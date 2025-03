Un Turismo Fuerte den 2024 A.T.A.: No “take it for granted”. Cuide y introduci cambio den linea cu Turismo Responsabel

Den 2024, A.T.A. a tuma e tempo pa traha riba su di cuatro plan di maneho (“Business Plan”), e di cuatro pues desde cu A.T.A. a inicia na 2011 como un entidad “sui generis” (independiente den esfera publico). Prioritisa ‘calidad di turismo’ ta sigui ta presente, mescos cu strategianan anterior, pero a amplia e accionnan y pone accento na pasonan cu ta rekeri atencion inmediato. Aki ta reconoce cu hopi accion a wordo tuma ultimo añanan dor di varios gobernacion, pero simplemente mester bin cu cambionan mas agudo y grandi pa asina por logra ehecucion di ‘mas’ accion cu ta necesario y por bisa accionnan cu ta inclui algun ‘urgente’ pa asina guia e desaroyo di turismo, y di Aruba, den un direccion responsable y duradero. Aki ta reconoce alabez cu tin varios paso cu mester tuma pa remedia aspectonan cu durante añanan no a logra wordo encamina debidamente.

Ta subraya e hecho cu un ‘Aruba dushi pa biba y pa bishita’ ta un responsabilidad colectivo, di sector publico y priva y di e comunidad completo!

2024 a sigui inclui multipel accionnan dirigi na e desaroyo duradero di turismo. Importante pa resalta ta cu aña 2024 a conta cu continuidad di un demanda sumamente fuerte pa Aruba, cu a traduci su mes den entre otro crecemento record den entrada genera pa medio di turismo. No obstante preocupacionan di parti di e comunidad pa cu e presion cu e volumen di huesped ta pone riba Aruba, mester keda ta concsiente cu e demanda fuerte aki no ta bin di mes y ta resultado di ‘hopi esfuerso’, di A.T.A., sector publico y priva. E demanda y desaroyo cu ta importante y vital pa nos tur! No mester “take it for granted” y mester realisa cu mester cuida esaki y cu e situacion por ta otro, principalmente considerando con sensitivo turismo ta. COVID a mustra nos esaki. Mester tuma accionnan necesario, teniendo cuenta cu sentimento di nos comunidad y di nos huespednan, mester proteha y cuida nos turismo! Esaki ta algo di nos tur!

Year to Date 2024

Te cu december 2024, Aruba a ricibi un total di 1,421,616 huesped “stayover”, esaki ta un crecemento di 12.8% compara te cu december 2023, unda a ricibi 1,260,402 huesped “stayover”. Ora ta yega na lider den mercado, te cu december 2024, 79.7% di e huespednan ta di Norte America, 4.9% ta di Europa, 12.8% ta di Latino America, y 2.6% tawata procedente di otro partinan di mundo.



ESTADISTICA CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO:

VOLUMEN (“STAYOVER”) CU RESULTADO DI DISMINUICION DI 0.8% DEN DECEMBER 2024 COMPARA CU DECEMBER 2023

Conforme e demanda por bai mira tambe cu e aerolineanan lo sigui expande capacidad y asina permitiendo nos captura e demanda. Den december 2024, Aruba a ricibi un total di 128,240 huesped “stayover”, esaki ta un resultado di disminuicion di 12.8%, si compara cu december 2023, unda a ricibi 129,303 huesped “stayover”.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den december 2024, 78.4% di e total di e huespednan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 5.6% a bishita for di Europa, 13.1% a bishita for di Latino America y 2.8% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den december 2024 -2.8% di huesped a keda den hotelnan European Plan, -6.5% a keda den hotelnan All-Inclusive, -6.3% a keda den Timeshare, y 7% a keda den otro tipo di acomodacion, incluyendo short-term vacation rentals (STVR).

SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera. Den 2023, segun un estudio, A.T.A. a logra actualisa inventario di Condominiums existente y condominiums cu actualmente ta na caminda pa realisacion, y lista actualisa di lugar di estadia cu no ta un hotel pero cu si ta disponibel na e turista cu ta keda na Aruba pa un corto tempo.

Si compara december 2024 cu december 2023 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a subi cu 0.8 punto di porcentahe, for di un averahe di 58.9% na december 2023 pa un averahe di 59.7% na december 2024.

Short-term Vacation Rentals 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Occupancy – December 49.7% 48.5% 60.6% 53.7% 53.7% 59.7% Average 49.2% 32.3% 48.9% 52.2% 50.7% 57.6% Revenue – December 8,568,074 9,300,427 14,347,024 18,566,770 28,097,155 27,755,582 YTD Total 70,777,610 59,454,808 110,167,964 152,831,820 217,346,538 247,469,852 ADR 213 229 240 279 326 362 Average 171 191 209 227 264 283

Den caso di entrada, si compara december 2023 cu december 2024 por wak cu e categoria ta conta cu un disminuicion den entrada.

Bishita www.ata.aw pa e ‘Statistical Monthly Report’ y pa mas informacion.