Wings of Hope celebrando carnaval cu adultonan mayor Empoderando comunidad – reduciendo desigualdad

Oranjestad- E team di Wings of Hope di Aeropuerto di Aruba recientemente a organisa e prome celebracion di carnaval riba diabierna 14 di februari 2025, pa cliente y e trahadonan di Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA), Huize Maris Stella y Stichting Ambiente Feliz.

Cu mas di 200 cliente y personal presente di e casnan di cuido, e team di Wings of Hope y e boluntarionan a organisa un celebracion di carnaval inolvidabel acompaña cu musica bibo di Robert Jeandor y su Solo Banda Show, cuminda y bebida y un “photobooth” leuk pa warda e recuerdonan di e celebracion. E evento a tuma luga na SABA San Nicolas den oranan di mainta y den presencia di tur cliente y personal. Wings of Hope Team a presenta na SABA cu un “surround sound speaker” pa garantisa cu e personal y e clientenan semper por disfruta di bon musica regularmente durante dia.

SABA ta un fundacion priva cu ta brinda cuido pa adulto y ciudadano di edad avansa di Aruba dentro di tres facilidad, esta: Centro di Cuido (CDC) na San Nicolas, Huize Maris Stella na Savaneta y Verpleeghuis Oranjestad (VO) na Oranjestad. Stichting Ambiente Feliz ta un fundacion pa esnan cu un of mas discapacidad intelectual y ta enfoca riba guia e clientenan pa bira mas independiente door di siña nan habilidadnan nobo.

E celebracion di carnaval aki a enfoca riba e Sustainable Development Goal #10, reduccion di desigualdadnan y ta forma parti di e plan anual di proyectonan social di Wings of Hope di AAA. Pa e team di Wings of Hope y e boluntarionan, esaki tabata un manera perfecto pa garantisa cu nos grandinan, incluyendo e personal dedica na e casnan di cuido aki, tambe por brasa e celebracionnan cultural di e isla y experencia e temporada di carnaval.

AAA Wings of Hope tin un total di shete proyecto social adicional programa pa e aña aki cu lo tin un impacto positivo riba comunidad. Demostrando un promesa pa construi un miho mañan, WoH lo sigui empodera e comunidad, minimalisa desigualdad y inspira e futuro generacionnan. AAA y WoH ta hopi gradici na tur boluntario y demas gruponan di servicio cu a haci e evento aki uno inolvidabel y exitoso.

Fecha: 25 di februari, 2025

Wings of Hope Carnaval Celebration for the Elderly

Empowering Communities, Reducing Inequalities

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA)Wings of Hope (WoH) team recently organized its 1st Carnaval Celebration on Friday February 14, 2025, for the clients and staff of the young adults and elderly homes, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA), Huize Maris Stella, and Stichting Ambiente Feliz.

With a total of over 200 clients and staff present from the young adults and elderly homes, Wings of Hope team and volunteers organized an unforgettable Carnaval Celebration accompanied with live music by Robert Jeandor y su Solo Banda Show, food and beverages, and a fun photobooth to keep the memories. The event took place at SABA San Nicolas in the morning hours and in the presence of all clients and staff, AAA’s Wings of Hope Team presented SABA with a surround sound speaker to ensure that the staff and clients can always enjoy some music during the day on a regular basis.

SABA is a private foundation which provides chronic care for young adults and elderly citizen of Aruba within three facilities, namely: Centro di Cuido (CDC) in San Nicolas, Huize Maris Stella in Savaneta, and Verpleeghuis Oranjestad (VO) in Oranjestad. Stichting Ambiente Feliz is a foundation for people with an intellectual or multiple disability and focuses on guiding the clients to become more independent by teaching them new abilities.

This Carnaval Celebration focused on the Sustainable Development Goal #10, Reducing Inequalities, and forms part of AAA’s Wings of Hope social projects year plan. For the Wings of Hope team and volunteers, this was a perfect way to ensure that Aruba’s elderly and young adults including the dedicated staff at these care giving homes are also able to embrace the island’s cultural celebrations and experience the Carnaval Season.

AAA Wings of Hope has a total of 7 additional social projects programmed for the year that will have a positive impact on the Aruban community. Demonstrating a promise to build a better tomorrow, WoH will continue empowering communities, reducing inequalities, and inspiring future generations. AAA and WoH is immensely grateful for all volunteers and other service groups who made this event an unforgettable and successful one.

Date: February 25, 2025

Wings of Hope con Celebración de Carnaval para los mayores

Empoderando a las comunidades, reduciendo las desigualdades

ORANJESTAD – (AAA) El equipo de Wings of Hope (WoH) de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. organizó recientemente su primera celebración de Carnaval el viernes 14 de febrero de 2025, para los clientes y el personal de los hogares de adultos jóvenes y ancianos, Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA), Huize Maris Stella y Stichting Ambiente Feliz.

Con un total de más de 200 clientes y personal presentes de los hogares de adultos jóvenes y ancianos, el equipo de Wings of Hope y los voluntarios organizaron una celebración de Carnaval inolvidable acompañada de música en vivo por Robert Jeandor y su Solo Banda Show, comida y bebidas, y un divertido photobooth para guardar los recuerdos. El evento se llevó a cabo en SABA San Nicolás en horas de la mañana y en presencia de todos los clientes y el personal, el equipo Wings of Hope de AAA le entregó a SABA un altavoz de sonido envolvente para garantizar que el personal y los clientes siempre puedan disfrutar de algo de música durante el día de manera regular.

SABA es una fundación privada que brinda atención crónica a adultos jóvenes y ancianos de Aruba en tres instalaciones, a saber: Centro di Cuido (CDC) en San Nicolás, Huize Maris Stella en Savaneta y Verpleeghuis Oranjestad (VO) en Oranjestad. Stichting Ambiente Feliz es una fundación para personas con discapacidad intelectual o múltiple y se centra en guiar a los clientes para que sean más independientes enseñándoles nuevas habilidades.

Esta celebración del Carnaval se centró en el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 10, Reducir las desigualdades, y forma parte del plan anual de proyectos sociales Wings of Hope de AAA. Para el equipo y los voluntarios de Wings of Hope, esta fue una manera perfecta de garantizar que los adultos mayores y jóvenes de Aruba, incluido el personal dedicado de estos hogares de cuidado, también puedan disfrutar de las celebraciones culturales de la isla y vivir la temporada de Carnaval.

AAA Wings of Hope tiene un total de 7 proyectos sociales adicionales programados para el año que tendrán un impacto positivo en la comunidad de Aruba. Demostrando su compromiso de construir un futuro mejor, WoH seguirá empoderando a las comunidades, reduciendo las desigualdades e inspirando a las generaciones futuras. AAA y WoH están inmensamente agradecidos a todos los voluntarios y otros grupos de servicio que hicieron de este evento una experiencia inolvidable y exitosa.

Fecha: Febrero 25, 2025