Aeropuerto di Aruba a logra e di 3 certificacion consecutivo di Green Globe [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad – Despues di a bira e prome aeropuerto na mundo pa ricibi e Green Globe

Certification na aña 2022, Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia cu orguyo cu

Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto di Aruba) pa di 3 aña consecutivo a

logra exitosamente e Green Globe Certification, reflehando e compromiso continuo di

Aeropuerto di Aruba pa cu sostenibilidad, salud y siguridad na trabou y innovacion.

Na aña 2022, Aeropuerto di Aruba a logra su prome certificacion cu un score inicial di 78%

di e criterio total di Green Globe. Desde e tempo ey, Aeropuerto di Aruba awo a yega un

total di 86%, resaltando un adelanto significativo den cumplimento cu e normanan di

certificacion di mas halto. Green Globe ta un di e programanan di certificacion lider pa e

operacionnan sostenibel y maneho di biahe y turismo mundialmente y AAA ta hopi

orguyoso di por sigui fortalece su esfuersonan sostenibel pa medio di e normanan di

certificacion aki.

Pa aña 2024, AAA a pasa door di un auditorio na e sitio door di un “assurance auditor”

independiente pa sigui cu e recertificacion di Green Globe. E audit di e aña aki a inclui un

total di 225 criteria cu ta enfoca riba maneho sostenibel, social/economico, herencia

cultural y medio ambiente. Durante henter e aña cu a pasa, AAA a introduci diferente

strategia di compromiso creativo pa aumenta consientisacion di esfuersonan di

sostenibilidad den personal, partnernan y stakeholdernan.

Avancenan clave a inclui procesonan mehora di “carbon accounting”, iniciativanan di

conservacion expandi, y un cambio pa tecnologia moderno cu sistemanan “paperless” cu

ta mehora e eficiencia mientras ta reduci consumo di recurso. AAA tambe a fortalece su

programanan di Corporate Social Responsibility (CSR), fomentando impacto positivo riba

comunidad a traves di asociacionnan y esfuersonan di bienestar.

Adicionalmente, a alinea e proyectonan di construccion na aeropuerto cu e normanan di

LEED pa garantisa desaroyo sostenibel. A mehora e medidanan di siguridad, manera e

instalacionnan nobo di Automated External Defribrillators (AED) y e sistemanan mehora di

lockout, ta demostra mas aleu e compromiso di AAA pa mantene un ambiente sigur pa e

biaheronan y personal di aeropuerto.

Door di incorpora sostenibilidad den e balornan central di AAA y mehora e procesonan

continuamente, AAA ta reeforsa su rol como lider den operacionnan responsabel di

aeropuerto.

Tocante AUA Airport

Tocante AUA Airport AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe,

cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon

pasahero pa aña y brindando

servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu

AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino

America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta

danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y

siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e

aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y

Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu

un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo

na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y

conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport,

Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 26 di Maart, 2025

Aruba Airport Achieves its 3rd Consecutive Green Globe Certification

ORANJESTAD – After becoming the 1st Airport in the world to receive the Green Globe

Certification in 2022, Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA) proudly announces that Queen

Beatrix International Airport (Aruba Airport) successfully achieved its 3rd consecutive year

of the Green Globe Certification, reflecting its continued commitment to sustainability,

occupational health and safety, and innovation.

Back in 2022, Aruba Airport achieved its 1st certification with an initial score of 78% of the

total Green Globe criterion. Since then, Aruba Airport has now reached a total of 86%,

highlighting a significant progress in meeting the highest certification standards. Green

Globe is one of the leading certification programs for sustainable operations and

management of travel and tourism worldwide and AAA is very proud to continue

strengthening its sustainable efforts through these certification standards.

For 2024, AAA went through an on-site audit by an independent assurance auditor to

pursue the recertification of Green Globe. This year’s audit included a total of 225 criteria

focusing on Sustainable Management, Social/Economic, Cultural Heritage, and

Environmental. Throughout the past year, AAA introduced creative engagement strategies

to increase awareness of sustainability efforts across staff, partners, and stakeholders.

