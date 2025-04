Aeropuerto di Aruba tabata anfitrion di bishita di prensa anticipando apertura di e terminal nobo di check-in pa Merca

Oranjestad, Aruba- 3 di april 2025: Den cuadro di e preparacion pa e proximo apertura inicial di e U.S. Check-In Terminal nobo na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a yama bonbini na e miembronan di prensa local pa un bishita exclusivo na e sitio. E tour aki a ofrece un bista paden di e sala di check-in di ultimo generacion y e sistema avansa di maneho di ekipahe, un factor clave di Fase 1A di e proyecto Gateway 2030.

E evento a inicia cu informacion y diferente presentacion riba e proyecto Gateway 2030 y e preparacionnan extenso pa e apertura di e terminal, duna pa Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer; Gilbert Rafael, Chief Development & Technology Officer; y Marylou van der Linden, Operations Manager. Despues di esaki, Julian Chung, Project Executive, a dirigi un tour door di e sistema nobo di maneho di maleta, resaltando su caracteristicanan avansa diseña pa haci e experiencia di e pasahero uno mas eficiente.

Agenda di apertura

E apertura ta programa pa dia 8 di april 2025, na momento cu Delta, United, Southwest y Spirit lo cuminsa cu su operacionnan den e sala nobo di check-in. E transicion completo, incluyendo JetBlue y American Airlines, lo tuma luga dia 29 di april 2025, marcando un logro grandi den e esfuersonan di e modernisacion di e aeropuerto. Pa fin di luna di mei, tur pasahero cu ta bay Merca lo beneficia di e proceso di check-in simplifica, eliminando e necesidad pa piki of entrega e maletanan despues di screening di U.S. Customs and Border Protection (CBP) y e controlnan secundario di siguridad.

Mientras cu e transicion ta acercando, Aeropuerto di Aruba lo ta comunicando activamente cu e pasaheronan pa medio di diferente plataforma pa garantisa cu nan sa unda pa bay y kico nan por spera. Informacion detaya, incluyendo indicacion y actualisacion riba medionan social lo guia e biaheronan den e proceso nobo di check-in, garantisando un experiencia suave y sin stress.

Faltando apenas algun dia pa e apertura, Aeropuerto di Aruba ta finalisando cu e preparacionnan pa garantisa un transicion eficiente pa e aerolineanan como tambe pa e pasaheronan. E proyecto Gateway 2030 ta keda un testimonio di e vision cu aeropuerto tin pa ofrece un experiencia di biahe di clase mundial mientras ta mehora eficiencia y sostenibilidad.

Subi www.airportaruba.com pa mas informacion of sigui nos riba nos medionan social.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 3 di April, 2025

Aruba Airport Hosts Press Visit in Anticipation of the Opening of the New U.S. Check-In Terminal

Oranjestad, Aruba – April 3, 2025 – In preparation for the upcoming soft opening of the new U.S. Check-In Terminal at Queen Beatrix International Airport, Aruba Airport Authority N.V. (AAA) welcomed members of the local press for an exclusive site visit. This tour offered an inside look at the state-of-the-art check-in hall and advanced baggage handling system, key components of Phase 1A of the Gateway 2030 Project.

The event began with information and presentations on the Gateway 2030 Project and the extensive preparations for the terminal’s opening, delivered by Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer; Gilbert Rafael, Chief Development & Technology Officer; and Marylou van der Linden, Operations Manager. Following this, Julian Chung, Project Executive, led a guided tour of the new baggage handling system, highlighting its advanced features designed to streamline the passenger experience.

Timeline for Opening

The opening is scheduled for April 8, 2025, when Delta, United, Southwest, and Spirit will begin operations in the new check-in hall. The full transition, including JetBlue and American Airlines, will take place on April 29, 2025, marking a major milestone in the airport’s modernization efforts. By the end of May, all U.S.-bound passengers will benefit from a simplified check-in process, eliminating the need to reclaim or drop off luggage after U.S. Customs and Border Protection (CBP) screening and removing secondary security checks.

As the transition approaches, Aruba Airport will be actively communicating with passengers through various channels to ensure they know where to go and what to expect. Detailed information, including signage and social media updates will guide travelers through the new check-in process, ensuring a smooth and stress-free experience.

With the opening just days away, Aruba Airport is finalizing preparations to ensure a seamless transition for airlines and passengers alike. The Gateway 2030 Project remains a testament to the airport’s vision of providing a world-class travel experience while enhancing efficiency and sustainability.

For updates, visit www.airportaruba.com or follow us on social media.

Date: April 3, 2025

El Aeropuerto de Aruba recibe una visita de la prensa en anticipación a la inauguración de la nueva terminal de Check-In para los EE. UU.

Oranjestad, Aruba – Abril 3, 2025 – En preparación para la próxima apertura de la nueva Terminal de Check-In de los EE. UU. en el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) recibió a miembros de la prensa local en una visita exclusiva. Este recorrido ofreció una mirada al interior de la moderna sala de Check-In y el avanzado sistema de manejo de equipaje, componentes clave de la Fase 1A del Proyecto Gateway 2030.

El evento comenzó con información y presentaciones sobre el Proyecto Gateway 2030 y los amplios preparativos para la inauguración de la terminal, a cargo de Barbara Brown, Directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones; Gilbert Rafael, Director de Desarrollo y Tecnología; y Marylou van der Linden, Gerente de Operaciones. Siguientemente, Julian Chung, Ejecutivo del Proyecto, ofreció una visita guiada al nuevo sistema de manejo de equipaje, destacando sus avanzadas funciones diseñadas para optimizar la experiencia del pasajero.

Cronograma de apertura

La inauguración está prevista para el 8 de abril de 2025, fecha en la que Delta, United, Southwest y Spirit comenzarán a operar en la nueva sala de Check-In. La transición completa, que incluye a JetBlue y American Airlines, tendrá lugar el 29 de abril de 2025, lo que marca un hito importante en los esfuerzos de modernización del Aeropuerto. Para finales de mayo, todos los pasajeros con destino a EE. UU. se beneficiarán de un proceso de Check-In mas simple, que eliminará la necesidad de reclamar o entregar el equipaje después de la inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. y los controles de seguridad secundarios.

A medida que se acerca la transición, el Aeropuerto de Aruba se comunicará activamente con los pasajeros a través de diversos canales para garantizar que sepan adónde ir y qué esperar. Información detallada, incluyendo señalización y actualizaciones en redes sociales, guiará a los viajeros a través del nuevo proceso de Check-In, garantizando una experiencia fluida y sin estrés.

A pocos días de la inauguración, el aeropuerto de Aruba está ultimando los preparativos para garantizar una transición fluida tanto para las aerolíneas como para los pasajeros. El proyecto Gateway 2030 sigue siendo un testimonio de la visión del aeropuerto de brindar una experiencia de viaje de clase mundial al tiempo que mejora la eficiencia y la sostenibilidad.

Para actualizaciones, visite www.airportaruba.com o síganos en las redes sociales.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 25 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 77 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 15 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Abril 3, 2025