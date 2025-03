Biahe di estudio Colegio Nigel Matthew

Riba diahuebs 6 di maart ultimo a sali un delegacion di 80 alumno di Colegio Nigel Matthew pa Merca. Hunto cu e alumnonan a biaha 13 docente. Hefe di delegacion ta sr. Ricky Arends y representacion oficial di Colegio Nigel Matthew ta sr. Whitney Kock. Pa ta exacto nan a biaha pa New York y despues sigui pa Maryland.

Meta di e biahe di estudio ta pa e alumno cera conoci di cerca y experencia un dia na tres diferente universidad. Nan ta bishita University of Maryland Baltimore County, State University of New York y Monroe University. Gobierno di Aruba tin areglo cu e universidadnan aki cu ta yuda acomoda e studiante Arubiano den su afan di studia den un ramo profesional specifico. Cu e Arubalening cu e alumno por haya awendia y e areglonan entre gobierno di Aruba y e universidadnan aki, studia na Merca ta posibel y pagabel.

Mas den ramo socio-cultural, e delegacion lo bishita Embahada di Reino Hulandes na New York, Busch Gardens na Williamsburg, Independence National Historical Park,White House, One World Observatory, The National September 11 Memorial Museum y otro. Cu un biahe den ferry lo pasa cerca di Statue of Liberty y bou di e Manhattan Bridge na New York. No por laga afo cu henter e delegacion ta hopi interesa den e parti di comercio Mericano. Nan lo bishita diferente shoppingmall cu e intencion pa mira otro hende haci compras.

Diahuebs 13 di maart proximo e delegacion lo yega Aruba di regreso despues di un biahe hopi intensivo y educativo. Biahe asinaki ta duna e alumno no solamente conocemento, pero sigur tambe e estimulo pa haci loke ta necesario pa e gradua pa su HAVO-diploma y despues sigui pa un estudio avansa.

Ralph Croes

Rector