Dama aleman a cay for di basta halto na Ayo Rock Formation memey di e barancanan

Dialuna anochi a drenta informe di cu un dama lo a cay for di basta halto for di Ayo Rock Formation, mesora a dirigi tanto ambulans como bombero na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu algun studiante europeo tabata riba un trip na Ayo Rock Formation y un dama aleman cual tabata hunto cu nan den un fraccion a bay cay abao for di basta halto cu ayudo di e amigonan a logra lante y sigui bah’e for di halto mientras e bomberonan a yega y asina a logra tuma over y pasa e dama pa e ambulans. Una bes den e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.