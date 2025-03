IDEA ta organiza workshop special pa pensionado of casi yega e edad di pensioen (60+)

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su

unidad di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) ta organisado e workshop “Silver

Entrepreneurship: for the retired or soon to be retired”. E workshop informativo y interesante ta

pa pensionado of personanan cu ta casi yega e edad di pensioen (60+).

E workshop ta parti di e maneho di Ministerio di Asunto Economico pa stimula

entrepreneurship.

Si acaso bo ta un pensionado, of dentro di corto plaso lo baha cu pensioen y bo kier sigui uza bo

carera y experiencia di bida den bo mesun negoshi y ta pensando: ‘con pa cuminsa’ of ‘kico pa

bay haci awo’ of si acaso bo ta bezig cu bo negoshi caba y kier sigui update bo mes cu

tecnologia y innovacion….Wel, esaki ta bo oportunidad pa sigui un workshop cu ta contene hopi

informacion!

E topiconan cu ta bay presenta durante e 2 dianan di workshop ta lo siguiente:

 Social Media / Branding – e participantenan lo siña con pa ‘brand’ nan producto of

servicio riba media social.

 Artificial Intelligence (AI) – e participantenan lo haya oportunidad pa explora e mundo

di AI y sa con pa aplica esaki den nan negoshi.

 Cryptocurrency (Crypto) – e participantenan lo haya un miho comprondemento tocante

moneda digital manera Bitcoin y e tecnologia di deposito di data Blockchain.

 “Con nos ta para y con nos lo sigui?” – e participantenan lo haya chens pa entre otro

intercambia nan experiencianan y duna conseho .

E workshopnan aki lo ta completamente gratis y lo tuma lugar dianan 9 y 10 di april venidero,

entre 8:30 am pa 12:15 pm na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria,

situa na Sun Plaza, riba e di dos piso, sala # 25.

Solamente, si acaso bo persona ta desea pa participa tur 2 dia den e workshopnan aki y bo

ta casi 60 aña of mas grandi cu 60, bo por registra via e siguiente email: j.trim@deaci.aw.

Si acaso mester di mas informacion por yama IDEA na telefon #: 521-2440 // 521-2400.

Cupo ta limita, nos ta wardabo!

Abo tin un Idea? Haci bo Idea realidad. Bishita Idea na Departamento di Asuntonan

Economico, Comercio y Industria, na Sun Plaza di dos piso, y nan lo yudabo cu tur

informacion y guia necesario.