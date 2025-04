[VIDEO] Chauffeur a caba di cumpra auto y a bay kibra esaki den un persecucion!

Diamars atardi un patruya kier a para un auto sospechoso pero esaki no kier a para pa polis ya cu e papelnan no ta na ordo pero na dado momento e auto a Nissan March aki a bay dal riba e patruya y e mes a baha caminda perde control drenta mondi. Polis mes no por a sigui su tras pero a logra haya informacion cu ela core drenta un cas na Balashi W.E.B.. Polis a bay na e sitio y a detene e chauffeur. Awor e chauffeur tin extra gasto mirando cu por a compronde cu ela caba di cumpra e auto y no tin papel regla unda e mes a bay laga su mesun auto na werki ademas di ta deteni pa pone bida polis na peligro y no tabata kier a para y bay for di e sitio.