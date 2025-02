Diabierna madruga no un pero por lo menos 3 auto a bira victima di kiebro y ladronicia, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di kiebro y ladronicia den 3 auto. E prome auto no a worry pa e kiebro y ladronicia y a bay, e di 2 si a warda riba polis pasobra a horta hopi pertenencianan for di su auto y esun di 3 no tabata na e sitio y polis no por a atende.