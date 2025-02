Aruba Airport Authority dominando e mundo di aviacion cu premio renombra di “Airline Marketing” [🇦🇼🇺🇸]

Oranjestad, Aruba- 12 di februari 2025: Cu hopi orguyo Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia cu e ta e ganado di e Routes Americas 2025 Award den e categoria di “Under 4 Million Passenger Category”, reenforsando e compromiso di AAA pa desaroyo di servicio aereo, asociacionnan cu e companianan di aviacion y expansion di conexion.

Reconociendo excelencia den “Airline Marketing”

E Routes Americas 2025 Awards ta celebra e logronan sobresaliente den mercadeo di aeropuerto y destinacion, honrando e aeropuertonan, destinacionnan y aerolineanan cu a demostra exito excepcional den desaroyo di ruta y crecemento di red. E premio aki ta particularmente significante ya cu e ganadonan ta eligi door di e companianan di aviacion mes, haciendo esaki un di e elogionan di mas prestigioso den e industria di aviacion.

E aña aki, un total di 15 aeropuerto, cinco destinacion y cinco aerolinea tabata selecciona como finalista den varios categoria. A presenta un total di seis premio, incluyendo tres pa excelencia den mercadeo di desaroyo di ruta di aeropuerto, categorisa pa volumen di pasahero:

Under 4 Million Passengers

4-20 Million Passengers

Over 20 Million Passengers

Husga pa e expertonan den e industria

E logro di Aeropuerto di Aruba a keda determina pa un panel distingui di profesionalnan di aerolinea incluyendo:

American Airlines – Jason Reisinger, Managing Director, Global Network

Avianca – Julian Andres Gelvez Hinestroza, Director, Network Planning

Sun Country Airlines – Joe Beckendorf, Senior Director, Network Planning and Charters

Avelo – Michael Corcoran, Director, Network Planning

Bahamasair – Leroy Ferguson, Scheduling Manager

WestJet – Rick Jones, Interim Director, Route Planning

Volaris – Eric Friedman, Director, Network Planning and Strategy

Un trayecto proba pa excelencia

Aeropuerto di Aruba tabatin e honor di competi den e Under 4 Million Passenger Category hunto cu Curaçao International Airport, Halifax International Airport (Canada), Québec City Jean-Lesage International Airport (Canada) y Syracuse Hancock International Airport (U.S.). Esaki ta marca e di seis victoria di Aeropuerto di Aruba den e categoria aki, despues di a sigura e premio anteriormente na aña 2007, 2010, 2013, 2016 y 2020. E reconocemento prestigioso aki ta resalta e strategianan di mercadeo innovativo di Aeropuerto di Aruba, campañanan local impactante, partnership fuerte cu e aerolineanan y compromiso di expansion.

Un era nobo den desaroyo di negoshi

Alinea cu e strategia di crecemento, Aeropuerto di Aruba a restructura e departamento di Air Service Development den e departamento di Aviation Business Development. E transformacion aki ta mehora e recursonan y e capacidadnan, cu un enfoke fuerte riba e maneho di relacion cu cliente y campañanan di mercadeo local innovativo.

Un gradicimento special ta bay pa Mary Joan Wardlaw, Customer Relationship Officer, su contribucion a resulta esencial pa sostene e partnernan di aviacion di Aeropuerto di Aruba na nivel local.

“Cu e exito den aña 2024 y e crecemento proyecta pa aña 2025, nos ta sigur cu esaki ta marca un era nobo den desaroyo di negoshi. Nos ta keda comprometi pa fomenta partnership di aerolinea, impulsa innovacion y sigura crecemento sostenibel”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aeropuerto di Aruba, a expresa.

Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer, a agrega: “Mi ta sumamente orguyoso di nos team na Aeropuerto di Aruba. E reconocemento aki ta refleha e trabou duro, dedicacion y vision strategico cu ta impulsa nos exito. E no ta solamente destaca nos logronan pero tambe ta enfatisa nos compromiso a largo plaso pa excelencia operacional, experencia di cliente y crecemento sostenibel”.

Aeropuerto di Aruba: Un lider regional den conexion aereo

Como bo porta pa felicidad, Aeropuerto di Aruba ta sigui conoce un record den trafico di pasahero. Na aña 2024, aeropuerto a procesa mas cu 3 miyon pasahero, loke ta representa un aumento di 14% den pasaheronan cu ta genera entrada compara cu e aña anterior. Cu un red altamente conecta di 25 aerolinea brindando servicio non stop na mas cu 45 destinacion den 31 ciudad, Aeropuerto di Aruba ta keda e aeropuerto di destinacion premier den Caribe.

