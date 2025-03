Botonan pèrdí riba laman / Boten op zee vermist

E Sentro di Operashon Marítimo (MOC) di Wardakosta a risibí un notifikashon awe

mainta ku un òf mas boto lo ta pèrdí riba laman. E boto of botonan lo a sali for di

Venezuela rumbo pa Kòrsou ku varios persona indokumenta na bordo.

Despues di a risibí e notifikashon, MOC mesora a desplegá e helikòpter i e avion di

Wardakosta pa buska den area di kosta i tambe awanan rondó di Kòrsou pa logra

haña e botonan pèrdí. Durante e búskeda, un kontakto a wòrdu detektá riba radar i

MOC a dirigí e avion Dash den direkshon di e kontakto aki. Ora ku e avion a yega na

e sitio, a resulta di ta un boto ku a boltu ku varios persona ta wanta na e boto ku a

boltu. Siguiendo e informe di e avion Dash, MOC a dirigí e helikòpter di Wardakosta i

dos Metal Sharks pa reskatá e hendenan riba laman. Un total di 10 persona a ser

reskatá awe merdia, entre nan 4 hende muhé i 6 hende hòmber, tur prosedente di

Venezuela. E personanan a indiká ku tin varios persona pèrdí ainda riba laman. E

búskeda pa e personanan pèrdí ta andando.

Boten op zee vermist

Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht kreeg vanochtend een melding

dat een of meerdere boten op zee vermist werden. De boot of boten zouden vanaf

Venezuela richting Curaçao zijn vertrokken met meerdere ongedocumenteerden aan

boord.

Het MOC heeft na de melding direct de helikopter en het kustwachtvliegtuig ingezet om

langs de kustlijnen en de wateren rondom Curaçao te zoeken naar de vermiste boten.

Gedurende de zoekactie werd een contact op de radar gedetecteerd waarop het MOC het

Dash-vliegtuig naar het contact dirigeerde. Bij aankomst van het vliegtuig op de locatie

van het contact, bleek het om een omgeslagen boot te gaan waaraan meerdere personen

zich vasthielden. Het MOC heeft na de berichtgeving van de Dash, de kustwachthelikopter

en twee Metal Sharks uitgestuurd om de personen op zee te redden. In totaal zijn

vanmiddag 10 personen gered, waarvan 4 vrouwen en 6 mannen, allemaal afkomstig uit

Venezuela. De opvarenden gaven aan dat er nog meer personen vermist worden. De

zoektocht naar de vermiste personen is in volle gang.