dia special na 2014 ora cu JetBlue a trece e di 1 miyon pasahero pa e aña ey pa Aruba? Na januari 2017, JetBlue a agrega servicio for di Fort Lauderdale (FLL) y na november 2020, a agrega su ultimo destinacion cu ta Newark (EWR).

E network actual di JetBlue for di e area ‘northeast’ y ‘south’ for di Merca pa Aruba ta un prueba di e confiansa continuo di JetBlue den e destinacion. Pa varios aña JetBlue tabata e “carrier” mas grandi di AUA Airport, cu un market share di 27% di tur buelo cu ta sali for di Aruba. AUA Airport su partnership cu JetBlue ta hopi valioso y a crece fuerte y resiliente, specialmente durante e temponan dificil tras di lomba. Danki na e partnership fuerte crea den e ultimo

añanan, AUA Airport tin e confiansa cu Aruba lo sigui gosa di un relacion fructifero cu JetBlue pa hopi aña mas.

Awendia JetBlue ta bula pa y for di tres destinacion pa Aruba, JFK New York, EWR Newark y for di BOS na Boston. Na tur, e aerolinea tin 39 vuelo semanal pa nos isla.

Tocante JetBlue A funda JetBlue na augustus 1998, pues apenas 24 aña pasa, pero a cuminsa bula 23 aña pasa, dia 11 di februari 2000. E aerolinea ta conta awendia cu 287 avion, bulando riba 1000 vuelo pa dia pa 104 destinacion rond mundo. E destinacionnan ta varia den Merca, Canada, Mexico, Caribe, Centro America, Sur America y sin lubida Europa. Dos aña pasa el a conta riba 22.000 empleado den servicio directo di e compania. Su ciudadnan principal cu e ta sirbi mas ta Boston, Fort Lauderdale, Los Angeles, New York, Orlando y San Juan. Su programa pa pasahero frecuente yama TrueBlue. Nan ta un miembro activo di OneWorld, SkyTeam y Star Alliance.

Tocante AUA Airport Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 29 di Januari, 2025