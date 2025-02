Reaccion riba noticianan tocante caso Flamingo [🇦🇼🇳🇱]

Ministerio Publico a entrega apelacion awe contra e sentencianan cu Corte den Prome Instancia a dicta den e caso Flamingo contra e sospechosonan O.O. y E.F.E.

Huez a dicidi riba 22 di januari ultimo cu Ministerio Publico tabata den su derecho pa persigui e sospechonan den e investigacion Flamingo.

Otro cu loke e sospechosonan a bisa, Huez a dicidi cu Landsrecherche y Ministerio Publico a actua conforme cu ley durante e investigacion y e persecucion di e sospechosonan.

Huez a declara E.F.E. liber di tur tres acusacion cu Ministerio Publico a pone contra dje.

O.O. tambe a wordo declara liber di algun acusacion.

Sinembargo, Huez a declara O.O. culpable di complicidad di fraude, di un intento di fraude contra Pais Aruba y di abuso di su funcion como Ministro, y a condene na un castigo di 365 dia di prison, di cual 319 dia ta condicional y e castigo maximo di trabou pa comunidad di 240 ora.

Alavez O.O. a wordo priva di su derecho pa sirbi como un funcionario publico pa un periodo di 3 aΓ±a.

Den Prome Instancia O.O. a wordo priva tambe di su derecho pa vota pasivamente pa 3 aΓ±a. Pero e medida aki no por wordo impone riba dje, pasobra Huez a declara O.O. liber di corupcion pasivo.

Ministerio Publico no ta di acuerdo cu e vrijspraaknan den e casonan aki y tampoco cu e castigo cu a wordo impone riba O.O. y pesey a bay den apelacion.

Mas leu, Ministerio Publico a bin ta tuma nota di noticianan cu ta sali den medionan di comunicacion tocante e caso aki.

Ta purba pinta un imagen den prensa di un Ministerio Publico cu a faya y cu ta tuma decisionnan basa riba escogencianan politico y tampoco no ta duda pa ataca Fiscalnan di Husticia y Procurador-General personalmente.

Huez a determina cu Ministerio Publico a actua conforme cu ley den Flamingo y a condena e sospechoso principal den e caso aki, O.O., criminalmente y segun e mesun ley.

E critica cu ta wordo expresa den medionan di comunicacion na e momento aki ta sin fundamento y daΓ±ino pa Estado di Derecho democratico na Aruba.

Tur Fiscal di Husticia na Aruba – pero tambe na otro parti den Reino – ta forma parti di poder hudicial. Un poder cu ta independiente.

No solamente Hueznan, pero tambe Fiscalnan di Husticia ta actua independiente di politica. Nan a haci un huramento of un promesa pa sirbi Pais Aruba.

E ponencia den prensa cu Fiscalnan di Husticia y PG lo no ta actuando magistralmente, ta sin base y ta haci daΓ±o na e confiansa di ciudadanonan di Aruba den gobierno en general y den Ministerio Publico en particular.

Ministerio Publico ta haci un yamada na medionan di comunicacion na Aruba pa basa nan noticianan y otro declaracionnan publico riba hechonan cu a wordo verifica y caminda a haci uso di scucha y replica, y no pa plama opinionnan sin base y falsedadnan cu ta desinforma e pueblo di Aruba.

Reactie berichtgevingen over de zaak Flamingo

In de zaak Flamingo heeft het openbaar ministerie vandaag hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen die het Gerecht in eerste aanleg heeft gewezen als het gaat om O.O. en E.F.E. De rechter oordeelde op 22 januari 2025 dat het openbaar ministerie ontvankelijk was in zijn vervolging van de verdachten binnen het onderzoek Flamingo. Anders dan verdachten hebben aangegeven, was de rechter van oordeel dat de Landsrecherche en het openbaar ministerie binnen het onderzoek en bij de vervolging van verdachten volgens de regels van de wet hebben gehandeld.

De rechter sprak E.F.E. vrij van alle drie de feiten die haar door het openbaar ministerie worden verweten. Ook O.O. werd van een aantal feiten vrijgesproken. De rechter veroordeelde hem echter wel voor het medeplegen van oplichting en een poging tot oplichting van het Land Aruba en het misbruik van zijn functie als Minister tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 319 dagen voorwaardelijk en de maximale werkstraf voor de duur 240 uur. Ook werd O.O. ontzet uit het recht om ambtenaar te zijn voor de duur van 3 jaar.

In eerste instantie werd O.O. ook het passief kiesrecht voor 3 jaar ontzegd. Deze maatregel kan echter niet worden opgelegd, nu de rechter O.O. vrijsprak van passieve omkoping.

Het openbaar ministerie is het oneens met de vrijspraken in deze zaken en ook met de aan O.O. opgelegde straf.

Het openbaar ministerie heeft verder kennisgenomen van de berichtgeving in de media met betrekking tot deze zaak. In de media wordt een beeld geschetst van een falend openbaar ministerie, dat beslissingen neemt die gebaseerd zijn op politieke keuzes. Daarbij wordt niet geschroomd om officieren van justitie en de procureur-generaal persoonlijk aan te vallen.

In de zaak Flamingo heeft de rechter vastgesteld dat het openbaar ministerie volgens de regels van de wet heeft gehandeld. De hoofdverdachte in deze zaak, O.O., is volgens deze zelfde wet ook strafrechtelijk veroordeeld door de rechter. De kritiek die nu in de media wordt geuit is ongefundeerd en schadelijk voor de democratische rechtsstaat in Aruba.

Alle officieren van justitie in Aruba – maar ook elders binnen het Koninkrijk – maken onderdeel uit van de rechterlijke macht. Een macht die onafhankelijk is. Niet alleen rechters, ook officieren van justitie handelen dus onafhankelijk van de politiek. Zij hebben daartoe een eed of belofte afgelegd en dienen het Land Aruba. De bewering in de media dat de officieren van justitie en de PG niet magistratelijk zouden handelen mist elke feitelijke grondslag en is schadelijk voor het vertrouwen van de burgers van Aruba in de overheid in het algemeen en het openbaar ministerie in het bijzonder.

Het openbaar ministerie roept de media in Aruba op om berichtgeving en andere publieke uitlatingen te baseren op feiten. Op feiten die zijn gecheckt en waarbij hoor en wederhoor is toegepast. Niet om ongefundeerde meningen en onwaarheden te verkondigen waardoor de inwoners van Aruba verkeerd worden voorgelicht.