Adicionalmente, e aeropuerto a registra un aumento di 15% den capacidad di asiento, añadiendo 263.000 asiento aña tras aña, fortaleciendo ainda mas e conexion di Aruba y cumpliendo cu e demanda creciente. Na aña 2024, Aeropuerto di Aruba orguyosamente a yama bonbini na dos aerolinea nobo, LATAM Airlines y GOL, a introduci tres ruta nobo y a mira un aumento di 16% den e vuelonan cu e partnernan clave di aerolinea entre otro JetBlue (B6), Delta (DL), American Airlines (AA), Avianca (AV) y Copa Airlines (CM). E expansionnan aki a mehora e conexionnan di punto pa punto ainda mas y a mehora e alcance di distancia largo.

Tocante AUA Airport Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 12 di Februari, 2025

ARUBA AIRPORT WINS ROUTES AMERICAS 2025 AWARD FOR EXCELLENCE IN AIRLINE MARKETING

ORANJESTAD, Aruba – February 12, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce that it has been named the winner of the Routes Americas 2025 Award in the Under 4 million Passenger Category, reinforcing AAA’s commitment to air service development, airline partnerships, and connectivity expansion.

Recognizing Excellence in Airline Marketing

The Routes Americas 2025 Awards celebrate outstanding achievements in airport and destination marketing, honoring airports, destinations, and airlines that have demonstrated exceptional success in route development and network growth. This award is particularly significant as winners are chosen by the airlines themselves, making it one of the most prestigious accolades in the aviation industry.

This year, 15 airports, five destinations, and five airlines were selected as finalists across various categories. A total of six awards were presented, including three for excellence in airport route development marketing, categorized by passenger volume:

Under 4 million Passengers

4-20 million Passengers

Over 20 million Passengers

Judged by Industry Experts

Aruba Airport’s achievement was determined by a distinguished panel of airline professionals, including:

American Airlines – Jason Reisinger, Managing Director, Global Network

Avianca – Julian Andres Gelvez Hinestroza, Director, Network Planning

Sun Country Airlines – Joe Beckendorf, Senior Director, Network Planning and Charters

Avelo – Michael Corcoran, Director, Network Planning

Bahamasair – Leroy Ferguson, Scheduling Manager

WestJet – Rick Jones, Interim Director, Route Planning

Volaris – Eric Friedman, Director, Network Planning and Strategy

A Proven Track Record of Excellence

Aruba Airport was honored to compete in the Under 4 million Passenger Category alongside Curaçao International Airport, Halifax International Airport (Canada), Québec City Jean-Lesage International Airport (Canada), and Syracuse Hancock International Airport (U.S.).

This marks Aruba Airport’s sixth win in this category, having previously secured the award in 2007, 2010, 2013, 2016, and 2020. This prestigious recognition highlights Aruba Airport’s innovative marketing strategies, impactful local campaigns, strong airline partnerships, and commitment to expanding connectivity.

Aruba Airport: A Regional Leader in Air Connectivity

As the Gateway to Happiness, Aruba Airport continues to experience record-breaking passenger traffic. In 2024, the airport processed over 3 million passengers, representing a 14% increase in revenue-generating passengers compared to the previous year.

With a highly connected network of 25 airlines providing non-stop services to over 45 destinations across 31 unique cities, Aruba Airport remains the premier destination airport in the Caribbean. Additionally, the airport recorded a 15% increase in seat capacity, adding 263,000 seats year over year, further strengthening Aruba’s connectivity and meeting the growing demand for travel.

In 2024, Aruba Airport proudly welcomed two new airlines, LATAM Airlines and GOL, introduced three new routes, and saw a 16% increase in flights with key airline partners, including JetBlue (B6), Delta (DL), American Airlines (AA), Avianca (AV), and Copa Airlines (CM). These expansions have further enhanced point-to-point connections and improve long-haul reach.

A New Era of Business Development

In alignment with its growth strategy, Aruba Airport has restructured its Air Service Development department into the Aviation Business Development department. This transformation enhances resources and capabilities, with a strong focus on customer relationship management and innovative local marketing campaigns.

A special acknowledgment goes to Mary Joan Wardlaw, Customer Relationship Officer, whose contributions have been instrumental in supporting Aruba Airport’s airline partners at the local level.

“With the success of 2024 and the projected growth for 2025, we are confident that this marks a new era in business development. We remain committed to fostering airline partnerships, driving innovation, and ensuring sustainable growth,” said Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport.

Our dedicated team continues to enhance air service, provide seamless travel experiences, and contribute to Aruba’s economic growth.

Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer, added:

“I am extremely proud of our team at Aruba Airport. This recognition reflects the hard work, dedication, and strategic vision that drive our success. It not only highlights our achievements but also underscores our long-term commitment to operational excellence, customer experience, and sustainable growth.”

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 5% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: February 12, 2025