Rescate di 2 turista perdi riba lama den oranan scur di anochi

Wardacosta Caribe Hulandes awe tardi a risibi un notificacion di un compania di watersport den area di Eagle Beach cu tin dos turista perdi riba lama. E compania di watersport mes a bai busca e dos turistanan riba lama y a encontra un waverunner, pero no tawata tin ningun persona ariba. Mesora e Centro di Operashonnan (MOC) di Wardacosta a dirigi e helicopter y un Metal Shark pa busca e dos turistanan riba lama.

Durante e busceda a bin encontra e otro waverunner 3 mia for di costa di Hadicurari cu un hende homber so ariba. Ya na e momento ey solo a baha, locual a cuminsa dificulta e busceda di e di dos persona. Dado momento e helicopter a mira un hende homber den lama na mas o menos 2.7 mia for di costa y MOC a dirigi e Metal Shark pa bai saca e homber for di lama. Esaki a resulta di ta e otro turista hende homber cu tawata perdi. Ora a saca e homber for di awa, e homber aki a indica cu e no tawata sinti su curpa masha bon. Mesora e helicopter di Wardacosta a bin busca e homber riba e Metal Shark pa hiba e homber aki airport caminda un ambulance tawata warda riba dje pa hibe hospital. Wardacosta ta desea e persona pronto recuperacion.