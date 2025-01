AHATA Ta Aporta Afl. 5.000 pa Sostene e Programa Nacional di Sterilisacion di Stimami Sterilisami pa 2025

ORANJESTAD, Aruba—29 di Januari 2025—E Directiva di Fundashon Stimami

Sterilisami ta extende nos gratitud profundo na e Aruba Hotel and Tourism

Association (AHATA), dirigi pa CEO & Presidente Tisa Lasorte, huntu cu e lidernan y

miembronan estima di turismo di AHATA, pa nan donacion generoso di Afl. 5,000. E

donacion aki ta fortalece nos esfuersonan continuo pa atende e reto critico di

sobrepoblacion di animalnan riba caya na Aruba, atraves di nos programa nacional di

sterilisacion, cu ta wordo reconoci internacionalmente como e metodo mas efectivo

y humanitario pa reduci e poblacion di animalnan sin cas.

Left-to-right: Tina Bislick (Director at Large of Stimami Sterilisami), Tisa La Sorte (CEO & President of

AHATA), Crescenzia Biemans (Secretary of of Stimami Sterilisami), Ewald Biemans (President of

Stimami Sterilisami)

Cacho y pushi riba caya ta presenta un riesgo considerabel pa salud y seguridad

publico, impactando tanto nos

comunidad local como e

experiencianan di nos

bishitantenan. Cacho y pushi

no sterilisa ta reproduci na un

ritmo exponencial, cu un

cacho muhe y su yiunan por

resulta capas pa produci

67.000 cacho den solamente

seis aña, mientras cu un pushi

por produci 11.606.077 pushi

den e mesun periodo. Door di

atende e situacion di un forma

directo, nos no solamente ta

reduci significantemente e

cantidad di animalnan cu ta

sufri riba caya pero tambe ta

engrandece e comunidad

vibrante y paisahe turistico di nos isla.

E impacto critico di e trabou di Stimami Sterilisami

Desde 2016, Stimami Sterilisami orguyosamente a financia y subsidia mas cu 40.000

sterilisacion, reduciendo drasticamente e cantidad potencial di bestianan riba caya,

aliviando nan futuro sufrimento. Cada sterilisacion ta preveni no solamente miles di

mascotanan indesea cu ta contribui na e crisis di sobrepoblashon pero tambe ta

duna beneficionan di salud na cada animal. Por ehempel, mascotanan sterilisa ta

enfrenta riesgonan mas abou di cierto cancer y infeccionnan, loke ta conduci na un

bida mas saludabel y mas largo.

Sosten Integral di Comunidad

Danki na e sosten di AHATA, nos por sigui ku nos trabou vital. Cada donacion ta

permiti nos amplia nos alcance door di ofrece servicio di sterilisacion subsidia, cu

awor ta cubri 100% di e gastonan di sterilisacion pa organisacionnan di rescate y 50%

FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI

www.stimamisterilisami.com

Aruba Bank 6012630190

KVK: S1744.0

2

pa doñonan di bestia individual, microchipping gratis, y programanan educativo riba

doño di bestia responsabel. E esfuersonan aki ta esencial pa mantene seguridad

publico, preveni plamamento di malesa, y garantisa un ambiente sigur y cuidadoso

pa nos bestianan.

E rol di AHATA den fomenta un futuro sostenibel:

“Nos ta profundamente agradecido pa e sosten di AHATA, cu no solamente ta yuda

proteha incontabel cacho y pushi pero tambe ta salvaguardia e reputacion di Aruba

como un destinacion di vakantie premier,

” asina Ewald Biemans, Presidente di

Fundashon Stimami Sterilisami a bisa.

“Hunto, nos ta haciendo un impacto

significativo, sigurando cu Aruba ta keda un luga sigur y saludabel pa tur hende.

”

Pa mas informashon tocante Fundashon Stimami Sterilisami su programa nacional

di sterilisacion, con pa bin na remarke pa e fundacion su subsidio y con bo por yuda,

por bishita nos webiste na www.stimamisterilisami.com.