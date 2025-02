Aeropuerto di Aruba A logra renobacion di nivel 3 di Airport Carbon Accreditation [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad- Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta recertifica cu exito pa e Airport Carbon Accreditation Level 3 – Optimisation pa di tres aña consecutivo.

E programa Airport Council International (ACI)’s Airport Carbon Accreditation (ACA) ta e unico programa di certificacion di maneho di carbon global respalda institucionalmente pa e aeropuertonan y ta provee e aeropuertonan cu un cuadro comun unico y herment pa maneho di “active carbon” cu resultadonan cu por midi.

E programa di ACA ta consisti di 7 nivel di certificado: ‘Mapping’, ‘Reduction’, ‘Optimisation’, Neutrality’, ‘Transformation’, ‘Transition’ y ‘Level 5 (Topmost level)’. A traves di cada nivel di certificacion, e industria di aeropuerto por reduci di un forma eficaz su “carbon footprint”, beneficia di aumento eficiencia a traves di un consumo mas abou di energia, intercambio di experticio y conocemento comparti y tambe un miho comunicacion di e resultadonan.

Door di ta recertifica pa ACA Nivel 3, Aeropuerto di Aruba ta sigui fortifica y involucra tur tercera parti den maneho di carbon footprint y amplia riba emision di scope 3. E tercera partinan ta consisti di e companianan di aviacion y demas dunado di servicio, manera ground handlers, compania di catering, compania di fuel y demas cu ta traha den e instalacionnan di aeropuerto.

Alinea cu e vision, mision y e obhetivonan di sostenibilidad di AAA, Aeropuerto di Aruba lo sigui enfoca e esfuersonan di sostenibilidad riba reduccion di su emisionnan di carbon pa medio di maneho adecua di carbon, participacion di stakeholder, recopila, analisa y raporta e datonan, y desaroya un direccion strategico cu accionnan cu mester tuma den preparacion pa e siguiente nivelnan di ACA.

Tocante AUA Airport Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 76% ta di Merca y Canada, 16% ta di Latino America, 5% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 18 di Februari, 2025

Aruba Airport

Achieves Airport Carbon Accreditation Level 3 Renewal

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) successfully recertifies for the Airport Carbon Accreditation Level 3 – Optimization for its 3rd consecutive year.

Airport Council International (ACI)’s Airport Carbon Accreditation (ACA) program is the only institutionally endorsed, global carbon management certification program for airports and provides airports with a unique common framework and tool for active carbon management with measurable results. The ACA program consists of 7 levels of certification: Mapping’, ‘Reduction’, ‘Optimization’, ‘Neutrality’, ‘Transformation’, ‘Transition’, and ‘Level 5 (Topmost level)’. Through each level of certification, the airport industry can effectively reduce its carbon footprint, to benefit from increased efficiency through lowered energy consumption, shared expertise and knowledge exchange, as well as better communication of the results

By recertifying for ACA Level 3, Aruba Airport continues to strengthen and engage its third parties in carbon footprint management and expand on scope 3 emissions. Third parties include airlines and various service providers, such as independent ground handlers, catering companies, fueling companies, and others working on the airport premises.

In alignment with AAA’s vision, sustainability goals, and objectives, Aruba Airport will continue focusing its sustainability efforts on reducing its carbon emissions through proper carbon management, stakeholder engagement, collecting, auditing, and reporting data, and developing a strategic direction with actions to be taken in preparation for the next levels of ACA.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 16% from Latin America, 5% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Date: February 18, 2025

El Aeropuerto de Aruba logra la renovación del nivel 3 de acreditación de carbono aeroportuario

ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) ha obtenido con éxito el Nivel 3 de Acreditación de Carbono Aeroportuario – Optimización por tercer año consecutivo.

El programa de Acreditación de Carbono en Aeropuertos (ACA) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) es el único programa de certificación de gestión de carbono global avalado institucionalmente para aeropuertos y proporciona a los aeropuertos un marco común único y una herramienta para la gestión activa del carbono con resultados medibles. El programa ACA consta de siete niveles de certificación: “Mapeo”, “Reducción”, “Optimización”, “Neutralidad”, “Transformación”, “Transición” y “Nivel 5 (nivel más alto)”. A través de cada nivel de certificación, la industria aeroportuaria puede reducir eficazmente su huella de carbono, beneficiarse de una mayor eficiencia a través de un menor consumo de energía, experiencia compartida e intercambio de conocimientos, así como una mejor comunicación de los resultados.

Al renovar la certificación de nivel 3 de la ACA, el Aeropuerto de Aruba continúa fortaleciendo y comprometiendo a sus terceros en la gestión de la huella de carbono y ampliando el alcance 3 de las emisiones. Las terceras partes incluyen aerolíneas y diversos proveedores de servicios, como empresas independientes de asistencia en tierra, empresas de catering, empresas de abastecimiento de combustible y otras que trabajan en las instalaciones del aeropuerto.

En consonancia con la visión, las metas y los objetivos de sostenibilidad de la AAA, el Aeropuerto de Aruba seguirá centrando sus esfuerzos de sostenibilidad en la reducción de sus emisiones de carbono a través de una gestión adecuada del carbono, la participación de las partes interesadas, la recopilación, auditoría y notificación de datos, y el desarrollo de una dirección estratégica con las medidas que deben adoptarse en preparación para los próximos niveles de la ACA.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo.

Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden un 76% de Estados Unidos y Canadá, un 16% de América Latina, un 5% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a la población hospitalaria y multilingüe y al entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Fecha: Febrero 18, 2025