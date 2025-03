Aeropuerto di Aruba ta prepara pa inicia cu e operacionnan di terminal nobo di check-in pa Merca [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad – Como parti di e compromiso continuo pa mehora e experiencia di cada pasahero, Aeropuerto di Aruba ta preparando pa habri su terminal di check-in pa Merca nobo pa e operacionnan di aerolinea y pasahero. Pa garantisa un transicion eficiente, Aeropuerto di Aruba, den colaboracion cu Chrysalis Global Consulting, un specialista den Operational Readiness and Airport Transition (ORAT), a realisa un serie di simulacro. E pruebanan aki, conduci durante un siman, a involucra diferente pasahero boluntario cu a participa den e procesonan di check-in di prueba. Esaki a permiti Aeropuerto di Aruba test y refina diferente aspecto di e terminal nobo di check-in, entre otro e sistema di maneha maleta y fluho di pasahero. E pruebanan a duna bista valioso riba e eficiencia y efectividad di e facilidadnan nobo, sigurando cu tur sistema ta optimalisa pa e lansamento oficial.

E lansamento exitoso di e facilidad nobo aki ta posibel pa medio di e colaboracion y dedicacion di partnernan di aerolinea y “ground handlers”, cu ta hunga un rol crucial den garantisa un transicion suave pa e biaheronan. Nan sosten y participacion continuo den capacitacion y prueba ta esencial pa completa e fasenan final di preparacion cu exito.

Entrante diamars, 8 di april 2025, lo inicia cu e pre-apertura. Riba e fecha aki, tur compania di aviacion cu General Air Services como “ground handler” lo haci transicion pa e terminal nobo di check-in. Esaki ta inclui Delta, United Airlines, Southwest Airlines y Spirit. Pa diamars, 29 di april 2025, ta anticipa cu tur transportado Mericano, incluyendo esnan cu AGS/Swissport como “ground handler”, lo ta operando for di e terminal nobo di check-in. E fase final di e transicion lo inclui JetBlue y American Airlines.

E proceso pa implementacion ta lo siguiente:

Maart – Finalisacion di training y prueba cu e team di Aruba Airport Authority (AAA), e aerolineanan y ground handlers.

– Finalisacion di training y prueba cu e team di Aruba Airport Authority (AAA), e aerolineanan y ground handlers. April – E teamnan di aviacion inicial ta cuminsa cu e operacionnan den e terminal nobo di check-in.

– E teamnan di aviacion inicial ta cuminsa cu e operacionnan den e terminal nobo di check-in. Mei – Apertura completo, ofreciendo un experiencia di check-in mas trankilo y eficiente pa tur biahero cu ta bay Merca.

“E transicion aki ta marca un logro significativo den e esfuersonan continuo pa engrandece e experiencia di aeropuerto. Door di traha estrechamente cu e partnernan di aerolinea y ground handlers, ta pone tur sistema na nan luga pa brinda e pasaheronan un proceso di check-in mehora”, asina Marylou Van der Linden, Operations Manager na Aeropuerto di Aruba a expresa.

Nos ta gradici e pasenshi y cooperacion di e pasaheronan y tur stakeholder mientras ta finalisa cu e preparacionnan. Lo comparti mas detaye den e proximo simannan segun cu e apertura completo na mei ta acercando.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba. Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 26 di Maart, 2025

Aruba Airport Prepares to Launch Operations in New U.S. Check-In Terminal

ORANJESTAD – As part of its ongoing commitment to enhancing the passenger experience, Aruba Airport is preparing to open its brand-new U.S. check-in terminal for ailine and passenger operations. To ensure a seamless transition, Aruba Airport, in collaboration with Chrysalis Global Consulting, a specialist in Operational Readiness and Airport Transition (ORAT), conducted a series of mock trials. These trials, conducted over a week, involved volunteer passengers who participated in simulated check-in processes. This allowed Aruba Airport to test and refine various aspects of the new check-in terminal, including the baggage handling system and passenger flow. The trials provided valuable insights into the efficiency and effectiveness of the new facilities, ensuring that all systems are optimized for the official launch.

The successful rollout of this new facility is made possible through the collaboration and dedication of airline partners and ground handlers, who play a crucial role in ensuring a smooth transition for travelers. Their ongoing support and participation in training and trial runs are essential to successfully complete the final phases of preparation.

