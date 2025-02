STOP POLICE BRUTALITY, stop it NOW! actua responsable STOP ABUSE! Cuerpo policial tin hopi polis ta actua bon pero tin otronan ta abusa di nan PODER!

For di promer cu 2020 algun polis a kere cu nan tin poder absoluto di por haci y deshaci, nos colaborador a ser masha hopi biaha humilia cu e.o. bullying a hale for di sitionan unda e por a haci su trabao libremente pa asina stroba di presenta e berdad. Laga nos refresca memoria di esnan envolvi e.o. den teporada di Covid polis a detene un dama cu lo ta envolvi den un accidente unda polisnan masculino a fouilleer e sin ningun polis femenino presente. Ora un otro di nos reporteronan a presenta ni a laga e yega cerca unda hasta a bin di lomba frega su atras na e parti intimo dilanti di e otro reportero. Pero nos no por generalisa tin cu ta laga nos colaborador haci su trabao na ordo sin molestia ni stroba pero varios ta e agentenan policial cu si ta abusa. Nos por corda ainda con e agente policial Hijmering cu tempo pasa den Caya G.F. “Betico” Croes den cierto oranan tabata prohibi pa pasa aden y un di nos colaboradornan tabata canando den e caya ey cu su 2 cachonan y un agente policial Sr. Hijmering den su oranan liber acompaña cu su casa a dicidi di pasa toch paso e ta polis y tabata pita pa nos colaborador hala pa E pasa y a insulte y e casa di e polis a dal su camara(celular) benta abao bisando e cu su casa kizas no por dal e pero e si por?????? Anto polis a detene e cu yen di insulto cobando su mama polis Puriel insultando e???? Esaki no ta etica y mucho menos biniendo for di un polis cu mester sa mihor. Na warda di polis tambe e tentamento a sigui unda a hasta laga un dama wacht commandant ta presente ora ta kita paña di e colaborador masculino. E bullying ta sigui keto bay yamando nos colaborador pa un bijnaam cu ta irrite pero e si no por bully e polisnan. Respet bo ta duna pa bo haya respet. Tin hopi otro cosnan mas cu tin cu regla cu polis pero NADA NADA NADA ta ser haci. E uniconan cu a corregi nan error ta e actual vocero policial cu a pidi disculpa y e alto comisario. Tur cos ta graba y na su debido tempo lo wordo publica pa refresca nan memoria. (ESTA SI MESTER PASOBRA E TA VIES VIES VIES!]