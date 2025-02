Eagle Beach ta wordo reconoci como parti di top 3 mihor Playa den Mundo Segun TripAdvisor Eagle Beach ta tambe #1 den Caribe

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta orguyoso di anuncia cu Eagle Beach a wordo reconoci pa premiacion prestigioso di Tripadvisor’s® pa ‘Best of the Best Awards di 2025’.

Eagle Beach a logra tres distincionan impresionante e aña aki cu ta inclui, #1 Playa den Caribe, #2 Playa den Premio di 25 Aniversario di TripAdvisor, #3 Playa den Mundo. E reconocemento aki ta mustra e bunitesa natural, arena blanco suave, y awa cristalino di Eagle Beach cu ta haci e playa aki uno inolvidabel pa e huespednan di tur parti di mundo.

Tripadvisor ta selecciona Travelers’ Choice Best of the Best Beaches’ basa riba calidad y cantidad di feedback/reviews ricibi di huespednan di rond mundo riba e plataforma aki. E feedback/reviews ta wordo colecta durante un periodo di 12 luna (for di 1 di oktober 2023 te 30 di september 2024). E ranking ta depende di locual cu e huespednan ta prefera den un playa, manera awa cla, arena suave, of paisahenan bunita. E premio ta refleha opinionan autentico di huespednan cu ta cambia tur aña segun e feedback/reviews nobo.

Eagle Beach ta mas cu solamente un playa bunita, cu arena blanco y awa cristalino, e ta un parti esencial di e herencia natural y cultural di Aruba. Cu palonan iconico di fofoti, temporada di turtuga, y un bida marino diverso, e playa aki tin un papel crucial den e ecosistema di e isla. Ta importante pa refleha riba e importancia den proteha Eagle Beach y sigura cu e futuro generacion por sigui disfruta di su bunitesa, mientras cu nos ta conserva e balans natural. Cu practicanan sostenibel, y segun cu ta atrae e turismo responsabel, hunto cu esfuersonan local di conservacion lo yuda na mantene su condicion natural pa e playa por keda un tesoro pa tanto e comunidad local como nos huespednan.

Ban hunto cuida Eagle Beach y tur otro playanan y recursonan natural rond di nos isla.

Masha danki pa stima Eagle Beach! Pabien Aruba!

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.