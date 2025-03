A.T.A.: Aruba a briya durante ITB Berlin 2025 ‘Ta sigui diversifica; atencion na atraccion di huesped di balor halto ta continua’

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) conhuntamente cu socionan local un biaha mas a demostra compromiso pa promove e isla como un alternativa di destinacion atractivo. ITB a conta cu 5800 Expositor representando 170 pais. E aña aki, e delegacion di Aruba a consisti di 34 representante di; A.T.A.; Bucuti & Tara Beach Resort; Amsterdam Manor Beach Resort; Courtyard by Marriott Aruba Resort; Manchebo Beach Resort & Spa; Divi & Tamarijn Aruba All Inclusives; Aruba Ocean Villas; The Ritz-Carlton Aruba and The St. Regis Aruba Resort; Renaissance Wind Creek Aruba Resort; Privada Stays; Embassy Suites; De Palm Tours VBA .

Cu presencia di delegacionan di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a reuni cu socionan y representantenan riba diferente topiconan clave cu ta inclui sentimento di mercado, produccion di operadornan turistico y reservacionnan, evaluacion strategico, y repaso di plan di accion. Aki reconociendo e retonan enfrenta door di e mercado Europeo, incluyendo competencia intensifica y costo di biahe pa Aruba creciente, esaki den e contexto cu pa Europa Aruba ta un destino “longhaul”.

A.T.A. a conta cu mas cu 58 reunionan strategico, enfocando riba fortifica colaboracion cu operadornan di biahe clave, aerolinea, medio di comunicacion di biahe, y expertonan den mercado di luho, reforsando asina e posicion di Aruba como destinacion preferi den Caribe pa e mercado Europeo.

Europa a representa 5% di total di huespednan cu a bishita Aruba na 2024. Meta ta pa amplia e cantidad di bishitante cu 7% na 2025.

Reunionan importante

A tene reunionan riba actualisacion di producto y mercadeo cu operadornan di biahe manera; TUI Suisse, VING Sweden, KUONI Suisse, Alpitour Italia, pa garantisa cu Aruba ta keda presente den nan oferta.

Suisa ta un mercado clave pa cu e strategia di diversificacion pa por atrae un huesped di calidad halto pa Aruba. Un di e operadornan di mas grandi di e pais, esta TUI Suisse a nota un crecemento considerabel den reservacion pa Aruba e aña aki compara cu 2024. A papia tocante actividadnan cu por ehecuta hunto pa sigura cu e crecemento aki lo continua den e lunanan binidero di entre otro newsletters dedica na posicionamento di Aruba cu nan agentenan di biahe y nan clientenan, webinar di training pa nan agentenan di biahe y otro activacion dedica riba nan website.

KUONI, un di e otro operadornan mas importante pa e segmento di luho na Suisa a confirma cu Aruba ta nan destinacion di mas importante den Caribe. Nan ta hopi entusiasma cu e hotel nan nobo manera Joia di Iberostar y St. Regis. E marca nan aki lo reforsa nan portfolio pa Aruba mas ainda. Despues di un Famtrip di algun di nan agentenan di biahe aña pasa na Aruba, a logra incrementa e benta, y a base di esei A.T.A. y KUONI a intensiva e cooperacion di mercadeo pa 2025.

VING Sweden ta un otro operador grandi pa Aruba den e mercado Nordico. Banda di Suecia nan ta bende Aruba na Noruega, Dinamarca y Finlandia. Aruba & VING tin un relacion estrecho di casi 2 decada. Aunke e corona sueco ta debil compara cu dollar mericano, haciendo e gastonan di operacion uno mas caro, a confirma cu Aruba su reputacion y balor di marca ta keda halto den nan mercado. Esaki a conduci cu nan a descontinua tur nan buelonan pa Caribe, y den caso di Aruba ta bende cu entro otro KLM via Amsterdam. A palabra cu A.T.A. y VING lo keda traha hunto pa mantene Aruba ‘top-of-mind’ y sondea prudencia di re-introduccion di buelo den un futuro cercano.

Na Italia, e segundo mercado di mas grandi pa Aruba na Europa, Alpitour ta conocí como e operador di tour di mas importante. Aunke e inflacion y economía na Italia a causa un caída di benta pa henter Caribe, a indica cu Aruba ta e destinacion cu tin e recuperacion mas fuerte. Cu un marketshare di casi 10% den Italia, A.T.A. y Alpitour a repasa e activacionan di e ‘joint marketing campaign’ pa 2025. Ta di menciona cu e prome resultadonan ta prometedor.

Entrevistanan cu medionan di comunicacion renombra

Banda di e reunionan, a probecha di cumpli cu diferente entrevista cu medionan di comunicacion di por ehempel; Travelution (NL), Counter vor 9 (DE), Travmedia (NL), FVW (DE), Breaking Travel News (UK) y Weddings & Honeymoons (UK), resaltando e desaroyonan nobo di Aruba y nos compromiso cu turismo sostenibel.

A.T.A. ta continua cu su compromiso pa atrae turismo di balor halto for di Europa pa Aruba.