As of Tuesday, April 8, 2025, the soft opening will commence. On this date, all airlines with General Air Services as ground handler will transition to the new check-in terminal. This includes Delta, United Airlines, Southwest Airlines, and Spirit. By Tuesday, April 29, 2025, it is anticipated that all US Carriers, including those with AGS/Swissport as ground handler, will be operating from the new check-in terminal. The final phase of the transition will include JetBlue and American Airlines.

The timeline for implementation is as follows:

March – Completion of training and trial runs with the Aruba Airport Authority (AAA) team, airlines, and ground handlers.

– Completion of training and trial runs with the Aruba Airport Authority (AAA) team, airlines, and ground handlers. April – Initial airline teams begin operations in the new check-in terminal.

– Initial airline teams begin operations in the new check-in terminal. May – Full opening, offering a smoother, more efficient check-in experience for all U.S.-bound travelers.

“This transition marks a significant milestone in ongoing efforts to enhance the airport experience. By working closely with airline partners and ground handlers, all systems are being put in place to provide passengers with a streamlined check-in process,” said Marylou Van der Linden, Operations Manager at Aruba Airport.

The patience and cooperation of passengers and stakeholders are greatly appreciated as preparations are finalized. Further details will be shared in the coming weeks as the full opening in May approaches.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: March 26, 2025

El Aeropuerto de Aruba se prepara para el lanzamiento de su nueva Terminal de Check-In para EE.UU.

ORANJESTAD – Como parte de su compromiso continuo de mejorar la experiencia de los pasajeros, el Aeropuerto de Aruba se prepara para la apertura de su nueva terminal de Check-In Estadounidense para operaciones aéreas y de pasajeros. Para garantizar una transición fluida, el Aeropuerto de Aruba, en colaboración con Chrysalis Global Consulting, especialista en Preparación Operativa y Transición Aeroportuaria (ORAT), realizó una serie de simulacros de vuelo. Estos simulacros, que se prolongaron durante una semana, contaron con la participación de pasajeros voluntarios en procesos de Check-In simulados. Esto permitió al Aeropuerto de Aruba realizarpruebas y perfeccionar diversos aspectos de la nueva terminal de Check-In, incluyendo el sistema de manejo de equipaje y el flujo de pasajeros. Las pruebas proporcionaron información valiosa sobre la eficiencia y eficacia de las nuevas instalaciones, garantizando que todos los sistemas sean optimos para el lanzamiento oficial.

El éxito de la implementación de esta nueva instalación es posible gracias a la colaboración y dedicación de las aerolíneas asociadas y los operadores de tierra, quienes desempeñan un papel crucial para garantizar una transición fluida para los viajeros. Su continuo apoyo y participación en capacitaciones y pruebas son esenciales para completar con éxito las últimas fases de preparación.

El martes 8 de abril de 2025 comenzará la apertura preliminar. En esta fecha, todas las aerolíneas con General Air Services como operador de tierra se trasladarán a la nueva terminal de Check-In. Esto incluye a Delta, United Airlines, Southwest Airlines y Spirit. Para el martes 29 de abril de 2025, se prevé que todas las aerolíneas estadounidenses, incluidas aquellas con AGS/Swissport como operador de tierra, operen desde la nueva terminal de Check-In. La fase final de la transición incluirá a JetBlue y American Airlines.

El cronograma de implementación es el siguiente:

Marzo: Finalización de la capacitación y las pruebas con el equipo de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA), las aerolíneas y el personal de tierra.

Finalización de la capacitación y las pruebas con el equipo de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba (AAA), las aerolíneas y el personal de tierra. Abril: Los primeros equipos de las aerolíneas comienzan a operar en la nueva terminal de Check-In.

Los primeros equipos de las aerolíneas comienzan a operar en la nueva terminal de Check-In. Mayo: Apertura total, ofreciendo una experiencia de Check-In más fluida y eficiente para todos los viajeros con destino a EE. UU.

“Esta transición marca un hito importante en los esfuerzos continuos por mejorar la experiencia aeroportuaria. Gracias a la estrecha colaboración con las aerolíneas asociadas y los operadores de tierra, se están implementando todos los sistemas para brindar a los pasajeros un proceso de Check-In optimizado”, declaró Marylou Van der Linden, Gerente de Operaciones del Aeropuerto de Aruba.

Agradecemos enormemente la paciencia y la cooperación de los pasajeros y las partes interesadas mientras finalizan los preparativos. Se compartirán más detalles en las próximas semanas, a medida que se acerque la apertura total en mayo.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 26 de marzo de 2025