Key advancements included improved carbon accounting processes, expanded

conservation initiatives, and a shift toward modern technology with paperless systems that

enhance efficiency while reducing resource consumption. AAA has also strengthened its

Corporate Social Responsibility (CSR) programs, fostering positive community impact

through partnerships and wellness efforts.

Additionally, construction projects at the airport have been aligned with LEED standards to

ensure sustainable development. Enhanced safety measures, such as new Automated

External Defibrillator (AED) installations and improved lockout systems, further

demonstrate AAA’s commitment to maintaining a safe environment for travelers and staff.

By embedding sustainability into AAA’s core values and continuously improving

processes, AAA reinforces its role as a leader in responsible airport operations.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with

more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3

million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop

destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United

States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch

Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate,

hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to

become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America

& Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent

customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for

Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and

connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport,

Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: March 26, 2025

El Aeropuerto de Aruba obtiene su tercera certificación Green Globe

consecutiva

ORANJESTAD – Después de convertirse en el primer aeropuerto del mundo en recibir la

Certificación Green Globe en 2022, Aruba Airport Authority N.V. (AAA) anuncia con

orgullo que el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aeropuerto de Aruba) logró con

éxito su tercer año consecutivo de la Certificación Green Globe, lo que refleja su continuo

compromiso con la sostenibilidad, la salud y seguridad ocupacional y la innovación.

En 2022, el Aeropuerto de Aruba obtuvo su primera certificación con una puntuación

inicial del 78 % del criterio Green Globe. Desde entonces, ha alcanzado un 86 %, lo que

demuestra un progreso significativo en el cumplimiento de los más altos estándares de

certificación. Green Globe es uno de los principales programas de certificación para

operaciones y gestión sostenibles de viajes y turismo a nivel mundial, y la AAA se

enorgullece de seguir fortaleciendo sus esfuerzos en materia de sostenibilidad a través de

estos estándares de certificación.

En 2024, AAA se sometió a una auditoría en el sitio realizada por un auditor

independiente para obtener la recertificación Green Globe. La auditoría de este año

incluyó un total de 225 criterios centrados en la Gestión Sostenible, los Aspectos

Socioeconómicos, el Patrimonio Cultural y el Medio Ambiente. A lo largo del año pasado,

AAA implementó estrategias creativas de participación para concientizar sobre las

iniciativas de sostenibilidad entre el personal, los socios y las partes interesadas. Entre los

avances clave se incluyen la mejora de los procesos de contabilidad de carbono, la

ampliación de las iniciativas de conservación y la transición hacia la tecnología moderna

con sistemas digitales que mejoran la eficiencia y reducen el consumo de recursos. AAA

también ha fortalecido sus programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC),

fomentando un impacto positivo en la comunidad mediante colaboraciones y acciones de

bienestar.

Además, los proyectos de construcción en el aeropuerto se han alineado con los

estándares LEED para garantizar el desarrollo sostenible. Las medidas de seguridad

mejoradas, como la instalación de nuevos Desfibriladores Externos Automáticos y la

mejora de los sistemas de bloqueo, demuestran aún más el compromiso de AAA con el

mantenimiento de un entorno seguro para los viajeros y el personal.

Al integrar la sostenibilidad en los valores fundamentales de AAA y mejorar

continuamente sus procesos, AAA refuerza su liderazgo en operaciones aeroportuarias

responsables.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más activos de la región del Caribe, con

más de 25 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar casi 3

millones de pasajeros por año y brindar servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin

escalas en todo el mundo.

Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden un 77% de Estados Unidos

y Canadá, un 15% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El

Aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a la

población hospitalaria y multilingüe y al entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA

es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el

futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable,

instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la

hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el Aeropuerto AUA visitando

www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport,

Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y

Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 26 de Marzo, 2025