A.T.A. a reforsa aliansa cu diferente aerolinea y socionan durante ITB Berlin 2025

Cu presencia di delegacionan di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) HQ y Europa a reuni cu socionan y representantenan riba diferente topiconan clave cu ta inclui sentimento di mercado, produccion di operadornan turistico y reservacionan, evaluacion strategico, y repaso di plan di accion. Aki reconociendo e retonan enfrenta door di e mercado Europeo, incluyendo competencia intensifica y costo di biahe pa Aruba creciente, y den e contexto cu pa Europa Aruba ta un destino “longhaul”. Alabes, a reuni cu diferente aerolinea pa asina por reforsa e aliansa y actualisacion di producto Aruba.

Na Europa, KLM ta e aerolinea mas importante pa Aruba. For di Alemania tin dies ciudad cu e vuelo ta conecta via Amstedam pa Aruba. E tres ciudadnan di mas importante ta Munich, Berlin, y Frankfurt. KLM a confirma cu e esfuerso di ‘joint-marketing’ na september 2024 ta dunando su resultado. “Forward bookings” tambe ta positivo te cu awor. E aña aki a determina cu lo keda enfoca riba mercadeo pa e tres ciudadnan di mas importante. Ademas, lo continua na analisa e potencial pa crece otro ciudadnan importante y afluente, manera Hamburg y Stuttgart.

Un otro aerolinea importante pa Aruba for di e mercado di Norte America ta Jetblue. E aerolinea a inicia vuelonan for di Amsterdam y London pa New York y como tal a bira di interes den e mercado Europeo tambe. A.T.A. y Jetblue a palabra pa desaroya e ruta via New York como un destinacion dual. Na unda e biaheronan por combina un vakantie na New York y Aruba, locual den industria ta ser yama un “Dual Destination Vacation”.

A.T.A a reuni tambe cu e aerolinea Suiso Edelweiss cu ta forma parti di e grupo di Lufthansa di Alemania. Durante e reunion, eehecutivo di Edelweiss a entre otro elogia A.T.A. cu e bon trabao pa posiciona Aruba y crece e conscientisacion den e mercado. Esaki a resulta den crecemento di e mercado Suiso den 2024, entre otro. A.T.A. a confirma cu lo sigui inverti den e mercado hunto cu socionan clave y cu lo sigui traha riba opcionan di vuelo non-stop pa asina por cuminsa move paisnan di entre otro, Alemania, Suiza, y Italia.

E mercado Europeo ta sumamente importante pa Aruba, y ITB Berlin ta continua na fungi como un plataforma esencial pa fortalece nos relacion cu socionan clave. Hunto cu e ekipo, a percura pa ta keda comprometi na sigui desaroya strategia presenta, conforme Plan Corporativo 2025 cu por mira riba www.ata.aw.

Cu e bishita na ITB Berlin 2025, Aruba ta sigui demostra su dedicacion pa crea y mantene relacionan duradero y pa sigui inspira segun e lema caluroso di ‘One Happy Island’. Tur esaki teniendo cuenta cu esnan cu ta bishita for di Europa ta keda rondo di 2 siman riba nos isla, pues mas largo. Y pa e mercado di Hulanda, por bisa cu segun transaccionan di VISA credit card den 2024, e pais ta forma parti di e top 5 di mercadonan caminda e huesped ta gasta mas den averahe, pues ta laga mas atras pa Aruba.