Despues di 8 aña Aruba ta conoce un bes mas unRecord Jackpot pa Mini Mega y Mega Plus di Afl. 3.750.000,

ORANJESTAD, Aruba – 25 di februari 2025: Diabiernaanochi e resultado di Mini Mega a ser conoci unda cu e numbernan cu a sali tabata 14-25-26-30 y Mega Ball 03. Apesar cu no tabata tin ganado pa e prome premio, si a conoce 1 solo feliz ganado cu a casi bay cu e jackpot miyonario di Afl. 3.250.000,- si tabata tin e Mega Ball bon! Ticket ganado pa e segundo premio a wordo bendi na Jenny’s Lottery.

Mini Mega cu Mega Plus ta un jackpot progresivo y door cu no a conoce ganado di e prome premio, esey ta nifica cu e jackpot ta sigui crece y pa awe diamars 25 di februari e jackpot di Mini Mega y Mega Plus a bira un record jackpot di 3 miyon 750 mil florin!

Na aña 2016 Lotto a conoce un jackpot cu a yega 3 miyon 150 mil florin cu tabata considera un record pa e aña ey. E jackpot aki a conoce un solo ganado y e ticket ganado a wordo bendi na Lucky Mac na Santa Cruz.

Na aña 2017 Lotto a kibra e record di 2016 y e jackpot a yega e suma total di 3.7 miyon pa Mini Mega y Mega Plus. E jackpot aki a conoce 2 feliz ganado di cual un ganado a gana e Mini Mega cu e suma di 1 miyon 250 mil florin cu a wordo bendi na Monserat Lottery y e otro feliz ganado a gana e Mini Mega y Mega Plus cu a bira e suma total di 2 miyon 450 mil florin y e ticket ganado a wordo bendi na Hey You Lottery.

Despues di 8 aña Aruba ta bolbe experencia un record jackpotcu e gran suma di 3 miyon 750 mil florin!

Cumpra bo ticket trempan pa bo tambe den wega pa gana e gran total di 3 miyon 750 mil florin!

Pa sigura bo Mega Ball, bo por cumpra bo numbernan di suerte of un loco y pidi pa e combo di All Mega Ball cu lo costa 75 florin y cu Mega Plus, e ticket lo costa 105 florin. Scohe bo numbernan di 01 te cu 30 y pidi bo rebendedo preferí pa bo combo di All Mega Ball pa asina bo tin tur e Mega Ballnan den wega!

Benta ta sera 7:30 PM y lo por wak e sorteo pa 7:45 PM na Canal 13, riba nos Facebook page of nos canal di YouTube.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: play.lottoaruba.com pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.