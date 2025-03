BARCA A “EDGE” REAL DEN E PROME “EL CLASICO DOMINO CHALLENGE”!

Calabas/Kudawecha – Shonnan fanatico di domino, si bo no tabata presente diasabra 15 di maart n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden pa presencia e prome “EL CLASICO DOMINO CHALLENGE” anto b’a perde un sambombaso di encuentro cu a caba pio cu volcan! E tension e anochi ey a crece pio cu e cero na caminda pa colony na Sant’i Patia! Pa cuminsa, un conocido comerciante den ekipo electronico, ora el a wak kendenan ta den su team original, esta Team Real, a dicidi sin blink dos biaha pa bula cura pio cu politico y join Team Barca! Aki Capitan di Team Real, Tony “The Tiger” Trimon, su fuse a bula prome cu wega a ni sikiera start! Ya aki e prome sla a cay pa Team Real, pero e diosnan di domino tabata tin mas cos trama pa Team Real cu ni Hollywood por pensa!

Team Barca ta sali brabo bay dilanti cu 8-4, pero Team Real ta haci un comeback sensacional y ta piki 7 wega tras di otro pa drenta halftime cu bentaha di 8-11! Despues di a disfruta di e pasapalonan gratis den halftime, Team Real ta extende nan bentaha te na 16-11! Cos ta hot shonnan, un rosea di victoria ta core den Team Real y capitan Tony Trimon ya ta cuminsa frega man y lembe bigote! Sinembargo, capitan di Team Barca, Marc Yazagaray, ta saca su popchi di voodoo estilo “Vinicius” y pocopoco ta cuminsa manda feneta den su “Vuduicius”. Team Barca ta cuminsa piki punta, mientras cu Team Real ta hayando e sensacion cu nan 4×4 a cuminsa chok den lodo! Sensacionalmente e wega ta empata na 20-20! A saca e “VAR-Chino” for di cushina pa nada scapa wowo di referee Rudi, y den pito, n’e ultimo “fluitsignaal”, Jadimir y Glenn di Team Barca ta anota e ultimo gol pa pone Team Barca “edge” Team Real cu score sensacional di 21-20! E sla aki a dal Team Real asina duro cu e “Vinicius” di Team Real su cabes a tilt y a dicidi cu ta ora pa regla cos a lo crioyo y su conopinan a cuminsa zwaai manera helicopter sin rabo! Ora a busca e “VAR-Chino” pa “rewind” cos pa wak ta ken a pusha ken, a ripara cu e VAR ta “missing in action” y scondi bou mesa! Sinembargo, ambos ekipo a zorg mes ora p’e bululu a calma y tur hende por sigui gosa dje tremendo ambiente y recorda e momento historico caminda Lito Kelly di Team Barca a pasa capitan di Team Real Tony “The Tiger” Trimon un sapato mas blanco cu sneeuwwitje! All in all, un tremendo encuentro y keda pendiente pasobra e revancha ya ta na caminda!