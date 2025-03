Ministerio Publico ta informa: transparencia y e forma di traha

Ministerio Publico a nota cu den comunidad ta existi indignacion pa e falta di transparencia den investigacionnan penal. Tambe a nota cu no semper comunidad tin comprension pa e tempo cu autoridadnan ta tuma pa investiga.

Ministerio Publico mester tene cuenta cu varios interes den un investigacion. Sigur den e fase inicial un investigacion generalmente no ta duna espacio pa divulga informacion tocante e contenido. Dor di haci declaracionnan tocante un investigacion cu ta andando, testigonan (por ehempel) por wordo influencia y esey ta perhudica e buskeda di e berdad.

Ministerio Publico mester tene su mes na su obligacion legal di confidencialidad. Ademas ta asina cu victimanan of nan famia y tambe sospechosonan tin derecho riba proteccion di nan privacidad. Pa e motibonnan ey Ministerio Publico generalmente no ta divulga nombernan of potretnan di e sospechosonan ni di e victimanan. E no ta pa ta misterioso, sino pa proteha privacidad di tur esnan involucra.

Investigacionnan penal sa dura largo. Esey por ta debi na e hecho cu ta trata di un investigacion complica of pasobra mester haci investigacion tecnico. Un investigacion tecnico por tuma hopi tempo, especialmente si ta investigacion tecnico complica cu mester wordo haci pa NFI (Nederlands Forensisch Instituut, Instituto Forense) na Hulanda.

Ta bin acerca cu capacidad di Ministerio Publico ta limita, pasobra (entre otro) no tur funcion den e formacion di Ministerio Publico ta cubri, debi na insuficiente presupuesto disponible. Dor di esaki Ministerio Publico ta bin ta lidiando añanan largo caba cu un falta structural di personal.

E mesun cos aki ta conta pa e otro partnernan den cadena hudicial y tin consecuencianan pa e cantidad di investigacion cu por wordo haci y pa e periodo den cual nan ta wordo hiba.

No obstante, Ministerio Publico lo sigui traha incansablemente pa un sociedad husto, semper teniendo cuenta cu e interesnan di e victimanan, e famia y e sospechosonan.

Het openbaar ministerie informeert: transparantie en werkwijze

Het openbaar ministerie merkt dat in de samenleving verontwaardiging bestaat over het ontbreken van transparantie in strafrechtelijke onderzoeken. Ook lijkt er niet altijd begrip te bestaan over de tijd die soms nodig is om een strafrechtelijk onderzoek te doen.

In strafrechtelijke onderzoeken moet het openbaar ministerie rekening houden met meerdere belangen. Zo laat het onderzoek – zeker in de beginfase – meestal nog niet toe dat over de inhoud daarvan mededelingen worden gedaan. Door mededelingen over een lopend onderzoek te doen kunnen bijvoorbeeld getuigen worden beïnvloed en dat is funest voor de waarheidsvinding. Daarnaast moet het openbaar ministerie rekening houden met zijn wettelijke geheimhoudingsplicht. En bovendien hebben zowel de slachtoffers of hun nabestaanden, maar ook de verdachten recht op bescherming van hun privacy. Dit is bijvoorbeeld ook de reden dat het openbaar ministerie over het algemeen geen namen of foto’s van verdachten of slachtoffers vrijgeeft. Dat is dus niet om geheimzinnig te doen, maar ter bescherming van de privacy van alle betrokkenen.

Strafrechtelijke onderzoeken duren soms lang. Dat kan te maken hebben met het feit dat het onderzoek ingewikkeld is. Of omdat er technisch onderzoek moet worden verricht. Dat is vaak tijdrovend, zeker als het gaat om ingewikkeld technisch onderzoek dat door het Nederlands Forensisch Instituut in Nederland moet gebeuren. Daar komt ook nog bij dat de capaciteit van het openbaar ministerie maar beperkt is. Dit komt onder andere doordat, vanwege een tekort op de beschikbaar gestelde begroting, niet alle formatieplaatsen kunnen worden ingevuld. Hierdoor kampt het openbaar ministerie al jarenlang met een structurele onderbezetting.

Hetzelfde geldt overigens voor andere partners in de justitiële keten. Dit heeft consequenties voor het aantal strafrechtelijke onderzoeken dat gedaan kan worden en ook voor het tempo waarin dit gebeurt. Desondanks zal het openbaar ministerie zich onverminderd blijven inzetten voor een rechtvaardige samenleving, waarbij het oog blijft houden voor de belangen van slachtoffers, nabestaanden en verdachten.