ENCARGO DI FORMACION GOBIERNO DI ARUBA

Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, awe mainta a wordo informa door di e

formadornan, Sr. Michiel G. Eman y Sra. Gerlien L. Croes, di e progreso di e proceso di formacion.

Ambos partido a indica cu nan ta den e proceso di finalisa e acuerdo di gobernacion. Loke a resulta ta

cu e instancianan concerni pa cu e ehecucion di e ‘Landsverordening integriteit ministers’ a duna di

conoce cu ainda nan no a logra termina cu nan trabounan den cuadro di e ley aki.

Mirando cu ta di suma importancia cu e instancianan aki por finalisa nan trabounan encuanto e ley di

‘Landsverordening integriteit ministers’, a tuma e decision pa prolonga e encargo di formacion.

Gobernador ta spera di por reuni cu e formadornan otro siman pa consulta e acuerdo di gobernacion

final y e alocacion di carteranan. E resultadonan di e investigicacion realisa a base di e

‘Landsverordening integriteit ministers’ tambe lo wordo discuti e dia aki.

FORMATIEOPDRACHT REGERING ARUBA

De Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, is heden door formateurs, meneer

Michiel G. Eman en mevrouw Gerlien L. Croes, geïnformeerd over de voortgang van het

formatieproces. De formerende partijen zijn in de afrondende fase voor het opstellen van een

regeerakkoord. Gebleken is dat nog niet alle bij de uitvoering van de Landsverordening integriteit

ministers betrokken organisaties gereed zijn met hun werkzaamheden in het kader van deze wet.

Aangezien het belangrijk is dat deze organisaties hun werkzaamheden in het kader van de

Landsverordening integriteit ministers kunnen afronden, is besloten de formatieopdracht te

verlengen. De Gouverneur hoopt de formateurs volgende week uit te kunnen nodigen om het

definitieve regeerakkoord en de portefeuilleverdeling aan hem te overleggen en op dat moment ook

de resultaten van de onderzoeken die op grond van de Landsverordening integriteit ministers

worden uitgevoerd met de formateurs te kunnen bespreken.

